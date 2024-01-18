英国通胀意外上升，英镑兑美元飙

一月 18, 2024 22:25

英国 12 月份 CPI 通胀意外上升至 4%，而路透社调查的经济学家此前预计将小幅下降至 3.8%。核心 CPI 通胀率 (不包括波动较大的食品、能源、酒类和烟草价格) 为 5.1%，高于预期的 4.9%。英国国家统计局 (ONS) 表示，12 月份通胀上升是由烟草税上涨推动的。

通胀数据的上升引发了人们对英国央行 (BoE) 在将利率上调至过去 16 年来的最高水平后的降息做法的质疑。受此影响，周三上午英镑兑美元汇率飙升0.3%。

财政部长 Jeremy Hunt 表示：“正如我们在美国、法国和德国看到的那样，通胀不会直线下降，但我们的计划正在发挥作用，我们应该坚持下去。我们做出了控制借贷的艰难决定，现在正在扭转局面，因此我们需要坚持既定方针，包括通过更具竞争力的税收水平来促进增长。”

2023 年中国 GDP 增长超预期

国家统计局公布的一项调查显示，2023 年中国经济增长 5.2%，但复苏难度远超预期。经济学家指出，需求低于预期和房地产行业危机是经济难以达到新冠疫情前水平的原因之一。

国家统计局经济学家指出，“当前，我国政府债务水平和通货膨胀率均处于较低水平，政策工具箱不断丰富。”国家统计局经济学家康说，“财政、货币等政策有较大的回旋空间，加大宏观政策实施力度是有条件、有空间的。”

本周早些时候，中国人民银行 (PBoC) 维持利率不变，尽管一些经济学家一直预计会降息。穆迪分析公司的分析师表示，“从年中开始零碎推出的支持措施并没有起到扭转局面的作用。显然，中国经济需要额外的刺激。对家庭的直接支持可能是撬开钱包所需的撬棍，但近年来这种支持的前景一直不被官员们看好。相反，货币宽松以及针对基础设施、能源和制造业项目发行新债的可能性似乎更大。”

IMF：尽管加息，美国经济仍具韧性

国际货币基金组织 (IMF) 副总裁 Gita Gopinath 在达沃斯记者会上表示，美国经济已经受到美联储加息 75% 的影响。

Gopinath 指出，“我们必须认识到，尽管我们看到了加息，但经济仍具有很大的弹性……我们的估计是，美国约四分之三 (即 75%) 的传播已经完成了，其余的将在今年完成。”

2023 年 12 月美国零售销售报告

美国人口普查局将于周四发布 12 月份零售销售报告。市场分析师预计零售销售按年率计算将增长 0.4%，该数字可能略高于 11 月。2023 年期间，美国零售销售在一年中的 12 个月中有 9 个月实现正增长。

与工业生产报告相结合，乐观的零售销售数据可能会使美联储决策者维持限制性货币政策立场，而疲软的报告可能会加强 3 月份降息的理由。

英国 2023 年 12 月零售销售报告

周五，英国国家统计局 (ONS) 将发布 12 月份英国零售销售报告。市场分析师预计，零售销售年率增长 1.1%，但环比预计下降 0.5%。

1 月初，英国零售协会 (BRC) 报告称，12 月份现金支出按年增长 1.7%，考虑通货膨胀后购买量下降。BRC 经济学家指出，“由于消费者信心疲软继续抑制消费，节日期间未能弥补零售销售增长疲软的一年。”

在无风险的模拟账户上进行交易

您有兴趣在不冒资金风险的情况下练习交易吗？Admirals 的模拟交易账户可以让您做到这一点，同时在真实的市场条件下进行交易。单击下面的横幅立即开设模拟账户：

无风险模拟账户 注册免费在线模拟账户并掌握您的交易策略 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。