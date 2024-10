L'Or Proche de son Plus Haut Niveau Historique alors que l'Incertitude des Élections US s'Accroît

Octobre 23, 2024 07:03

L'incertitude politique aux États-Unis et les tensions au Moyen-Orient semblent soutenir la trajectoire haussière de l'or. Le prix de l'or a atteint un niveau record lundi, avant de reculer légèrement mardi matin. La demande d'argent continue également d'augmenter, poussant les prix de la matière première à la hausse pour la sixième journée consécutive.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Daly de la Fed Estime que les Baisses de Taux Devraient être Poursuivies

La présidente de la Réserve Fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'en matière de politique de taux, la banque centrale américaine conservait une approche dépendante des données, mais a ajouté que de nouvelles réductions pourraient avoir lieu au cours des prochains trimestres.

Lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une conférence du Wall Street Journal, Mme Daly a indiqué que "jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'informations suggérant que nous ne continuerions pas à réduire les taux d'intérêt. Il s'agit d'un taux d'intérêt très serré pour une économie qui est déjà sur la voie d'une inflation de 2%, et je ne veux pas que le marché de l'emploi se détériore davantage".

Le marché du travail est l'une des principales préoccupations des responsables politiques de la Fed. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré : "Nous voulons que le marché du travail reste fort et que l'inflation revienne à notre objectif de 2%. Si nous constatons un affaiblissement, comme une preuve réelle que le marché du travail s'affaiblit rapidement, alors cela me dirait, en tant que décideur politique, 'Hey, peut-être devrions-nous réduire notre taux d'intérêt plus rapidement que je ne le prévois actuellement' ".

UBS Estime que la Volatilité des Élections Américaines ne Peut Pas Nuire au Marché

Les analystes de la banque UBS ont déclaré que même si l'on peut s'attendre à une certaine volatilité en raison des prochaines élections présidentielles américaines, la trajectoire du marché ne devrait pas être affectée.

"Comme aucun des deux partis ne détient un avantage clair dans les États clés qui pourraient décider du résultat, la course reste trop serrée pour être décidée, et nous nous attendons à ce que la volatilité augmente au cours des prochaines semaines dans un contexte d'incertitude élevée. Mais nous pensons également que la volatilité potentielle n'est pas susceptible de faire dérailler les fondamentaux positifs des actions et nous rappelons aux investisseurs de ne pas modifier radicalement leur portefeuille en fonction des résultats attendus de l'élection", ont écrit les économistes d'UBS dans leur note. Les élections présidentielles aux États-Unis auront lieu le 5 novembre.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Prévisions de Goldman Sachs pour le SP500

Les analystes de Goldman Sachs prévoient que l'indice S&P 500 continuera à croître au cours des dix prochaines années, mais que son taux de croissance sera probablement beaucoup plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui.

Dans une note aux investisseurs, ils suggèrent : "Nous estimons que le S&P 500 offrira un rendement nominal total annualisé de 3% au cours des dix prochaines années (7e centile depuis 1930) et d'environ 1% en termes réels. Nos analyses historiques montrent qu'il est extrêmement difficile pour une entreprise de maintenir des niveaux élevés de croissance des ventes et des marges bénéficiaires sur des périodes prolongées".

Les économistes de Goldman Sachs ont cité la forte concentration d'investisseurs et de capitaux dans le groupe d'entreprises des 7 Magnifiques, ainsi qu'une valorisation initiale élevée.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.