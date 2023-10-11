美国 CPI 通胀报告将成为焦点

十月 12, 2023 05:12

美国消费者物价指数 (CPI) 通胀报告将成为投资者和交易者关注的焦点，因为他们预计该报告将揭示美联储 (Fed) 限制性货币政策的影响。周三上午，美元指数接近月度低点，此前几位美联储理事似乎不愿暗示可能在 11 月加息。周五，在经济增长放缓的担忧下，中国将公布 CPI 通胀数据。

国际货币基金组织 (IMF) 分析师在报告中写道，美国经济 2023 年可能增长 2.1%，2024 年增长 1.5%，这两个数字都高于IMF 在 7 月份发布的预测。同一份报告表明，英国央行 (BoE) 需要在 2024 年之前保持高利率，因为英国试图应对高通胀率和疲软的经济增长。

美国 9 月 CPI 通胀报告

美国劳工统计局 (BLS) 预计将于周四公布美国 9 月份 CPI 通胀数据。该报告的数据预计将揭示美联储未来收紧货币政策的计划，因为整体通胀和核心通胀是经济状况的重要指标。

经济学家预测总体通胀率按年率计算为 3.6%，按月率计算为 0.3%，这两个数字均低于 8 月份的数据。英国《金融时报》的一篇报道援引巴克莱分析师的话称，“经济小幅降温主要是由于能源价格上涨放缓。”该银行的经济学家还指出，“9 月份 CPI 超核心指标的预期加速，与强劲的活动数据以及仍然紧张的劳动力市场状况一起来看，将表明要持续降低通胀率以实现2%的目标，还有更多的工作要做。”

中国 9 月 CPI 通胀报告

周五，国家统计局将公布中国9月份通胀数据。市场分析师预计，总体通胀率同比将达到 0.2%，月度将达到 0.3%。众所周知，自今年年初取消应对冠状病毒大流行的措施以来，中国经济一直在努力取得积极的、值得注意的成果。

ING 经济学家表示，由于油价上涨发挥了作用，而且政府的经济增长促进计划似乎取得了成效，消费者通胀数据可能会超出预期，达到 0.4%。

英国 8 月 GDP 报告

英国国家统计局 (ONS) 将于周四发布 8 月份 GDP 报告。市场分析师预计 GDP 环比增长率为 0.2%。过去几个月，英国经济一直举步维艰，通胀创下数十年来的新高，而英国央行则誓言通过收紧货币政策来控制通胀。

国际货币基金 (IMF) 组织发布的一份报告显示，英国明年将成为七国集团 (G7) 中增长最慢的成员。国际货币基金组织最新的《世界经济展望》预计，2024 年英国经济将增长 0.6%，较此前预测低 0.4%。这将使英国落后于美国、欧元区、日本和加拿大。英国今年的 GDP 预计将增长 0.5%，较 2022 年 4.1% 的增长大幅放缓。

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