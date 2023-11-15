英国通胀创两年新低

十一月 16, 2023 06:13

英国 10 月份 CPI 通胀率降至 4.6%，为近两年来最低水平。该数字的跌幅超出了分析师的预期，一些经济学家指出，这是自 1992 年以来的最大跌幅。尽管通胀有所下降，但与美国和欧元区相比，英国的数字仍然较高。由于市场分析师暗示英国央行 (BoE) 可能重新评估其货币政策计划，英镑兑美元下跌。

美国 10 月 CPI 通胀低于预期

美国通胀数据略显意外，整体和核心消费者物价指数 (CPI) 分别略低于预期，分别为 3.2% 和 4.0%。ING 经济学家在评论 CPI 数据时写道，“美联储对此一定很满意，而且不出所料的是，这强化了市场对政策利率已经见顶的预期。2024 年 1 月 FOMC 会议预计将实施 1.5 个基点的紧缩政策，预计到明年年底将降息 90 个基点以上。”

美国 10 月零售销售报告

今天晚些时候，美国人口普查局将发布 10 月份零售销售数据。经济学家预计环比下降 0.3%，而不包括汽车销售的零售额可能持平。美联储董事会在调整货币政策时会考虑此类报告，因为它们显示了消费者对利率上升等的反应。

德国商业银行经济学家在评论消费者价格时表示，“美国 10 月份的消费者物价出人意料地与上月持平。同比利率从 3.7% 下降至 3.2%，”他补充说，美联储不太可能再加息一次。

英国 10 月份零售额可能下降？

周五，英国国家统计局 (ONS) 将公布 10 月份零售销售数据。市场分析师预计该报告将显示全年销售额大幅下降 1.5%，重现负增长势头，而环比预测将增长 0.3%。

衡量英国零售销售表现的月度指标 BRC - 毕马威零售销售监测 (RSM) 表示，8 月至 10 月期间，英国零售总额增长 2.5%，低于 3 个月平均增长 3.1%，12 个月平均增长 4.2%。BRC 的分析师表示，“许多家庭也推迟了圣诞节消费，希望能在即将到来的黑色星期五促销中买到便宜货。”

中国零售销售意外上行

中国国家统计局传来有关中国经济状况的好消息，报告显示上个月零售额同比增长 7.6%，高于路透调查的 7% 增长预测。10 月份工业生产同比增长 4.6%，而市场分析师此前预期为增长 4.4%。

然而，房地产行业投资下降 9.3%，比预期高出 0.2%，促使统计局负责人指出该行业正处于“调整过渡期”。

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