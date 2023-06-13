美国通胀报告对美联储的利率决定至关重要

六月 14, 2023 07:59

美国 5 月份 CPI 通胀报告将在今天晚些时候引起投资者的注意，距离美联储宣布其利率决定仅 24 小时。在英国，失业率在截至 4 月份的三个月内降至 3.8%，尽管分析师预计该数字为 4.0%。

经济学家在评论失业报告时表示，虽然该数据对英国经济来说是个好消息，但英国央行可能不得不在比预期更长的时间内维持较高的利率。

在中国，该国央行宣布决定削减其七天逆回购利率，暗示未来将进一步放松货币政策，并使人民币兑美元触及六个月低点。

美国 5 月 CPI 数据影响美联储政策？

本周公布的主要数据之一是美国 5 月份的 CPI 通胀数据，该数据将由劳工统计局 (BLS) 提供。5 月的通胀报告很重要，因为它将提供更多关于消费者价格的见解，美联储将在即将召开的货币政策会议上考虑这些因素。

经济学家表示，春季最后一个月的总体通胀年率下降至 4.1%，但核心 CPI 可能保持在 5.3% 不变。6 月 9 日 ING 发布的一份报告称，“周二的 CPI 报告可能会进一步推动价格上涨—目前的共识是核心 CPI 环比上涨 0.4%，但如果我们得到令人震惊的 0.5% 可能足以说服足够多的 FOMC 成员投票支持加息。”

英国 4 月 GDP 增长？

国家统计局 (ONS) 将发布月度 GDP 报告。市场分析师表示，英国 4 月份经济环比增长 0.2%，与 3 月份的 -0.3% 相比有所上升。

商业游说团体英国商会 (BCC) 表示，该国经济可能会避免衰退。BCC 报告指出，“我们只能勉强避免经济衰退。由于预测未来的增长率低迷，任何时候都存在重新陷入衰退区域的真正危险，”预测 2023 年 GDP 将增长 0.3%。

英国工业联合会 (CBI) 也效仿 BCC 的预测，将其今年 0.4% 的跌幅逆转，现在预计增长 0.4%。

摩根士丹利暗示美元可能走强

摩根士丹利分析师表示，美元兑其竞争对手有可能飙升。他们在给客户的报告中说：“我们认为美元今年有可能继续逐步走强。我们指出，即使全球经济设法避免全面衰退，各国央行反应的不对称性加上经济增长率不振表明投资者可能会在市场上保持防御姿态。此外，美元提供的正向套利使其成为对投资者有吸引力的选择。”然而，交易者应继续关注类似的预测，并使用他们掌握的风险管理工具调整他们的策略。

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