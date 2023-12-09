游戏产业交易和《侠盗猎车手 6 》炒作

十二月 09, 2023 22:32

随着微软和索尼等公司通过发布先进的游戏机和收购工作室来争夺更大的市场份额，游戏产业的贸易地位日益提高。几年前，游戏产业的交易很可能是次要的，但现在情况已经发生了变化。最近，Rockstar Games 发布的《侠盗猎车手 6》预告片等游戏事件成为头条新闻，因为在大流行病的推动下，游戏产业已发展到前所未有的水平。

最近，《侠盗猎车手 6》的首次亮相引发了热议，本文将与大家分享交易者的宝贵见解。

Rockstar 的 GTA 6 预告片震撼了互联网，却没有震撼市场

12 月 5 日是大多数电子游戏玩家的诺曼底登陆日，他们期待着 Rockstar 的《侠盗猎车手 6》预告片的发布。虽然有人认为《GTA 6》是十年来最受期待的游戏，但预告片本身却打破了一项记录：它打破了 YouTube 24 小时内观看次数最多的非音乐视频记录，观看次数达到 8500 万次。预告片的观看次数已经超过了《GTA 5》预告片的观看次数，这款游戏于 2013 年上市，至今仍然是 Take Two 的“摇钱树”之一。Take-Two Interactive 拥有 Rockstar Games 和 2K，这两个游戏行业最重要的发行公司。

值得一提的是，《GTA 5》在索尼 Playstation 游戏机、微软 Xbox 游戏机和 PC 上的发行为 Take-Two Interactive 带来了接近 80 亿美元的收入，销量超过 1.85 亿份。《GTA 5》凭借年度订阅和游戏内购买继续产生收入。

然而，《GTA 6》预告片的发布在交易市场上并没有受到热烈欢迎。虽然一些人预计 Take-Two Interactive 的股价会随着这款备受期待的重磅游戏的第一个视频的出现而飙升，但事实并非如此。Take-Two Interactive (TTWO) 的股价在盘前交易中下跌了近 4%，复牌后股价有所回升，但跌幅仅为 1%。

《侠盗猎车手 6》预告片最终屏幕 (来源：YouTube)

下跌背后的原因是什么？一些分析师表示，“Coming 2025”最终画面是导致股价下跌的原因，因为世界各地的游戏玩家和投资者都预测《GTA 6》将在 2024 年底前上架。社交媒体上的信息泄露表明，考虑到 Rockstar 的开发商已经为这款游戏投入了近 10 年的时间，制作《GTA 6》的成本将超过 20 亿美元。

市场分析师如何评价 Take-Two Interactive 公司和《GTA 6》？

众所周知，投资者希望看到《GTA 6》在 2024 年圣诞节期间上市。该游戏对销量的影响预计将超过前作，而该游戏的发布可能会引发人们对游戏机销量的提振。正如一些人所说，他们希望玩有史以来最好的视频游戏。

Take-Two Interactive 股价今年已上涨 52%，跑赢纳斯达克等一些热门指数。Take-Two 高管宣布在 11 月第一周发布《GTA 6》预告片，此后该股已上涨 16%。

Oppenheimer & Co. Inc. 的分析师在接受《福布斯》记者采访时表示，发布的预告片“显示出一款质量超出预期的游戏，尽管之前有泄密，而且对任何内容都保留了高标准”，并补充说，推迟到 2025 年初之后也是可能的。

在同一份《福布斯》报告中，德意志银行经济学家表示，“《GTA 6》在上市第一年将带动超过 10 亿美元的净预订增量，考虑到 Take-Two 上一财年的净预订总额为 53 亿美元，这是销售增长的潜在巨大推动力。”

美国银行 (BofA) 的经济学家似乎并不与同行一样乐观。美国银行的一份报告将 Take-Two Interactive 的股票评级从“买入”下调至“中性”，因为“并非所有投资者都愿意将期限延长至 15 个月以上”，这表明《GTA 6》可能会在 2025 年秋季左右推出，而不是分析师们一致认为的今年第一季度。

调查指出，“根据投资者的询问模式，自该股一年前触底以来，投资者的参与度已大幅提高。我们预计此次发布的参与范围将进一步扩大，这将抑制价格下行风险，但我们目前看不到进一步大幅上行的潜力。”

索尼 vs 微软 - PS5 vs Xbox：战争愈演愈烈

《GTA 6》等视频游戏往往会促进游戏机销量。该游戏将在索尼 PS5 和微软 Xbox 上发布，但目前还没有有关 PC 发布的更新。根据索尼的报告，该公司在截至 9 月 30 日的第二财季中售出了 490 万台 PS5。自 2020 年以来，游戏机总销量为 4660 万台。就在一个月前，索尼推出了 PS5 游戏机的超薄版，这对于空间有限的人来说更具吸引力，因为它的第一个版本相当大。一些游戏分析师表示升级版 PS5 Pro 将于 2024 年 11 月发布。

微软是局外人，Xbox Series X|S 销量为 2390 万台，美国公司占据 35% 的市场份额。去年 Xbox 销量按年率计算下降了 5%。微软发誓要通过收购动视暴雪等重要工作室来扭转局势。

风险管理工具和制定交易策略

与电子游戏不同，交易涉及风险。新手交易者面临的风险更大，因为他们可能没有必要的知识来判断什么是正确的行动方案。缺乏知识或经验可能会导致错误；这就是为什么新手交易者应该寻找由经验丰富的交易者准备的教育材料，例如文章、操作指南和网络研讨会，并学习如何建立自己的交易策略。

新手交易者不应忽视学习如何使用风险管理工具，例如作为最受欢迎的交易平台的一部分提供的止损或止盈订单。此类工具可确保交易者能够在市场走势违背其计划的情况下控制损失。风险管理工具为如何配置资金提供了更多自由，并帮助交易者以更少的压力享受整个体验。

您想在不损害资金的情况下练习交易技巧吗？单击下面的横幅，在 Admirals 开设无风险模拟账户，并开始使用虚拟资金测试您的交易策略！

使用无风险模拟账户进行交易 练习使用虚拟资金进行交易 开设模拟账户

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。