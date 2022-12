Décisions Importantes sur les Taux d'Intérêt Face aux Craintes de Récession

Décembre 14, 2022 08:03

Les marchés anticipent les décisions de taux d'intérêt des grandes banques centrales cette semaine, dans un contexte de craintes de récession mondiale. La Réserve Fédérale, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque Centrale Européenne (BCE) publieront leurs décisions et leur vision de la politique monétaire mercredi et jeudi.

La décision sur les taux d'intérêt de la Fed sera publiée demain, et le consensus table sur une hausse des taux de 4% à 4,5%. La décision reflétera-t-elle l'opinion du consensus ? Récemment, la rhétorique de la Fed a été moins hawkish. La banque centrale reste déterminée à maîtriser l'inflation, mais le moment de relâcher progressivement la pression sur les taux d'intérêt pourrait être arrivé si les derniers signaux du président de la Fed, Jerome Powell, se concrétisent.

Une note de prudence : il existe toujours une possibilité de hausse des taux d'intérêt plus élevée que prévu, ce qui signifie que les investisseurs et les traders devraient envisager les deux scénarios.

La réunion du FOMC de décembre est importante en raison de la politique monétaire et du rapport sur les projections économiques. Cette publication comprend l'évolution du PIB, les projections du taux d'inflation et le chômage. Le marché de l'emploi est un sujet particulièrement sensible, dans la mesure où il a été l'un des points forts de l'économie américaine post-pandémie. Si le FOMC anticipe un secteur de l'emploi vulnérable au début de l'année 2023, les acteurs du marché pourraient réagir, car la hausse du chômage est l'un des principaux marqueurs de la faiblesse de l'économie.

Au Royaume-Uni, le nombre de demandeurs d'emploi pour novembre a déçu les attentes, s'établissant à 30,5K contre le consensus de 3,5K et le niveau précédent de moins 6,4K en octobre. Il s'agit de la plus forte augmentation des demandes d'allocations chômage depuis février 2021, et ce développement intervient juste avant la décision sur les taux d'intérêt de la BoE jeudi.

La BoE devrait relever son taux directeur de 3% à 3,5% dans un contexte d'inflation élevée qui a atteint 11,1% en octobre. Une décision plus hawkish pourrait exagérer les craintes de récession et entraîner une hausse du chômage. Comme dans le cas des États-Unis, un taux de chômage plus élevé indique une croissance globale plus faible, une tendance qui ferait de l'inflation du coût de la vie un poids plus important pour les consommateurs et l'État en raison de l'augmentation du soutien fiscal aux chômeurs.

Venons-en maintenant à la décision de la BCE jeudi. La banque centrale européenne devrait augmenter son taux d'intérêt directeur de 2% actuellement à 2,5% dans un exercice d'équilibre entre le contrôle de l'inflation élevée et le soutien de la croissance économique. Toute surprise dans la politique monétaire de la BCE pourrait déclencher une réaction des opérateurs et donc de la volatilité sur les marchés des changes et des actions.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.