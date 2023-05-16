美国债务上限危机：交易者会受到怎样的影响？

五月 17, 2023 05:47

美国债务上限危机日益引起人们的关注，因为美国政府应该确保能够偿还对贷方的债务。由于美国是世界上最大的经济体之一，在涉及金融新闻头条时，关于债务上限的谈判往往会与通胀话题竞争。

这不是第一次发生这种情况。在过去的几年里，一些美国政府发现自己被逼到了绝境，试图提高债务上限以偿还债务。在大多数情况下，最后一刻的妥协和交易挽救了局面。然而，此类谈判可能会给金融市场带来不确定感。

交易者是否应该保持警惕，因为美元及其相对于竞争对手的价值可能会成为龙卷风的中心？股市会面临完美风暴吗？阅读我们的文章，了解债务上限及其对未来几周市场的影响。

什么是美国的债务上限？

政府需要借钱才能偿还债务。有几种方法可以做到这一点，例如发行政府债券等。政府使用这些资金来支付工资、为其投资计划和其他此类义务提供资金。

美国债务上限是对美国财政部可以承担的国家债务数额的立法限制。因此，债务上限限制了美国联邦政府可以借多少钱来满足其财政需求。分析人士指出，如果达到债务上限而没有任何增加的前景，政府将不得不使用“非常措施”来为支出融资，直到问题得到解决。

由于有关美国债务上限的谈判并不是什么新鲜事，美国财政部从未被迫使用“非常措施”。美国宪法第 14 条修正案指出：“美国公共债务的有效性……不应受到质疑。”一些分析人士表示，美国政府可能无法违约其债务，即使支出超过债务上限所设定的限度。

美国债务上限谈判：时间紧迫

美国债务上限目前为31.4万亿美元。美国政府想提高它，但民主党和共和党之间的谈判没有取得任何积极成果。穆迪分析公司的一份报告预测，“在长期的对峙中，股价将下跌近五分之一，经济将收缩超过 4%，导致超过 700 万个工作岗位流失。”

美国有线电视新闻网 (CNN) 5 月 9 日发表的一篇报道称，美国财政部长 Janet Yellen 一直在致电全国各地的商界领袖，告知他们目前的僵局。Yellen 敦促国会议员，如果立法者在 6 月 1 日之前不解决债务限额问题，美国最快可能会违约。

在 G7 财长会议上，美国财政部长 Janet Yellen 强调：“债务违约的想法会严重破坏美国和全球经济，我认为每个人都应该认为这是不可想象的。美国永远不应该违约。”

市场分析师如何看待美国债务上限谈判？

穆迪分析专家在他们的报告中指出，“曾经看似不可想象的事情现在似乎是一个真正的威胁。如果出现违约，它更可能是一个短期的违约，而不是一个长期的违约。但即使是长时间的对峙也不再是零概率。”在关于潜在的上限突破的补充评论中，他们认为有 10% 的概率。

美国商会官员告诉路透社记者，双方就债务上限进行的谈判是朝着解决问题迈出的积极步骤，但他提到“我们不能充分强调时间很短，每过一天就会增加一个错误步骤导致违约的风险。”

位于华盛顿的监测债务限额争端的智囊团两党政策中心 (BPC) 在一份报告 (5月9日) 中写道，如果不提高联邦债务限额，美国政府可能在 6 月初至 8 月初之间开始拖欠其支付义务。

BPC 经济政策主管在评论谈判时指出，“未来几周对于评估政府现金流的强度至关重要。如果不能在 6 月之前达成解决方案，政策制定者可能每天都在玩俄罗斯轮盘赌，带着美国的全部信心和信用，冒着给他们的选民和国家带来金融灾难的风险。”

ING 经济学家表示，关于债务上限的漫长谈判为美元提供了支撑。“当前形势不可避免地打压风险情绪并为美元提供支撑。现在人们越来越担心，实际上可能需要市场抛售 (在股票或货币市场) 才能打破僵局。在这种情况下，美元将在短期内获得显著提振，同时考虑到美元投机性空头在过去几个月稳步上升，这也是我们赞成将美元的跌势开始时间推迟到第三季度的原因之一。

白宫调查中引用的布鲁金斯学会报告称：“对可能违约的预期不断恶化，将使金融市场出现重大混乱的可能性越来越大。这种金融市场的混乱很可能伴随着股票价格的下跌、消费者和企业信心的丧失以及私人信贷市场进入的收缩。”

美国债务上限谈判、美元与风险管理

美元是全球交易量最大的货币。美国经济的发展可能会影响美元兑英镑、欧元等其他货币的价值。利率波动可能会对您的交易策略造成影响，尤其是在意外情况下。当市场走势对您不利时进行交易可能会导致资金损失；对于新手交易者，由于缺乏经验，失败的机会可能会增加。

风险管理是必不可少的，因为新手交易者没有面对不利市场条件的经验。新手交易者在制定交易策略时可以使用多种风险管理工具。尽管经纪商提供这些工具，但了解如何使用它们很重要。您可能想知道如何学习。教育自己就是答案。知名经纪商提供范围广泛的教育材料，例如网络研讨会、电子书、交易专业人士编写的文章，为您提供所需的答案。新手交易者永远不应忽视风险管理的价值，风险管理可以让他们在更少的压力和焦虑的情况下享受交易的快感。

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