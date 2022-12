Les Actions Asiatiques et le Pétrole en Hausse, le Nasdaq et le S&P 500 Reculent

Décembre 01, 2022 08:22

Malgré les données officielles de la Chine indiquant que l'activité des usines a diminué à un rythme plus rapide que prévu en novembre, les actions asiatiques étaient largement en hausse mercredi, les rumeurs continuant à circuler sur l'intention de la Chine de rouvrir son économie.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a poursuivi sa progression de 5,24% hier avec une autre séance positive, clôturant en hausse de 2,16% et portant ses gains de novembre à plus de 26%. Le pétrole brut continue également de bénéficier des espoirs d'un assouplissement des restrictions liées au Covid, le Brent et le WTI étant en hausse mercredi matin.

Hier, à Wall Street, de nombreuses valeurs chinoises cotées aux États-Unis ont connu une journée positive, Alibaba et JD.com progressant respectivement de 5,25% et 6,69%.

Toutefois, le S&P 500 et le Nasdaq composite ont clôturé la séance en baisse de respectivement 0,16% et 0,59%, tandis que le Dow Jones a terminé sur une note stable, en légère hausse de 0,01%.

Les géants de la technologie Alphabet, Tesla et Amazon ont pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec des pertes respectives de 0,90%, 1,14% et 1,63%. Toutefois, la plus lourde perte a été celle de la plus grande entreprise du monde, Apple, qui a clôturé la séance sur une baisse de 2,11%, portant ses pertes totales sur les trois dernières séances à 6,55%.

Le cours de l'action Apple a été mis sous pression récemment en raison de problèmes d'approvisionnement dus à des mesures de confinement strictes et à l'agitation sociale en Chine, où la grande majorité des produits Apple sont fabriqués. Cependant, alors que de nombreux actifs ont bénéficié hier des rumeurs d'un assouplissement de la politique chinoise du zéro-Covid, la chute d'Apple reflète la crainte que les dégâts aient déjà été causés.

Hier, l'analyste Ming-Chi Kuo de TFI Asset Management a écrit qu'il s'attendait à ce que les livraisons totales d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max au cours du trimestre actuel soient inférieures de 15 à 20 millions d'unités aux prévisions. Cette baisse prévue des expéditions est essentiellement due aux protestations des travailleurs qui ont eu lieu dans l'usine d'iPhone de Xhengzou le mois dernier.

Si cette prédiction de manque à gagner s'avère exacte, cela pourrait porter un coup dur aux revenus d'Apple dans ce qui est traditionnellement leur trimestre le plus fort. En outre, Kuo a écrit que ces ventes manquées pourraient être complètement perdues, plutôt que simplement reportées à un moment où l'approvisionnement se rétablira.

Cela pourrait donc expliquer pourquoi Apple a chuté au cours des dernières séances. Mais les actionnaires d'Apple doivent-ils paniquer sur le long terme ?

Apple - La Situation Globale

Depuis le début de l'année, l'action Apple a chuté de 20%. Bien que cette baisse soit plus prononcée que celle de 17% de l'indice S&P 500, elle est beaucoup plus faible que les pertes subies par d'autres géants de la technologie. Alphabet, Amazon, Tesla et Meta Platforms, par exemple, ont perdu respectivement 34%, 45%, 49% et 67% sur la même période.

Si Apple a mieux résisté à la récente tempête économique que ses rivaux, c'est en partie grâce à sa remarquable solidité financière, ce que les investisseurs apprécient beaucoup plus en période d'incertitude.

Les produits du géant de la technologie sont incroyablement populaires auprès des consommateurs qui, une fois attirés par l'écosystème d'Apple, ont tendance à s'y accrocher et à devenir des clients fidèles qui considèrent les derniers gadgets comme une nécessité. Par conséquent, Apple a la caractéristique enviable de pouvoir générer un flux de revenus fiable.

Au cours du dernier trimestre, Apple a déclaré un bénéfice net de 20 milliards de dollars, portant son total sur 12 mois à près de 100 milliards de dollars. À la fin du mois de septembre 2022, la société disposait de plus de 48 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités, auxquels s'ajoutaient 121 milliards de dollars en titres négociables à long terme.

Toutefois, les investisseurs doivent se méfier des obstacles actuels, notamment des perspectives économiques incertaines, qui devraient continuer à provoquer de la volatilité à court terme. En outre, alors que la pandémie prendra vraisemblablement fin à un moment donné et que la production reprendra normalement, les problèmes d'approvisionnement actuels soulignent à quel point Apple est actuellement dépendant de la Chine.

Source : MetaTrader 5 Admiral Markets, Apple, graphique W1 – Période : du 3 avril 2016 au 29 novembre 2022, consultée le 30 novembre 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

