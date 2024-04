La BNS Réduit ses Taux : Prévisions pour le CHF

Avril 03, 2024 07:37

Le franc suisse est une devise qui doit sa popularité à sa remarquable stabilité depuis de nombreuses années. Soutenu par l'une des économies les plus résistantes d'Europe, voire du monde, le franc suisse est considéré par certains comme une valeur refuge en période de turbulences économiques.

La semaine dernière, la Banque Nationale Suisse (BNS) a surpris les économistes en abaissant les taux d'intérêt de manière inattendue. Alors que la plupart des grandes banques centrales du monde entier débattent encore de la réduction des coûts d'emprunt, les responsables politiques de la BNS ont décidé de poursuivre l'assouplissement de la politique monétaire.

Dans cet article, nous allons vous apporter davantage d'informations sur la politique de la BNS, l'impact sur le franc suisse et les prévisions des analystes.

La BNS Réduit ses Taux d'Intérêt

Le 21 mars, le conseil des gouverneurs de la BNS s'est réuni et a annoncé sa décision d'abaisser les coûts d'emprunt de 25 points de base (pb), le taux d'intérêt de référence s'établissant à 1,5%. La décision de la BNS n'a pas confirmé les prévisions des économistes interrogés par Reuters qui suggéraient que les taux seraient maintenus.

Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que "l'assouplissement de la politique monétaire a été rendu possible par l'efficacité de la lutte contre l'inflation menée depuis deux ans et demi. Depuis quelques mois, l'inflation est repassée sous la barre des 2% et se situe donc dans la fourchette que la BNS assimile à la stabilité des prix. Selon la nouvelle prévision, l'inflation devrait également rester dans cette fourchette au cours des prochaines années".

Le 27 mars, le directeur de la BNS, Thomas Jordan, a déclaré que la baisse de la pression inflationniste avait permis au conseil d'administration d'abaisser les taux d'intérêt. Commentant la politique monétaire de la BNS, M. Jordan a indiqué que la banque avait réduit la taille de son bilan, ce qui lui a permis de s'attaquer à l'inflation.

Le même jour, le vice-président de la BNS, Martin Schlegel, a réaffirmé que la banque centrale suisse n'avait pas de fourchette cible pour le taux de change du CHF et a ajouté que "la Banque Nationale surveille de près le taux de change et intervient sur le marché des changes si nécessaire".

Quelles sont les Prévisions des Analystes Concernant le Franc Suisse ?

Dans la mesure où le franc suisse a tendance à être intégré dans les portefeuilles de trading en raison de sa stabilité et de sa solidité, les analystes ont examiné de près la décision de la BNS, en essayant de prévoir ses prochaines actions.

ING : Deux Nouvelles Baisses de Taux de la BNS Possibles en 2024

En fonction de l'environnement économique mondial, les analystes d'ING prévoient deux nouvelles baisses de taux cette année pour la BNS. Dans un rapport publié le 21 mars, ils écrivent : "À moins d'une très mauvaise surprise dans l'environnement économique international qui provoquerait à nouveau une forte hausse des pressions inflationnistes, le ton de la BNS aujourd'hui et l'énorme révision à la baisse des prévisions d'inflation suggèrent qu'une nouvelle baisse est très probable en juin pour ramener le taux directeur à 1,25%. Une nouvelle baisse des taux en septembre est également probable mais dépendra évidemment des prévisions d'inflation de la banque centrale à ce moment-là".

Rabobank : Le Franc Suisse Devrait Rester Faible

Les analystes monétaires de Rabobank, l'une des plus grandes banques néerlandaises, prévoient une augmentation de la volatilité au moment des élections présidentielles américaines, ce qui pourrait avoir un impact sur le taux de change du franc suisse par rapport aux autres devises principales.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCHF, Graphique D1 – Période : du 20 septembre 2023 au 28 mars 2024, consultée le 28 mars 2024.

"La décision de la BNS de réduire ses taux ce mois-ci augmentera vraisemblablement la probabilité que le CHF soit utilisé comme devise de financement, en particulier si la BNS signale qu'elle est prête à s'aligner sur les baisses de taux de la BCE cette année. Bien qu'il y ait plusieurs fronts à partir desquels la demande de valeur refuge pourrait réapparaître à moyen terme, nous nous attendons à ce que la volatilité augmente vers la fin de l'année avec l'élection américaine. Cela dit, pour l'instant, le franc suisse devrait rester souple. Nous avons avancé notre précédente prévision de 0,9800 EUR/CHF à six mois à une prévision à trois mois", ont-ils noté dans leur rapport.

Société Générale : La BNS Conduit le Franc à une Nouvelle Dépréciation

Les analystes de la banque française Société Générale ont noté que la BNS a été plus rapide à baisser ses taux d'intérêt que la Banque Centrale Européenne (BCE). Dans leur note aux investisseurs, ils soulignent que "les opinions du marché étaient divisées, mais le risque d'une baisse n'était pas négligeable après une inflation beaucoup plus faible au premier trimestre. Une absence de réduction aurait signifié un dépassement de l'objectif d'inflation. Même après la réduction d'aujourd'hui, la première depuis 2019, l'inflation en Suisse ne devrait atteindre en moyenne que 1,4% cette année, 1,2% en 2025 et 1,1% en 2026".

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCHF, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2013 au 28 mars 2024, consultée le 28 mars 2024.

La BNS souhaitant voir l'inflation globale se rapprocher de l'objectif de 2%, les économistes de la Société Générale suggèrent qu'une nouvelle baisse des taux pourrait avoir lieu en juin, en fonction des conditions du marché. "En d'autres termes, il ne faut pas exclure de nouvelles baisses pour ramener l'inflation à son niveau cible. La prochaine pourrait avoir lieu en juin. Le président Jordan a déclaré que la banque ajusterait à nouveau sa politique monétaire si nécessaire. C'est une recette pour une dépréciation constante du franc", note leur rapport.

