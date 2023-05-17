美国债务上限谈判继续，市场不确定性上升

五月 18, 2023 06:08

美国债务上限谈判在华盛顿继续进行，主导金融新闻，因为美国财政部 Janet Yellen 警告说美国经济悬而未决。

日本的全国 CPI 和澳大利亚的失业率是本周余下时间预计将发布的两个最重要的数据。

在美国，媒体报道表明立法者在债务上限方面取得了一些进展，而白宫宣布将在预计美国总统将参加的 G7 峰会期间继续谈判。

美国银行经济学家在一份报告中指出：“如果任何 X-date 违规行为持续一个月或更长时间，并且涉及债务支付的优先次序，这将意味着立即将支出削减约 GDP 的 5%。”该报告暗示，“这将使原本温和的衰退变成严重的衰退，”并补充说，联邦公开市场委员会 (FOMC) 可能被迫在 2023 年第三季度降息。

IMF：德国经济增长将保持低迷

国际货币基金组织 (IMF) 关于德国经济的报告表明，尽管严格的政策和温和的天气条件在过去 12 个月中为其提供了很大帮助，但预计增长将保持低迷。国际货币基金组织官员警告说，金融条件和能源价格趋紧可能会对近期经济增长造成压力。

IMF 表示，德国 GDP 在 2024 年至 2026 年间增速加速至 1% 或 2% 之前，2023 年可能保持不变。

日本4月全国 CPI 通胀

预计日本统计局将公布 4 月份的全国 CPI 通胀数据。经济学家预测 CPI 通胀率为 2.5%，比 3 月份的数字低 0.7%。

有迹象表明，日本的通胀可能已经见顶。政府补贴和适度的经济增长可能有助于通胀逐渐回到日本央行 2% 的目标。

澳大利亚 4 月失业率持平？

澳大利亚统计局 (ABS) 将于周四凌晨发布有关澳大利亚 4 月份失业率的数据。经济学家预计利率为 3.5%，与 3 月份持平。失业率仍接近 1970 年代以来的最低水平。

国际货币基金组织的经济学家预测，到 2023 年底，利率将上升至 4%，而澳大利亚储备银行 (RBA) 认为利率为 3.75%。

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