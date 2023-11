Le Dollar US se Renforce Avant le Discours de Jerome Powell

Novembre 09, 2023 08:03

Le dollar américain a gagné du terrain face à la plupart des devises mercredi matin, alors que les marchés attendent le discours de Jerome Powell prévu plus tard dans la journée. Les remarques du président de la Fed lors de la Division of Research and Statistics Centennial Conference à Washington seront scrutées par les économistes à la recherche de nouveaux indices sur la prochaine décision politique de la banque centrale.

Les prix du pétrole ont chuté à un niveau proche de leur plus bas de trois mois en raison des craintes concernant la baisse de la demande aux États-Unis et en Chine. Les analystes en matières premières d'ING ont noté que "le marché est clairement moins préoccupé par le potentiel de perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient et se concentre plutôt sur un relâchement de l'équilibre".

Au Royaume-Uni, l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre (BoE), Huw Pill, a déclaré qu'une première baisse des taux de la BoE en août 2024 "ne lui semble pas totalement déraisonnable". Commentant la politique monétaire, il a ajouté "mais si nous menons une politique restrictive pendant trop longtemps, alors le danger est... de déclencher une récession, de provoquer un ralentissement excessif de l'économie".

Rapport sur l'IPC de la Chine pour le Mois d'Octobre

Le National Bureau of Statistics (NBS) publiera des données concernant l'inflation en Chine pour le mois d'octobre. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale s'établisse à -0,1% sur une base annuelle et à 0% sur une base mensuelle. Un retour à la déflation, après une croissance très faible en août et un IPC de 0% en septembre, aurait un impact sur les efforts du gouvernement pour restaurer la confiance dans l'économie chinoise. L'économie chinoise reste fragile en raison de la faible confiance des consommateurs et d'une grave crise de liquidité dans le secteur immobilier.

Données Préliminaires pour le PIB du Royaume-Uni au T3 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera vendredi les données préliminaires du PIB pour le troisième trimestre 2023. Les analystes de marché s'attendent à ce que le taux de croissance du PIB s'établisse à 0,5% en rythme annuel et à -0,1% en rythme trimestriel. Les économistes suggèrent qu'une contraction du PIB aurait pu se produire dans la mesure où les entreprises ont réduit leurs activités en raison d'une demande plus faible de la part des consommateurs.

Le conseil d'administration de la BoE a suggéré que l'économie devrait connaître une croissance nulle jusqu'en 2025, tandis que l'inflation est tombée à 6,7%, mais reste loin de l'objectif de 2% fixé par la BoE. Le chancelier britannique Jeremy Hunt devrait présenter sa Déclaration d'Automne le 22 novembre, le gouvernement excluant toute réduction de l'impôt sur le revenu qui pourrait potentiellement soulager les consommateurs.

Commerzbank : Le Prix de l'Or Plafonnera Probablement à 2000$

Alors que le prix de l'or poursuit sa chute depuis vendredi dernier, les analystes spécialisés dans les matières premières de la Commerzbank suggèrent que le métal précieux se débarrasse d'une partie de sa prime géopolitique. Dans leur rapport aux investisseurs, ils notent que "le dollar américain et les rendements obligataires ne sont pas actuellement les principaux moteurs du prix de l'or. L'escalade du conflit au Moyen-Orient et la demande d'or en tant que valeur refuge qui en a résulté ont joué un rôle clé dans la hausse observée depuis le début du mois d'octobre. Étant donné que le conflit au Moyen-Orient ne s'est pas aggravé jusqu'à présent, malgré l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le prix de l'or semble perdre à nouveau une partie de sa prime de risque géopolitique. Il semble que le prix de l'or ne pourra pas dépasser les 2 000 dollars pour le moment".

D'autre part, les économistes d'ANZ ont noté dans un rapport que les achats d'or des banques centrales à travers le monde restent un facteur de soutien pour le prix du métal jaune. La Chine est citée en exemple dans leur note soulignant que "la Chine a augmenté ses stocks d'or pour un 12ème mois consécutif en octobre, avec ses réserves en hausse d'environ 740 000 onces (~23t), selon les données officielles".

