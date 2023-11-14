美国通胀报告成为焦点

十一月 15, 2023 06:24

今天晚些时候发布的美国 10 月份消费者物价指数 (CPI) 通胀报告吸引了全球投资者和交易者的关注。一些分析师表示，总体通胀率的年增长率可能为 3.3%，从而延续过去几个月的下滑趋势。

不过，他们也指出，未来几个月通胀可能仍维持在 3% 左右，促使美联储 (Fed) 采取更多行动。德国商业银行经济学家在评论今天发布的数据时写道：“通胀必须大幅上行，才能为美元提供显著的积极动力。”

英国国家统计局 (ONS) 的数据显示，英国职位空缺连续第 16 个月下降，但仍高于大流行前的水平。英国国家统计局分析师强调，“随着最近一个季度通胀放缓，实际工资目前正以两年来最快的速度增长。”

美国 10 月 CPI 报告

美国劳工统计局 (BLS) 预计将在下午晚些时候发布有关该国 CPI 通胀的数据。市场分析师预测每月通胀率为 0.1%。如果这一数字得到证实，将显著低于 9 月份的 0.4%。

不包括食品和能源的核心 CPI 通胀率预计将保持在年率 4.1% 和月率 0.3% 的水平。一些经济学家表示，10 月份总体通胀数据较低可能会提振股价，并对美元构成一定压力。

英国 10 月 CPI 报告

英国国家统计局 (ONS) 将于周三轮流公布 10 月份英国消费者物价指数 (CPI) 数据。今年早些时候的高通胀数据以及不断上升的利率给英国央行的货币政策带来了压力，政府正在评估促进经济增长的方法。

经济学家表示，总体通胀率同比可能达到 4.8%，月度通胀率可能达到 0.1%。ING 经济学家表示，“除非下周的服务业通胀和工资数据出现任何巨大的上行惊喜，否则我们认为英国央行将在 12 月份再次维持利率不变。”

OPEC+ 报告推动油价上涨 1%

石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 上调了全球石油产量，以应对与中国经济疲软有关的担忧，这可能会损害石油需求。

相反，美国能源信息署 (EIA) 的一份报告称，美国石油产量增幅将低于此前预期，原因是需求下降。

摩根士丹利和高盛在未来降息问题上存在分歧

摩根士丹利经济学家表示，他们相信美联储将从 2024 年 6 月开始降息，从今年最后一个季度开始降息 25 个基点 (bps)。

相反，高盛分析师表示，美联储将在 2024 年第四季度首次降息 25 个基点，并在 2026 年中期之前继续小幅降息。

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