美国和中国通胀报告成为焦点

一月 11, 2024 07:47

美国和中国分别于周四和周五公布的通胀报告是经济学家本周剩余时间可能关注的数据。由于高通胀数据和限制性经济政策损害了消费者预算，两个经济体都陷入困境。

其他消息方面，世界银行警告称，全球经济增速将降至大流行以来的最低水平 (2.4%)。世界银行首席经济学家 Intermit Gill 表示，高利率和各地区的冲突发挥了重要作用。不过，他还指出，“我们预计，到 2024 年底，所有发达经济体的人均收入将高于 COVID 之前的水平。”

2023 年 12 月美国 CPI 报告

随着美国劳工统计局 (BLS) 计划发布月度调查，经济学家预计将密切关注 12 月份美国通胀数据。

分析师预测，按年率计算，2023 年最后一个月美国 CPI 通胀率将升至 0.2%，而核心 CPI 通胀率预计将为 3.8%，低于 11 月的 4%。

ING 的一份报告称：“预计核心通胀率将降至 4.0% 以下 (市场普遍预期和 ING 的预测为 3.8%)，但 12 月 FOMC 会议纪要显示，人们普遍对通货紧缩路径持乐观态度，而这并不会使情况发生重大变化。我们仍然认为 5 月份会首次降息，并逐步解除 3 月份的降息押注。”

2023 年 12 月中国 CPI 报告

周五将是中国发布重要通胀数据的日子，国家统计局 (NBS) 将公布有关经济状况的一些信息。

市场分析师表示，由于能源成本较低，12 月份 CPI 通胀可能会低于 11 月份的 –0.5%。野村证券分析师表示，中国人民银行 (PBoC) 可能会在 1 月 21 日召开的会议上下调贷款利率。

欧元区增长和降息

在欧洲，欧洲央行副行长 Luis De Guindos 表示，“我们在 2023 年观察到的通货紧缩速度今年可能会放缓。”De Guindos 指出，“即将公布的数据表明未来仍然不确定，前景倾向于下行”，并补充道，“软指标也表明 12 月份经济出现收缩，证实 2023 年下半年可能出现技术性衰退，近期前景疲软。”

法兰西银行 (BoF) 行长兼欧洲央行 (ECB) 政策制定者 François Villeroy de Galhau 表示，只要基本面没有带来任何意外，欧元区央行今年就会降息。Villeroy指出，欧洲央行在确保通胀徘徊在 2% 左右之前不会继续降息。

澳大利亚 11 月 CPI 通胀下降

在澳大利亚，11 月份 CPI 通胀率跌至接近两年低点，分析师表示，由于澳大利亚储备银行 (RBA) 的紧缩货币政策似乎取得了积极成果，因此无需进一步加息。更令人印象深刻的是核心 CPI 数据从10月份的 5.3% 下降至 4.6%。

在无风险的模拟账户上进行交易

您有兴趣在不冒资金风险的情况下练习交易吗？Admirals 的模拟交易账户可以让您做到这一点，同时在真实的市场条件下进行交易。单击下面的横幅立即开设模拟账户：

无风险模拟账户 注册免费在线模拟账户并掌握您的交易策略 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。