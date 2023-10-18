英国 9 月 CPI 通胀保持不变，关注鲍威尔讲话

十月 19, 2023 06:30

英国国家统计局 (ONS) 公布的数据显示，9 月份英国 CPI 通胀率同比保持在 6.7% 不变。英国的通胀率仍然是七国集团国家中最高的。

英国财政大臣在评论该报告时表示，“通胀率很少直线下降，但如果我们坚持自己的计划，那么预计今年的通胀率仍将继续下降。”报告发布后，英镑兑美元小幅上涨。

其他消息方面，中国经济第三季度增长 1.3%，超出经济学家预期。接受路透社采访的经济学家表示，今年经济可能增长 5%，符合政府设定的增长目标。

在加拿大，9 月份消费者价格通胀率按年跌至 3.8%，低于分析师预期的 4%。

美联储主席鲍威尔将在纽约发表讲话

美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周四在纽约经济论坛上发表讲话。鲍威尔对美国经济的评论可能为美联储董事会即将于 11 月 1 日做出的货币政策决定提供线索。

澳新银行 (ANZ) 的经济学家认为，联邦公开市场委员会 (FOMC) 可能在 2024 年第三季度开始降息。他们在报告中指出：“到那时，我们预计核心通胀将可持续地实现目标，并且 FOMC 没有理由以更高的实际利率来挤压经济。”

中国人民银行利率决议

周五，中国人民银行将宣布利率决定。自今年年初政府决定取消 Covid-19 限制以来，中国经济似乎一直在苦苦挣扎。经济学家表示，中国央行这次不会提高借贷成本。

中国人民银行行长在上次国际货币基金组织 (IMF) 会议上发表讲话时表示，央行将继续提供支持，以推动经济回升，扩大内需。他还提到，“中国经济运行积极因素不断积累，亮点增多，有望向好”。

英国 9 月零售销售

9 月份零售销售报告将是英国国家统计局 (ONS) 发布的最后一组数据。市场分析师预计，按年率计算，零售销售将保持持平，而按月率计算，预计将下降 0.1%。

英国零售商协会 (BRC) 上周发布的一份报告称，由于高生活成本继续影响消费者的预算，9 月份零售销售放缓。BRC 调查显示，零售销售月度增长 2.7%，而 8 月份的增长率为 4.1%。毕马威专家指出，“消费者将继续寻求优惠，价格驱动购买决策。这可能是我们多年来看到的最重要的黄金季度之一，对于该行业的一些人来说，这可能在很大程度上决定他们的未来。”

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