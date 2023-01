Actualité Économique pour Débutants – 3 Scénarios à Envisager lorsque les Innovations Deviennent Virales

Janvier 06, 2023 07:52

Ce type d'article traite de l'actualité du trading et de l'investissement pour les débutants et de l'intérêt de filtrer les informations en fonction de vos objectifs financiers. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un déluge d'informations sur une nouvelle innovation ? Même les traders et les investisseurs les plus expérimentés peuvent voir leurs filtres et leur jugement submergés par l'excitation.

Il est facile de se laisser emporter lorsqu'un produit, une entreprise ou un service devient viral et que tout le monde semble en parler. Mais avant de trader ou d'investir dans des actifs viraux, voici trois scénarios à envisager pour peser le pour et le contre.

1. La dernière technologie (que peu de gens comprennent encore)

Il n'a fallu que cinq jours au projet d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT pour rassembler un million d'utilisateurs, dont beaucoup se demandent encore ce qu'il faut faire avec ce projet, autrement que simplement lui donner le contenu de leur placard pour obtenir des suggestions de recettes.

Aussi divertissant que cela puisse être sur des plateformes comme TikTok, le fondateur de ChatGTP, Sam Altman, a déclaré qu'il ne savait pas comment ses investisseurs seraient rémunérés et qu'il finirait par demander à ChatGPT de répondre à cette question. La monétisation du chatbot est une autre question. Pour l'instant, ce dernier est gratuit et Sam Altman a déclaré qu'il pourrait y avoir des frais par discussion à l'avenir. En attendant, les coûts du chatbot IA sont incroyablement élevés, un fait qui pourrait presque passer inaperçu au milieu de toutes les déclarations sur la façon dont il va changer le monde.

L'IA semble en passe d'atteindre une masse critique et se développe grâce à l'interaction avec des millions de personnes. À en juger par le buzz, il s'agit d'une avancée passionnante. Cependant, il y a un "mais" : le véritable potentiel pour les investisseurs et les traders pourrait se situer dans le futur, et non dans le présent.

Le métavers et la réalité mixte sont d'autres exemples de technologies potentiellement révolutionnaires qui pourraient devenir aussi importantes que les réseaux sociaux aujourd'hui, dans un avenir proche.

L'histoire volatile des monnaies numériques telles que le bitcoin est un autre bon exemple de la voie incertaine des instruments financiers innovants. Une question à se poser est de savoir quel est le niveau de risque de ces innovations et dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec ce risque.

S'il est essentiel de surveiller les développements de l'IA et d'autres produits innovants, en tant que débutant sur les marchés, il est important de ne pas oublier les incertitudes.

2. La dernière innovation médicale (et le jargon incompréhensible)

Les annonces des avancées médicales semblent être suivies d'une rafale d'experts et de non-experts partageant leurs opinions sur la façon dont l'histoire de la médecine sera bouleversée.

Comme on l'a vu au cours de la pandémie, une masse d'informations erronées et de controverses ont circulé sur les dispositifs d'administration des vaccins ARNm, par exemple. Dans ces situations, il est sage de s'assurer que la source de ces informations a réellement une expérience dans le domaine médical.

Étant donné que les actions pharmaceutiques constituent un secteur important, chaque nouveau médicament a le potentiel de devenir viral, peut-être en raison de la désinformation, de l'intérêt du public pour les soins de santé ou d'une combinaison des deux. Les informations virales sont par nature de courte durée et peuvent avoir un effet immédiat sur le cours des actions, qui peut s'essouffler tout aussi rapidement. L'évaluation de l'information dans le contexte de vos objectifs financiers est une étape clé avant de prendre des décisions d'investissement.

3. Gourous et personnalités du monde des affaires qui font l'objet d'un culte populaire

L'impact des technologies et autres produits innovants est amplifié par les gourous, les leaders et les personnalités publiques qui sont très présents sur les réseaux sociaux de masse. Un seul tweet d'un gourou ou d'un influenceur peut entraîner une vague de réactions qui se propage ensuite grâce à la nature virale du web.

Lorsque tout le monde prête attention aux tweets et aux posts viraux, c'est l'occasion pour les traders et les investisseurs avisés de se concentrer plutôt sur les fondamentaux de l'entreprise. Peu de choses sont aussi révélatrices que les chiffres indiquant les bénéfices, les pertes, les coûts et les dettes. Il est difficile pour un bilan financier de devenir viral, et pourtant les informations qu'il contient racontent la véritable histoire des performances de l'entreprise.

En conclusion, les innovations qui deviennent virales peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont apparues, tout comme elles peuvent devenir la prochaine tendance visionnaire sur les marchés financiers. Débusquer les informations solides peut sembler moins excitant que de suivre les dernières tendances à la mode, mais vos résultats financiers pourraient vous en remercier à l'avenir.

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.