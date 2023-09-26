政府支出削减讨论推动美元指数创 10 个月新高

九月 27, 2023 03:57

9 月的最后一周已经开始，全球市场已开始接受上周的利率决定。

在美国，政府拨款再次成为共和党和民主党之间争论的话题。不过，彭博社的一份报告指出，双方正在接近达成协议，以避免可能出现的停摆。与此同时，美元兑一篮子货币的汇率创下了 10 个月来的新高。

由于英国央行暂停加息以及周五公布的 PMI 数据不及预期，英镑兑美元汇率周二创下 6 个月以来的新低，这对英镑的升势构成了压力。

美国：政府资金受到质疑

由于支出法将于 9 月最后一天到期，政府因资金短缺而停摆的问题再次迫在眉睫。在时间紧迫的同时，一群共和党参议员发誓要平衡政府预算，使政府关门成为可能，因为他们与众议院议长 Kevin McCarthy 存在分歧，后者寻求共和党与民主党达成协议。

政府关门将意味着美国联邦政府雇员的工资暂停发放，一系列政府服务关闭。投资者担心，在股市已经十分脆弱的情况下，政府关门对第四财季意味着什么。

日本政府准备经济支持计划

日本首相 Fumio Kishida 周一透露，他将指示内阁准备经济支持计划。Kishida 在讲话中表示，“目标是从成本削减主导型经济转向积极投资型经济。该经济计划旨在保护人们的生活免受物价上涨的影响。私人消费、资本支出缺乏力度，不稳定。”

日本首相也没有忽略货币市场，他重申货币市场应在反映基本面的同时保持稳定，并补充说，日本政府将继续以高度的紧迫感密切关注外汇走势，因为外汇过度波动是不可取的。

Lagarde：第三季度可能进一步疲软

欧洲央行行长 Christine Lagarde 表示，经济指标表明今年第三季度可能会进一步疲软。Lagarde 在讲话中指出：“欧元区出口需求下降和融资条件紧张的影响正在抑制经济增长，包括住宅和商业投资下降。直到最近一直保持弹性的服务业现在也正在疲软。尽管经济增长放缓，但劳动力市场迄今仍保持着活力，7 月份失业率维持在 6.4% 的历史低位。不过，尽管第二季度就业增长了 0.2%，但服务业创造的就业机会正在放缓，整体势头正在放缓。”

周一，欧元兑美元汇率跌至过去六个月来的最低水平。

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