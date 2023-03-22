随着银行担忧的缓解，市场飙升

三月 22, 2023 21:44

瑞银在瑞士收购瑞士信贷帮助股市上演了一场如释重负的反弹。穆迪投资者服务公司的分析师在一份报告中写道，“尽管最终会带来特许经营利益，但穆迪还指出，该交易给瑞银集团带来了重大的财务、文化和特许经营相关的整合挑战。”

由于标准普尔下调了这家总部位于加州的机构的信用评级，第一共和银行股价周一再次下跌。

金价回落 (周二上午交易价格为 1,969 美元)，失去了周一推动金价升至 2,000 美元上方年内高位的上涨势头。

拉加德：通胀将在太长时间内保持过高

欧洲央行 (ECB) 行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 告诉欧洲议会 (EP) 成员，尽管由于能源价格下跌，欧元区 2 月份的总体通胀率降至 8.5%，但预计仍将高于欧洲央行的水平 2% 的目标很长一段时间。

拉加德表示，欧洲央行将密切关注市场发展，并誓言“随时准备做出必要的回应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。”

加拿大统计局 CPI 通胀报告

周二下午，加拿大统计局将发布 2 月份 CPI 通胀报告。经济学家表示，按年率计算，总体通胀率可能会从 1 月份的 5.9% 降至 5.4%。如果总体通胀率达到 5.4%，这将是过去 14 个月中记录的最低通胀数据。

英国 CPI 通胀将走低

周三上午，英国国家统计局 (ONS) 将发布有关英国通胀的数据。经济学家表示，2 月份总体通胀率同比下降至 9.9%，而核心通胀率预计为 5.7%。

英国总体 CPI 通胀连续第三个月下降，从去年 12 月的 10.5% 降至 1 月份的 10.1%。英国央行 (BoE) 的通胀目标为 2%。英国央行 3 月 17 日公布的通胀态度调查显示，未来一年的通胀预期从 11 月份的 4.8% 降至 3.9%，而未来 12 个月的通胀预期从 3.4% 降至 3.0%。

高盛：美联储暂停加息

高盛 (GS) 分析师坚称，美联储理事会不会在周三召开的会议上加息。在给投资者的一份报告中，高盛经济学家表示，“我们预计 FOMC 将在本周的 3 月会议上暂停，因为银行体系面临压力。尽管政策制定者已做出积极反应以支撑金融体系，但市场似乎并不完全相信支持中小型银行的努力将被证明是足够的。”

高盛仍预计美联储将在 5 月、6 月和 7 月加息 0.25%。

德国央行：德国经济可能在 2023 年第一季度收缩

德国央行的一份月度报告称，“德国经济活动可能在本季度再次下滑。不过，降幅可能小于 2022 年最后一个季度。”德国央行的经济学家指出，总体通胀率将在 3 月份缩小，但补充说，“事实证明，核心通胀率异常稳定。它甚至可能在年中略有上升。”

该国 GDP 在 2022 年第四季度按季度下降 0.4%。经济活动连续两个季度下降将使德国陷入衰退。

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