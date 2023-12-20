英国 CPI 通胀率降至 3.9%，创 28 个月新低

十二月 21, 2023 06:18

英国总体通胀率按年化计算降至 3.9%，这是自 2021 年 9 月以来的最低读数。这一数字令市场分析师感到惊讶，他们此前预计通胀率为 4.4%。英国财政大臣 Jeremy Hunt 表示，政府经济措施的实施“开始消除经济中的通胀压力”。

周三上午，英镑兑美元下跌 0.6%，因为低于预期的通胀数据可能迫使英国央行 (BoE) 比预期更早放松货币政策。不过，经济学家在接受《卫报》记者采访时指出，核心通胀率为 5.1%，仍高于英国央行 2% 的目标。

其他消息方面，中国人民银行 (PBoC) 维持借贷成本不变，符合预期。在新西兰，新西兰储备银行 (RBNZ) 行长表示，理事会仍对通胀压力保持警惕，并补充说，下一次货币政策决定必须基于广泛的经济数据，这使其成为一项复杂的任务。

美国 2023 年第三季度 GDP

美国经济分析局 (BEA) 将公布今年第三季度的 GDP 数据。经济学家预计该报告将显示美国经济按年率计算增长 5.2%，与上一季度的数据持平，按季度计算增长 2.3%。

美国国会预算办公室 (CBO) 预计 2024 年美国经济增长将放缓至 1.5%，明年美国失业率将升至 4.4%。该调查显示，2023 年的 GDP 增长率将达到 2.5%，大大高于 7 月份预测的 0.9%。

英国 2023 年第三季度 GDP

周五，经济学家将有机会仔细研究英国国家统计局 (ONS) 关于 2023 年第三季度英国 GDP 增长的报告。分析师表示，英国经济按年率计算增长了 0.6%，但按季度计算则持平。

英国国家统计局一周前发布的报告显示，10 月份 GDP 下降了 0.3%，出乎经济学家的意料。 有分析人士预计，今年四季度经济增速可能徘徊在 0% 左右。英国央行警告称，英国可能在 2024 年陷入衰退。

英国 2023 年 11 月零售销售

英国国家统计局预计将于周五公布英国 11 月份零售销售数据。经济学家预测，零售销售月率增长 0.4%，年率下降 1.3%，在 10 月份暴跌后收复部分失地。英国经济似乎正在感受到英国央行试图抑制通胀压力的严格货币政策的影响。

根据毕马威/RetailNext 零售智囊团 (RTT) 的最新报告，消费者需求下降加上成本上升，将给零售业未来六个月带来挑战。毕马威市场专家表示，“尽管黑色星期五的销售量比去年更深、持续时间更长，但迄今为止的迹象表明，今年的圣诞交易是自大流行以来最糟糕的交易之一，尽管在 12 月的最后几周仍有机会，但现在看来似乎已经来不及扭转颓势了。”

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