La BoE se Penche sur les Rapports des Ventes au Détail et du PIB au Royaume-Uni

Février 15, 2024 08:59

Le rapport sur le PIB du Royaume-Uni ainsi que les rapports sur les ventes au détail du Royaume-Uni et des États-Unis seront au cœur des préoccupations des investisseurs et des traders pour le reste de la semaine.

L'inflation britannique est restée inchangée en janvier, s'établissant à 4,0% en glissement annuel. L'IPC de base est tombé à 5,1%, S&P Global Ratings déclarant que "une offre de main-d'œuvre restreinte soutient une croissance élevée des salaires et donc des pressions inflationnistes sous-jacentes, en particulier dans le secteur des services".

Aux États-Unis, l'IPC a été plus élevé que prévu, atteignant 3,1% en janvier sur une base annuelle, selon le US Bureau of Labour Statistics (BLS). Les analystes de marché ont déclaré que le chiffre de l'inflation a été stimulé par les prix des logements qui représentent environ un tiers de l'indice.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

PIB Britannique pour Décembre 2023

Vendredi, l'Office for National Statistics (ONS) publiera le rapport sur la croissance du PIB de décembre. Les analystes de marché prévoient un taux de croissance de -0,2% sur une base mensuelle, en décélération par rapport au chiffre de 0,3% enregistré en novembre de l'année dernière.

L'enquête inclura des données préliminaires concernant le chiffre du PIB du quatrième trimestre qui devrait s'établir à 0,1%, en baisse par rapport au chiffre de 0,3% enregistré au troisième trimestre 2023. L'économie britannique a frôlé la récession l'année dernière, les taux d'intérêt élevés et les chiffres de l'inflation ayant nui à la productivité.

Le National Institute of Economic and Social Research (NIESR) a déclaré dans une note que "le contexte général de stagnation de la production au Royaume-Uni, que nous observons maintenant depuis près de deux ans, se poursuit". Le NIESR s'est montré plus optimiste pour 2024 et a prédit que l'économie devrait croître de 0,9% cette année, tout en suggérant que l'inflation pourrait tomber à 1,5% d'ici avril en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Ventes au Détail aux États-Unis en Janvier 2024

Le US Census Bureau publiera jeudi son rapport sur les ventes au détail pour le mois de janvier. Les rapports sur les ventes au détail révèlent comment les consommateurs réagissent aux fluctuations des prix et constituent une source de données dont tient compte la Réserve Fédérale.

Les économistes prévoient une baisse des ventes au détail de 0,1% sur une base mensuelle. Une enquête réalisée par le Consumer News and Business Channel/National Retail Federation (NRF) Retail Monitor indique que les ventes au détail ont progressé de 2,4% sur une base annuelle en janvier, mais souligne qu'une baisse de 0,16% a été enregistrée en début d'année.

Ventes au Détail au Royaume-Uni en Janvier 2024

Une autre donnée importante en provenance du Royaume-Uni sera le rapport sur les ventes au détail de janvier qui devrait montrer une augmentation de 1,5% au niveau mensuel, mais également une baisse de 1,2% sur une base annuelle. L'économie britannique étant en difficulté, les ventes au détail ont été sujettes à des fluctuations, les consommateurs s'efforçant de couvrir leurs besoins.

La valeur des ventes au détail a progressé de 1,2% en rythme annuel en janvier, a déclaré mardi le British Retail Consortium (BRC). "La faiblesse de la demande des consommateurs a entraîné un ralentissement de la croissance des ventes au détail. Alors que les ventes de janvier ont contribué à stimuler les dépenses au cours des deux premières semaines, cette tendance ne s'est pas maintenue tout au long du mois", indique le rapport.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

OPEP : La Demande de Pétrole n'est pas en Baisse

La décision de l'Arabie saoudite de réduire ses plans d'expansion des capacités pétrolières a suscité quelques inquiétudes quant à l'avenir de l'industrie pétrolière. Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al Ghais, s'est empressé d'assurer aux investisseurs qu'il n'en serait rien en déclarant que "tout d'abord, je tiens à préciser que je ne peux pas commenter une décision saoudienne ... mais cela ne doit en aucun cas être interprété comme une baisse de la demande".

Il y a deux semaines, la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco a annoncé sa décision d'abaisser son objectif de capacité de production maximale à 12 millions de barils par jour (bpj), soit 1 million de bpj de moins que l'objectif annoncé en 2020 et devant être atteint en 2027. Selon des sources de Reuters, cette décision a été discutée pendant au moins six mois et est le résultat d'une production pétrolière excessive qui n'est pas monétisée comme elle devrait l'être.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.