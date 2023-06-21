英国高 CPI 通胀数据给英国央行带来更多压力

六月 22, 2023 03:56

英国央行 (BoE) 的“超级星期四”将在本周晚些时候引起关注，因为预期的利率决定可能会影响基于英镑的货币对。如果英国央行再次提高借贷成本，这将是连续第 13 次。

英国 5 月份通胀率按年计算为 8.7%，与上月持平。普华永道 (PwC) 分析师在评论通胀数据时表示：“尽管工资增长强劲，但较高的通胀意味着对家庭收入的挤压尚未结束。它还巩固了明天英国央行的加息，这意味着现在更有可能在 8 月加息。”

周四，瑞士国家银行 (SNB) 将召开董事会会议，投资者将等待其货币政策公告。尽管瑞士经济似乎不像欧洲其他经济体那样存在问题，但瑞士央行行长已发誓要控制高于央行目标的核心通胀。

英格央行利率决定

周四，英国央行货币政策委员会 (MPC) 将公布其利率决定。路透社 6 月 14 日对经济学家进行的一项民意调查显示，所有人都预计英国央行将在即将召开的会议上再次加息 25 个基点。接受调查的 64 位经济学家中有 52 位表示，银行利率将在 8 月底达到顶峰，预测中值为 5.00%。

CNBC 的一份报告援引高盛 (GS) 分析师的话说，“考虑到弹性增长、粘性工资压力和高核心通胀，GS 预计货币政策委员会将保持其相对温和的立场，并继续被强于预期的数据所推动，增加 25 个基点的加息，最终达到 5.25% 的终端利率，风险偏向上行。”

ING 的分析师在 6 月 16 日发布的一份报告中写道，他们的基本情况是“加息 25 个基点，最有可能得到七名委员会成员的支持，其中两名 (Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra) 投票赞成不变。如果通胀数据继续火热，8 月份可能会进一步加息 25 个基点。”

瑞士国家银行利率决定

瑞士国家银行 (SNB) 将成为本周宣布利率决定的第二家主要欧洲银行。大多数市场分析师预计，随着通胀压力放缓，瑞士国家银行理事会将加息 25 个基点。然而，经济学家们对预期的利率峰值有不同意见，以及瑞士国家银行是否会停止在 1.75% 或进一步提高到 2.0%。瑞士国家银行管理委员会主席 Thomas Jordan 对过去几个月记录的高核心通胀数据表示担忧，尽管瑞士通胀总体上远低于其他欧洲经济体的消费者价格增长率。

美国银行的一份报告称：“我们认为瑞士国家银行将在 6 月再次加息 25 个基点，有 50 个基点的风险......虽然仍取决于数据，但这可能是本周期的最后一次加息。”

英国 5 月零售销售

英国央行宣布利率后一天，英国国家统计局 (ONS) 将公布 5 月份零售销售数据。金融分析师预测年率下降 2.6%，环比下降 0.2%。

英国零售商协会 (BRC) 的一份零售销售报告显示，零售销售放缓至六个月以来的最低水平，同月的三个银行假期未能说服消费者购买更多商品。

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