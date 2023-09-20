英国 CPI 通胀报告将影响英国央行利率决策

九月 20, 2023 20:31

本周财经新闻记者将非常忙碌，预计多家央行将宣布利率决定，其中美联储 (Fed) 再次吸引了大部分注意力。本周开始，经济学家关注英国 CPI 通胀报告和中国人民银行 (PBoC) 利率决定。

沙特阿拉伯能源部长 Abdulaziz bin Salman 亲王在评论最近的油价上涨时表示，OPEC 的目标是减少能源市场的波动，而不是价格的波动。他还指出，“如果关键矿物的供应链规划不周，世界可能会从一种能源危机转向另一种能源危机。”

澳大利亚储备银行 (RBA) 上次会议纪要显示，其董事会认为通胀仍然过高，并重申可能需要进一步收紧货币政策。

英国 8 月 CPI 通胀报告

由于英国经济接近衰退临界点，英国 CPI 通胀报告将引起投资者关注。经济学家预计，年率通胀率可能升至 7.1%，环比通胀率可能升至 0.7%。今年早些时候，总体通胀率达到两位数，迫使消费者重新评估预算以满足自己的需求。英国央行也争相通过提高利率来减轻通胀压力。

经济与商业研究中心 (CEBR) 在一份报告中表示，通胀数据仍然过高。CEBR 分析师写道，“核心通胀和服务通胀尚未朝着正确的方向发展，这表明工资压力仍在导致物价上涨。最近全球油价的大幅上涨应该是一个警示 - 任何潜在的新的外源性冲击都可能迅速改变局面并重新引发通胀螺旋式上升。”

加拿大 8 月消费者价格通胀报告

今天晚些时候，加拿大央行 (BoC) 和加拿大统计局将发布 8 月份个人消费者物价指数 (CPI) 通胀报告。预计这两份报告都将显示总体通胀率飙升，经济学家预计加拿大央行建议的年化通胀率将达到 3.8%。加拿大央行理事会指出，3.3% 的通胀率仍然过高，消费者价格的下降势头也不尽如人意。加拿大央行行长表示，当总体通胀率降至 2% 时，利率将会降低。

中国的利率决策

周三，中国人民银行 (PBoC) 将宣布利率决定。中国人民银行可能会维持基准贷款市场报价利率 (LPR)，目前 1 年期 LPR 为 3.45%，5 年期为 4.20%。值得提醒的是，中国央行 8 月份的贷款优惠利率上调幅度低于预期，令市场分析师感到失望。

上周人民币兑美元汇率跌至 16 个月低点。 中国央行在 8 月份的季度货币政策报告中表示，将“积极稳妥应对”人民币贬值压力。值得注意的是，中国拥有世界上最大的外汇储备，一些经济学家认为中国可以用它们来支持该国的货币。

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