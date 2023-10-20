美国新的出口限制及其对人工智能公司的影响

十月 20, 2023 22:55

人工智能，或者大多数人所说的 AI，可能是 2023 年与科技相关的热门话题。年初，Chat GPT 和其他类似的生成式 AI 模型给科技用户留下了深刻的印象，因为它们的功能和交互式用户界面树立了新的标准。然而，新的人工智能技术使美国和中国陷入了新的冲突，因为双方都意识到了开发相关硬件和软件的潜力。

随着美国宣布决定对向中国、俄罗斯等国家出口芯片和其他人工智能相关技术实施新的限制，请阅读此处可能影响人工智能公司的最新动态。

美国加强对中国人工智能技术出口限制

10 月 17 日，美国政府，特别是工业与安全局 (BIS) 发布了一份长达 400 页的报告，其中包括有关向中国以及伊朗和俄罗斯等其他国家出口先进人工智能芯片的规定和限制。新的限制措施旨在限制中国基于人工智能技术进一步发展军事的能力。

第一组限制于 2022 年 10 月实施，但美国当局评估认为，中方利用了许多漏洞来获取人工智能相关技术。

前国家安全委员会特工在接受路透社记者采访时表示，“所有这些规则的组织原则是让它们专注于那些能够支持中国军事系统的能力。他们对追求广泛的消费者应用不感兴趣。他们确实在试图穿针引线。”

一切都与 DUV 系统有关

出口限制包括 DUV 系统。如果您想知道 DUV 代表什么，答案是：为了生产超导体，公司使用浸入式深紫外线 (DUV) 机器。通过实施这些限制，美国发誓要停止任何由美国制造的超导体组成的 DUV 机器的潜在出口。

人工智能公司股价因限制新闻而暴跌

有关最新出口限制的消息迫使一些最受欢迎的科技公司股价在 10 月 17 日下跌。例如，英伟达 (NVDA) 股价 10 月 18 日下跌 4.67% 并持续下滑。受此消息影响，英特尔 (INTC) 股价下跌 1.4%，Advanced Micro Devices (AMD) 股价下跌 1.2%。

NVIDIA 预计其财务业绩不会受到影响

NVIDIA 高管在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份报告中表示，“鉴于全球范围内对我们产品的需求强劲，我们预计额外的限制不会对我们的财务业绩产生短期有意义的影响。”

花旗分析师将 NVIDIA 的目标股价从每股 630 美元下调至 575 美元，表示“我们正在降低 25/26 财年预测的风险，并假设美国政府授予出口许可证的可能性很小。我们认为，新的性能密度阈值的范围将使 Nvidia 难以向中国销售产品，因为它需要的不仅仅是对之前 [中国产品] 所做的网络修改。”

晨星公司的股票分析师在评论 NVIDIA 的未来时写道：“这项政策可能会影响 NVIDIA 快速增长的部分业务，即销售用于人工智能 (AI) 的数据中心的图形处理单元 (GPU)。截至目前，我们认为这些限制在最坏的情况下会给 NVIDIA 的指数增长带来一些温和的长期阻力。”

他们还表示，“随着时间的推移，NVIDIA的大幅增长可能会使来自中国的收入减少。NVIDIA 将其在中国的数据中心收入占总收入的 20%-25%，但随着该公司在其他发达市场的云计算领导者那里实现了快速的人工智能增长，这一比例可能会下降。由于构建和实施人工智能模型的巨大需求，我们继续预测 2024 财年数据中心收入将达到 410 亿美元，到 2028 财年将增长到 1000 亿美元。”

ASML 表示 2024 年收入可能持平

作为全球最重要的半导体公司之一的ASML也受到中美紧张关系的影响。这家荷兰公司公布了第三季度业绩，按年计算利润增长，超出了分析师的预期。然而，ASML 2023 年第三季度报告指出，2024 年收入可能持平。

由于 ASML 是全球最大的 DUV 生产商之一，一些市场分析师表示，新的一系列限制可能会影响 ASML 的盈利能力，该公司因智能手机和笔记本电脑等移动设备需求疲软而受到影响。值得注意的是，荷兰也实施了禁止向中国出口人工智能相关芯片的规定，不过 ASML 高管表示，这些措施不会影响 2023 年的财务业绩。

交易人工智能公司的股票以及如何管理风险

初学者交易者可能会查看过去几年人工智能公司的股票图表，并可能考虑将其添加到自己的投资组合中。事实是，无论是与人工智能还是网络安全相关的科技行业都在崛起。尽管科技股上涨，但对于初学者来说，交易风险仍然是一个重要的问题，他们应该专注于扩展知识，以应对可能出现的各种困难。

学习是成为更好交易者的最佳途径。新手交易者可以找到大量专门用于在线交易的教育材料，例如文章、操作指南、视频等。通过提升交易知识，新手交易者可以在深入研究全球金融市场的波动性时降低风险。

初学者还应该学习的一件事是如何使用风险管理工具。交易平台配备了多种风险管理工具，一旦正确使用，可以对策略的执行产生影响。应该注意的是，市场可能会对您不利，最好借助技术来降低您的风险，而不是让自己面临不必要的财务风险。

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