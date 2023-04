Trading pour Débutants – Économie Néo-Zélandaise : Ce qu'il Faut Savoir

Avril 29, 2023 07:39

Si vous venez de commencer à explorer le monde du trading, les paires de devises liées au dollar néo-zélandais peuvent faire partie des options proposées par votre courtier. Le trading Forex peut vous donner l'opportunité d'apprendre à connaître des devises dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Le dollar néo-zélandais n'est peut-être pas aussi populaire que le dollar américain, la livre sterling ou l'euro, mais il s'agit de l'une des devises les plus échangées au monde. Alors que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) est en train de resserrer sa politique monétaire, il semble opportun d'en apprendre davantage sur l'économie de la Nouvelle-Zélande.

Cet article a pour objectif de vous donner des informations pertinentes sur le dollar néo-zélandais, sur l'économie du pays et sur ses perspectives d'avenir.

J'ouvre mon compte démo !

Que faut-il savoir sur l'économie néo-zélandaise ?

Le dollar néo-zélandais est surnommé "Kiwi" par de nombreux traders, et certains rapports suggèrent qu'il s'agit de la dixième devise la plus échangée au monde. La devise néo-zélandaise est également utilisée dans certaines îles du Pacifique telles que les îles Cook, les îles Pitcairn, etc.

La RBNZ a émis les premiers billets de banque en 1934. Le double mandat de la RBNZ est d'atteindre et de maintenir la stabilité du niveau général des prix à moyen terme, tout en soutenant un niveau d'emploi maximal et durable.

L'Australie est proche de la Nouvelle-Zélande, ce qui facilite les échanges commerciaux entre les deux pays. Plus de 16% des produits vendus par la Nouvelle-Zélande sont destinés à l'Australie chaque année, et 13% de ses importations proviennent d'Australie.

Mais il est important de savoir que l'Australie n'est pas le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. La majeure partie des échanges commerciaux de la Nouvelle-Zélande se fait avec la Chine. En effet, la Nouvelle-Zélande envoie chaque année 20% de ses marchandises en Chine et la Chine est à l'origine de 17% de ses importations.

Quelques chiffres sur l'économie néo-zélandaise

Selon les données fournies par la Banque Mondiale, l'économie néo-zélandaise est la 49ème au monde en termes de Produit Intérieur Brut (PIB) nominal. Un sondage réalisé par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a révélé que la dette publique de la Nouvelle-Zélande s'élevait à 52,8% du PIB national. Le dernier bilan économique de la Nouvelle-Zélande publié par l'OCDE montre que la croissance du PIB réel devrait ralentir à 1,0% en 2023 et à 1,2% en 2024.

Les dernières Perspectives de l'Économie Mondiale du Fonds Monétaire International (FMI) prévoient une croissance du PIB néo-zélandais de 1,1% en 2023 et de 0,8% en 2024 ; il convient de noter que l'économie néo-zélandaise a connu une croissance de 2,4% en 2022.

La RBNZ resserre sa politique monétaire

À la mi-avril, le ministre néo-zélandais des Finances, Grant Robertson, a déclaré aux journalistes de CNBC que le pays pourrait connaître une récession, mais qu'elle serait peu marquée, tout en insistant sur le fait que le pays dispose d'une économie robuste et résiliente.

Le rapport sur l'inflation du premier trimestre 2023 de Statistics New Zealand a réservé une bonne surprise, progressant de 1,2% sur une base trimestrielle et de 6,7% sur une base annuelle, bien en deçà du consensus de 1,5% et de l'estimation de 1,8% de la RBNZ.

La RBNZ a entrepris son resserrement monétaire le plus agressif depuis 1999, date de l'introduction du taux directeur (OCR, pour Official Cash Rate), en le portant depuis octobre 2021 à 5,25%. La dernière hausse de taux de 50 points de base a surpris la plupart des analystes de marché, qui avaient suggéré que la banque centrale de Nouvelle-Zélande pourrait même mettre en pause sa politique de resserrement monétaire en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont créé des difficultés en mars. Il convient de noter qu'aucun des économistes interrogés par Reuters quelques jours avant la réunion de la RBNZ n'avait prévu une hausse des taux de 50 points de base.

Le conseil d'administration de la RBNZ a clairement indiqué sa position agressive dans son communiqué post-réunion, publié le 5 avril : "Tout compte fait, les données récentes, y compris une baisse du PIB au cours du trimestre de décembre 2022, suggèrent que le niveau de l'activité économique est plus faible que ce qui avait été prévu dans le communiqué de février. Les membres du Comité ont observé que l'inflation reste néanmoins trop élevée et persistante, et que l'emploi est au-delà de son niveau maximum soutenable. Le Comité a convenu qu'il devait continuer à augmenter le taux directeur pour ramener l'inflation à l'objectif de 1 à 3% et pour remplir son mandat".

Ouvrir un compte démo gratuit

Trading du dollar néo-zélandais et gestion des risques

Les paires de devises en NZD telles que NZD/USD, NZD/GBP ou même AUD/NZD font souvent l'objet d'articles dans les médias financiers. Dans le monde du trading, le dollar néo-zélandais est une devise qui attire l'attention dans la mesure où il est étroitement lié au commerce des matières premières et où l'économie du pays est corrélée à celle de l'Australie et de la Chine.

Comme pour tout instrument financier, la gestion du risque est cruciale, en particulier pour les débutants. En effet, les nouveaux traders s'exposent à des risques tels que la perte de capital, faute de disposer de l'expérience nécessaire pour déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter. Afin d'améliorer vos compétences en matière de trading et vos perspectives de réussite, il est préférable d'apprendre à utiliser des outils de gestion des risques. L'utilisation d'outils tels que les ordres stop loss, par exemple, vous aide à limiter les risques sur vos trades. Par conséquent, votre niveau de stress est moins élevé et vous bénéficiez d'une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.