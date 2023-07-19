英国 6 月 CPI 通胀跌幅超出预期

七月 20, 2023 05:48

英国通胀报告显示，随着夏季来临，通胀数据有所下降，英国央行 8 月份加息 50 个基点的几率从本周初的 59% 降至 42%，成为财经新闻的头条。

日本全国 CPI 报告和英国零售销售调查将是本周余下时间最重要的数据发布之一。

英国 6 月通胀疲软

上午早些时候发布的英国消费者物价指数 (CPI) 通胀报告令经济学家感到意外，6 月份整体通胀数据按年化计算为 7.9%，低于预期的 8.2%。英国国家统计局 (ONS) 的调查显示，通胀环比上涨 0.1%，再次低于市场分析师预期的0.4%。英国国家统计局的经济学家表示，燃料成本下降推动通胀数据下降。报告发布后，英镑兑美元汇率下跌0.6%。

2023 年第二季度新西兰通胀下降

新西兰统计局的一份报告显示，今年第二季度通胀年化率为 6.0%，而经济学家此前预期为 5.9%。然而，总体通胀率明显低于 2023 年第一季度记录的 6.7%。澳新银行 (ANZ) 分析师在评论该报告时表示，“我们维持我们的预测，即新西兰央行实际上还没有完成加息，11 月份将加息 25 个基点。

2023 年 6 月日本全国消费者物价指数 (CPI)

周四晚间，日本统计局将发布 6 月全国 CPI 报告。经济学家预计全国 CPI 同比上涨 3.5%，比 5 月份的数据高 0.3%。

日本央行行长 Kazuo Ueda 表示，日本央行一直耐心地维持宽松的货币政策。Ueda 表示，“除非我们对可持续实现 2% 目标的必要性的假设发生变化，否则我们对货币政策的叙述不会改变。”日本央行行长的言论并未表明收益率曲线控制 (YCC) 即将发生任何变化，从而迫使日元下跌。

英国 2023 年 6 月零售销售报告

英国国家统计局 (ONS) 将于周五发布 6 月英国零售销售报告。市场分析师预计，零售销售环比增长 0.2%，略低于5 月份的数据。按年化计算，分析师预计零售销售将下降 1.5%。零售销售通常是反映消费者对央行货币政策变化 (如英国央行实施的货币政策变化) 反应的可靠指标。

根据 BRC-KPMG 的零售销售监测报告，零售销售总额按年率计算增长了 4.9%。分析师在评论英国零售协会 (BRC) 7 月 12 日发布的报告时表示，“除了 5 月份出现小幅波动外，今年上半年零售销售增速一直稳定在每月 5% 左右。然而，这种增长是在通胀水平大幅上升的背景下实现的，导致整个行业运营商的利润和盈利能力下降。”

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