石油价格和中东紧张局势

十月 13, 2023 22:04

在高利率和高通胀已经困扰全球经济的情况下，日前爆发的中东冲突可能又增加了全球政策制定者和市场参与者必须考虑的另一个因素问题：石油价格。

以色列地缘战略的发展使石油价格在 10 月 9 日飙升了近 4%，引发了对未来能源价格的讨论，如果冲突持续下去，可能会影响世界各国的货币政策。尽管未来三天价格下跌，但金融市场在关注该地区的事件时仍然感到担忧。

如果您想了解更多有关市场分析师对石油价格的预测，请阅读我们的文章。

石油价格：石油危机和 1973 年赎罪日战争

过去几十年来，黎凡特地区因地缘政治紧张而臭名昭著。虽然上一次大规模冲突发生在 2006 年，但一些强度较低的紧张局势也让当地居民提心吊胆。

从历史上看，与石油价格有关的战争是 1973 年的赎罪日战争。冲突始于赎罪日 (10 月 6 日)，当时多个阿拉伯国家的军队越过以色列边境。战争持续了两周零五天，当时的两个超级大国美国和苏联为盟友提供补给。尽管以色列在保卫领土方面面临严重困难，但它还是取得了胜利。

1973 年 10 月，以沙特阿拉伯为首的阿拉伯石油输出国组织 (OAPEC) 宣布对支持以色列战争的国家实行石油禁运。禁运持续了六个月，引发了历史上著名的 1973 年石油危机。禁运结束后，石油价格上涨了 300%。

因此，主要在美国生产的大型发动机汽车停止销售，受禁运影响的国家被迫节约能源，而消费者需求的减少对经济增长率产生了影响。一些经济学家认为，1973 年的石油危机是 1974 年股市危机的主要因素。

新的石油危机摆在我们面前？

答案是，现在判断还为时过早，全球市场石油价格的确定还需要考虑许多因素。周一价格上涨 4%，随后周二、周三和周四 (10 月 10 日至 12 日) 价格下跌，因为投资者对危机可能升级的方式持谨慎态度。

图示： Admirals MetaTrader 5 - 布伦特原油 (100 桶) 差价合约、美元每日图表。日期范围：2023 年 7 月 5 日至 2023 年 10 月 12 日。拍摄日期：2023 年 10 月 12 日。过去的表现并不代表未来的结果。

中东冲突是俄罗斯和沙特阿拉伯已经实施的石油减产措施的补充。两国同意在 2023 年底之前总共削减 130 万桶石油产量，略高于全球需求的 1%。10 月 11 日，俄罗斯总统 Vladimir Putin 表示，尽管市场对新一轮油价上涨存在担忧，但减产仍可能如期进行。然而，沙特阿拉伯誓言将采取必要行动稳定市场。

8 月，由于原油供应无法支撑全球需求，美国放松了对伊朗石油的限制，导致美国石油储备跌至历史新低。根据战略石油储备 (SPR) 的最新报告，库存仍处于近 40 年低点 3.513 亿桶。路透社 10 月 12 日援引美国石油学会数据称，上周美国原油库存增加 1290 万桶，远高于路透调查分析师预期的 50 万桶增幅。

与此同时，国际能源署 (IEA) 上调了 2023 年全球石油需求增长预测，并在报告中指出，石油需求量可能达到 230 万桶/日。然而，IEA 将 2024 年石油需求增长预期从 100 万桶/日下调至 88 万桶/日。IEA 分析师指出，9 月份油价回调反映了需求下降。

分析师对油价有何建议

国际货币基金组织 (IMF) 表示，它将非常谨慎地关注以色列和加沙的局势，并补充说现在评估其经济影响还为时过早。国际货币基金组织首席经济学家 Pierre Gourinchas 表示，油价上涨 10% 将导致 2024 年全球产出下降约 0.2%，同时导致全球通胀上升 0.4%。

ING 分析师强调了伊朗在冲突中的潜在作用，并在报告中写道：“由于冲突主要由以色列和哈马斯控制，风险溢价继续下降。有关伊朗政府对哈马斯袭击感到惊讶的报道也可能缓解人们对美国将更积极地对伊朗实施制裁的担忧，尽管最近几天有关伊朗参与的报道相互矛盾。”

图示： Admirals MetaTrader 5 - 布伦特原油 (100 桶) CFD、美元每月图表。日期范围：2017 年 11 月 1 日至 2023 年 10 月 12 日。拍摄日期：2023 年 10 月 12 日。过去的表现并不代表未来的结果。

澳新银行分析师表示，“中东不断增加的地缘政治风险应该会支撑油价……预计波动性将会加大。”瑞士信贷能源市场分析师指出“由于更广泛的前景，石油的风险溢价正在上升。大火可能会蔓延到伊朗和沙特阿拉伯等附近的主要石油生产国。”

联邦银行的经济学家强调了伊朗作为石油生产国的作用以及潜在制裁的影响。“如果我们开始看到美国将矛头指向伊朗，我们可能会看到伊朗的石油出口开始下降。他们指出：”当我们研究石油市场和这场冲突的影响时，这是我们目前最关心的问题。“联邦银行分析师表示，如果美国继续实施制裁，伊朗石油出口可能会减少 50 万至 100 万桶/日；这种供应限制可能会加剧欧佩克做出决定后观察到的石油供应问题。

石油交易时的风险管理

石油是最受交易者欢迎的大宗商品之一。在经济动荡时期，交易者倾向于将石油添加到他们的交易组合中，因为许多人认为石油是避险资产。然而，由于初学者交易者可能不具备识别机会和正确时机的知识水平，因此最好集中精力在交易问题上进行自我教育。资源并不缺乏，因为许多经纪商和教育中心提供了一系列材料，例如操作指南、网络研讨会、文章，可以帮助初学者增加知识。

学习如何交易并不是执行成功策略的唯一因素。突然或意外的市场低迷可能会造成资金损失并破坏任何交易者的计划。因此，刚刚开始交易之旅的交易者应该花一些时间学习如何使用现代交易平台中广泛使用的风险管理工具，例如止损单。在开始交易之前投资您的知识，以节省资金、减轻压力并享受刚刚开始的旅程。

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