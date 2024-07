Prix de l'Argent : Peuvent-ils Augmenter Davantage en 2024 ?

Juillet 25, 2024 03:08

L'argent est sans doute le deuxième métal le plus prisé par les traders après l'or. Il est vrai que l'or a fait de l'ombre aux autres métaux puisqu'il a progressé de 15% depuis le début de l'année. Et si nous vous disions que le prix de l'argent a augmenté de près de 30% depuis le début de l'année ?

Grâce à cet article, vous allez découvrir des informations précieuses sur le trading de l'argent et sur les prévisions concernant son prix.

Le Déficit de Production d'Argent Devrait s'Accroître en 2024

Dans son étude World Silver Survey 2024, le Silver Institute suggère que l'argent, qui était autrefois considéré comme un métal industriel, est aujourd'hui caractérisé comme un métal précieux. Selon les analystes de l'institut, la production mondiale d'argent devrait légèrement diminuer de 0,8% en glissement annuel pour atteindre 823,5 millions d'onces en 2024. Le déficit du marché de l'argent devrait augmenter de 17% en 2024, l'offre étant susceptible de diminuer et la demande industrielle de monter en flèche, atteignant potentiellement un chiffre record. L'augmentation du déficit devrait avoir un effet significatif sur les stocks actuellement abondants.

La Banque Mondiale Prévoit une Augmentation des Prix de l'Argent en 2024

Dans son rapport sur les Perspectives des Marchés des Matières Premières (Commodity Markets Outlook) publié en avril 2024, la Banque Mondiale prévoit que les prix de l'argent augmenteront de 7% cette année, sur une base annualisée, et de 4% supplémentaires en 2025. Cependant, le rapport note qu'une activité industrielle plus faible que prévu pourrait jouer un rôle dans la façon dont les prix pourraient être ajustés.

Les analystes de la Banque Mondiale soulignent que les prix de l'argent ont progressé de 0,5% au premier trimestre 2024 et ajoutent : "Les prix de l'argent ont légèrement augmenté de 0,5% au T1 2024 (q/q) et ont encore progressé en avril, en raison de la reprise de l'activité industrielle. En 2024, la demande d'argent devrait augmenter légèrement, en raison de son double attrait en tant qu'actif financier et matière première industrielle. La demande industrielle, qui représente près de la moitié de la consommation mondiale d'argent, continue d'être soutenue par l'expansion de l'électrification des véhicules et des infrastructures d'énergie renouvelable, et sera probablement stimulée par une reprise de la demande de bijoux et d'argenterie. L'intérêt des investisseurs pour l'argent devrait être renforcé par les réductions des taux d'intérêt des économies avancées plus tard dans l'année".

Source : MetaTrader 5 Admirals, Argent (5000oz vs US Dollar CFD), Graphique MN – Période : du 1 Mai 2013 au 22 Juillet 2024, consultée le 22 Juillet 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La Commerzbank Révise ses Prévisions Concernant le Prix de l'Argent

Les économistes de la banque allemande Commerzbank ont révisé leurs prévisions concernant le prix de l'argent pour le reste de l'année. Dans leur note actualisée publiée à la fin du mois de mai, les analystes de la Commerzbank ont revu leurs prévisions à la hausse, indiquant que les prix de l'argent pourraient atteindre 30 dollars d'ici la fin de l'année, soit un peu plus que les 29 dollars qu'ils prévoyaient précédemment.

Une hausse similaire est prévue pour 2025, les analystes de la banque allemande voyant les prix de l'argent atteindre 31 dollars, soit un dollar de plus que leur précédente projection.

ANZ : La Croissance de l'Offre d'Argent ne peut pas Répondre à la Croissance Annuelle de la Demande

Les analystes en matières premières de la banque ANZ ont déclaré que la croissance de l'offre est insuffisante pour répondre à la demande annuelle, qui devrait se situer autour de 4-5%.

Dans leur rapport, ils notent : "Nous estimons que le déficit du marché se creusera pour atteindre 138 millions d'onces cette année, ce qui représente 12% de la demande annuelle. Ce déficit du marché entraînera probablement une nouvelle réduction des stocks, ce qui soutiendra les prix. Nous prévoyons que le prix de l'argent dépassera 31 dollars l'once d'ici la fin de l'année et se situera en moyenne au-dessus de 27 dollars l'once en 2024".

Les économistes de la banque néo-zélandaise ont déclaré que "l'application industrielle contribue à plus de 50% de la demande totale d'argent. Le secteur de l'électricité et de l'électronique est le secteur dominant, avec une part de demande de 35%. Une reprise du cycle électronique soutient structurellement la demande d'argent", ajoutant que "le Chili et le Pérou ont fait face à des défis opérationnels ces dernières années, ce qui a limité la croissance de l'offre d'argent après la forte baisse pendant la pandémie. L'offre d'argent provenant des mines est susceptible d'augmenter avec le retour des investissements dans le secteur minier".

