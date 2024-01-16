世界经济论坛会议和欧洲央行政策制定者的利率评论引起关注

一月 17, 2024 08:15

美国市场在马丁·路德·金纪念日的长周末休息后恢复了活动，本周开始有各种各样的经济数据发布。

世界经济论坛第 54 届年会已在瑞士达沃斯拉开帷幕，来自全球各地的政界和商界领袖将就地缘政治紧张局势、全球经济状况等各种问题交换意见，备受关注。

欧洲央行政策制定者驳斥降息传闻

在欧元区，欧洲央行政策制定者 Joachim Nagel 表示，有时市场可能非常乐观，并补充说欧元区的通胀仍然过高。Nagel 指出，欧洲央行理事会可以等到夏季，然后开始考虑降息。经济学家表示，欧元区首次降息可能会在今年9月实现，同时还提到 Nagel 是理事会中严格的政策支持者之一。

相反，奥地利央行行长 Robert Holzmann 在参加达沃斯世界经济论坛会议时对 CNBC 记者表示：“我无法想象我们会谈论削减，因为我们不应该谈论它。最近几周我们看到的一切都指向相反的方向，所以我甚至可能预见今年不会降息。”

英国 2023 年 12 月 CPI 报告

周三上午，英国国家统计局 (ONS) 将公布该国 12 月份 CPI 通胀数据。经济学家预计该报告将显示环比增长 0.2%。与去年同期相比，CPI 通胀预计为 3.8%，略低于 11 月份的数字。

自 2023 年 3 月以来，英国的总体 CPI 已经从 10.1% 下降了一半以上。一些市场分析师推测，英国央行可能比最初定价更接近于 2024 年降息。不过，他们确实表明，由于燃料价格回落，通货膨胀已经下降，而平均收入连续几个月上升。

中国 2023 年第四季度 GDP 报告

周三上午，中国国家统计局 (NBS) 将公布 2023 年第四季度 GDP 调查。路透社报道称，“2023 年国内生产总值 (GDP) 可能增长 5.2%，达到政府的年度增长目标，根据路透调查的 58 名经济学家的预测中位数，部分原因是去年以 COVID-19 封锁为标志的低基数效应。”

同一项调查显示，市场分析师预计 2024 年中国经济增速可能放缓至 4.6%，2025 年甚至放缓至 4.5%。值得注意的是，中国的房地产行业在 2023 年遭受了打击，经济学家表示，房地产业可能会在经济反弹中发挥重要作用。

2023 年德国 GDP 萎缩

Destatis 最新调查显示，德国经济第四季度环比萎缩 -0.3%。尽管德国经济规模有所缩小，但由于 Destatis 将第三季度的数据修正为 0%，德国经济避免了技术性衰退。上季度的数据略好于分析师的预期。德国 GDP 仍比 2019 年 (新冠疫情爆发前一年) 高出 0.7%。

ING 经济学家在评论有关德国经济的消息时指出，“2023 年德国经济同比萎缩 0.3%。然而，更糟糕的是，看不到即将出现的反弹，经济似乎将经历自 2000 年代初以来的首次两年衰退。总而言之，我们预计目前的停滞和浅度衰退状态将持续下去。事实上，2024 年再次陷入衰退的风险很高。我们预计今年德国经济将同比萎缩 0.3%。这将是德国自 2000 年代初以来首次经历为期两年的经济衰退，尽管事实可能证明这是一次浅度衰退。”

在无风险的模拟账户上进行交易

您有兴趣在不冒资金风险的情况下练习交易吗？Admirals 的模拟交易账户可以让您做到这一点，同时在真实的市场条件下进行交易。单击下面的横幅立即开设模拟账户：

使用无风险模拟账户进行交易 练习使用虚拟资金进行交易 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。