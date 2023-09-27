美国和英国 GDP 报告引起交易者关注

九月 28, 2023 05:22

美国和英国今年第二季度的 GDP 报告是本周剩余时间发布的最重要的金融数据之一。共和党和民主党之间关于政府拨款的争论仍在继续，政府关闭的可能性迫在眉睫。

根据路透的一项民意调查，大多数伦敦金融城经济学家认为，英国央行 (BoE) 已是本周期最后一次加息。接受调查的 62 名分析师中，有 47 人预测英国央行将在 11 月份的下次会议上再次将利率维持在 5.25%。路透社调查还称，预计英国央行利率至少在明年 7 月之前将保持不变，然后到 2024 年底降至 4.75%。

澳大利亚统计局 (ABS) 的一份报告显示，截至 2023 年 8 月的一年里，澳大利亚月度消费者价格指数 (CPI) 上涨5.2%，而 7 月份的年涨幅为 4.9%。市场分析师表示，澳大利亚储备银行 (RBA) 可能会被迫讨论再次加息，以应对通胀。

美国 2023 年第二季度 GDP 报告

美国经济分析局 (BLS) 预计将公布2023年第二季度 GDP 数据。经济学家预测，美国经济季度增长率为 2.1%，与第一季度的增长率持平。联邦公开市场委员会政策制定者将 2023 年 GDP 预测上调至 2.1%，较 6 月份预测的 1.0% 显著上调，2024 年增长 1.5%。

美联储还下调了 2023 年的预期失业率，再加上上调的 GDP 预测，表明利率上升的时间可能会比最初预期的更长。

全球评级机构穆迪在最新报告中上调了美国GDP预测。穆迪分析师指出，“我们承认美国潜在经济势头强劲，因此将 2023 年美国经济增长预期从 5 月份的 1.1% 上调至 1.9%”，并维持 2024 年美国经济增长 1.0% 的预期。

英国 2023 年第二季度 GDP 报告

英国国家统计局 (ONS) 将于周五凌晨公布今年第二季度的 GDP 数据。市场分析师预计 GDP 季度增长率和年增长率可能分别为 0.2% 和 0.4%。该报告很重要，因为最近的数据显示英国经济正在努力避免衰退。

9 月 25 日毕马威会计师事务所 (KPMG) 发布的最新英国经济展望称，高利率、持续的不确定性和低生产率可能导致英国下半年难以维持正常运转，预计 2023 年和 2024 年的 GDP 增长率分别为 0.4% 和 0.3%。

2023 年 9 月东京 CPI 数据

日本统计局将于周五公布东京 CPI 通胀数据。经济学家预计 9 月份东京 CPI 核心通胀率按年率计算将为 2.6%。值得注意的是，8 月份东京 CPI 核心通胀率为 2.8%。

日本央行 (BoJ) 会议纪要显示，董事会讨论了在许多企业利润仍然疲软的情况下是否可以继续加薪的问题。

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