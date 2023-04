Décision de la BoJ sur les Taux : Une Surprise à Venir ?

Avril 27, 2023 05:47

La décision de la Banque du Japon (BoJ) sur les taux d'intérêt ainsi que les données préliminaires du PIB des États-Unis et de la zone euro seront les principales publications du reste de la semaine.

Le dollar australien a atteint son plus bas niveau sur six semaines après que la moyenne tronquée de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le 1er trimestre 2023 ait manqué les attentes, s'établissant à 6,6% d'une année sur l'autre.

Concernant la question de la dé-dollarisation, les analystes de Goldman Sachs ont suggéré dans un rapport que "nous ne voyons aucune preuve de cela dans les données jusqu'à présent (par exemple, même la part croissante des réserves du Brésil en CNY a remplacé le CAD, et non le dollar), et notre opinion est qu'il n'y a actuellement aucun concurrent réel".

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

Le conseil d'administration de la BoJ se réunira vendredi pour décider des taux d'intérêt. Les économistes s'attendent à ce que la BoJ maintienne les coûts d'emprunt inchangés. Il s'agira de la première réunion du conseil depuis que Kazuo Ueda a été nommé gouverneur de la BoJ.

Les analystes du groupe UOB ne s'attendent pas à ce que la BoJ modifie sa politique monétaire, du moins lors de cette réunion. "Nous nous attendons à ce qu'Ueda procède au désendettement en deux grandes étapes : 1) Une période prolongée (d'avril à décembre 2023) d'orientation prospective pour préparer le marché à une sortie ordonnée de la politique monétaire ultra souple de la BOJ, ce qui pourrait également impliquer un élargissement du range de trading du rendement des JGB à 10 ans (à +/- 100 points de base). 2) Nous prévoyons que la normalisation de la politique monétaire ne commencera qu'au début de 2024 - le YCC (Yield Curve Control, pour Contrôle de la Courbe des Taux) sera abandonné et le taux directeur négatif passera de -0,1% à 0% dans le MPM de janvier 2024", ont-ils noté dans un rapport.

Les analystes d'ING, commentant la prochaine réunion de la BoJ, ont déclaré : "Il est peu probable que les taux directeurs soient relevés cette année, mais des ajustements du contrôle de la courbe des taux sont possibles dès le mois de juin. Une option serait que la BoJ cible les rendements des obligations d'État à 5 ans (JGB) au lieu de la politique actuelle, qui plafonne les rendements à 10 ans à 0,5%".

Rapport d'avril sur l'IPC à Tokyo

Le Japanese Statistics Bureau devrait publier les données de l'inflation de Tokyo pour le mois d'avril. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale s'établisse à 2,6% en rythme annuel, soit moins que le chiffre de 3,3% enregistré en mars.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré aux députés japonais qu'il serait approprié de maintenir le contrôle de la courbe des taux (YCC) et d'assouplir la politique monétaire compte tenu des développements économiques, financiers et des prix actuels. Il a ajouté que si les salaires et l'inflation augmentaient plus que prévu, la Banque Centrale du Japon pourrait resserrer sa politique monétaire en relevant les taux d'intérêt.

Données préliminaires du PIB des États-Unis et de la zone euro pour le T1 2023

Cette semaine, les données préliminaires du PIB pour le premier trimestre 2023 seront publiées aux États-Unis et dans la zone euro. Jeudi, le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera un rapport préliminaire sur le PIB qui devrait montrer un taux de croissance de 2% sur une base trimestrielle, en baisse par rapport au chiffre de 2,6% enregistré au quatrième trimestre de l'année précédente.

Le rapport d'Eurostat devrait faire état d'un taux de croissance du PIB de 0,2% sur une base trimestrielle et de 1,4% sur une base annuelle. Un rapport préparé par les économistes de Rabobank note que "nous pensons que le consensus est trop pessimiste, et nous nous attendons maintenant à un chiffre de croissance relativement fort pour le premier trimestre. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que cette forte croissance se maintienne tout au long de l'année, étant donné que l'impulsion du crédit s'est affaiblie et que le paysage de la croissance mondiale est susceptible de devenir un frein".

