La Fed, la BoJ et la BoE Décident des Taux : Ce à Quoi il Faut s'Attendre

Septembre 19, 2024 04:08

Les traders qui opèrent sur les principales devises telles que le dollar américain, la livre sterling et le yen japonais vont vivre une semaine intéressante, dans la mesure où la Réserve Fédérale (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) vont annoncer leurs décisions en matière de taux d'intérêt.

Voyons quelles sont les dernières évolutions et comment celles-ci pourraient influer sur les taux de change dans les prochains jours.

Dilemme de la Baisse des Taux de la Fed : 25 ou 50 Points de Réduction ?

Dans la soirée du 18 septembre, le conseil d'administration de la Fed annoncera sa décision très attendue sur les taux d'intérêt. Certains économistes ont suggéré que les décideurs du Federal Open Market Committee (FOMC) pourraient être confrontés à un dilemme, en essayant de décider si une réduction des taux de 25 points de base (pb) ou de 50 points de base serait conforme aux objectifs de la politique monétaire de la banque centrale.

Selon l'Outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction d'un demi-point de pourcentage est de près de 60% (à l'heure où nous écrivons ces lignes). Si la Fed procède selon cette prévision, cela signifiera que ses décideurs politiques visent à donner un coup de pouce à l'économie américaine qui semble en difficulté d'après les dernières données relatives à l'emploi et à la productivité.

Les analystes de JP Morgan qui se sont exprimés sur CNBC ont déclaré que "nous entrons dans une phase de réduction. Nous avons tous les ingrédients pour le début d'un cycle de réduction assez long, mais qui n'est probablement pas associé à une récession - et c'est une configuration inhabituelle. Cela signifie que nous aurons beaucoup de volatilité, à mon avis, en termes de découverte des prix, entre ceux qui pensent que la Fed est en retard, que la BCE est en retard, qu'il s'agit d'une récession et ceux qui, comme moi, pensent qu'il n'y a pas de déséquilibres dans l'économie, et que cela va en fait stimuler davantage la hausse".

La BoE Vers un Maintient ?

La BoE sera la prochaine grande banque centrale à revoir ses coûts d'emprunt et à annoncer sa décision jeudi après-midi. Toutefois, il est peu probable que la banque centrale britannique suive la Fed dans son cycle d'assouplissement de la politique monétaire cette fois-ci.

Un rapport de Reuters, publié le 13 septembre, a montré que "les 65 économistes interrogés par Reuters ont déclaré que la BoE maintiendrait probablement ses taux à 5,0% le 19 septembre, après les avoir abaissés de leur niveau le plus élevé en 16 ans, à savoir 5,25%, en août". Toutefois, certains analystes de marché ont suggéré qu'une réduction des taux d'environ 25 points de base pourrait très probablement avoir lieu lors de la réunion du Comité de Politique Monétaire (CPM) de novembre.

Il convient de noter que l'Office for National Statistics (ONS) devrait publier le rapport sur l'inflation d'août mercredi, juste un jour avant la réunion sur les taux d'intérêt de la BoE. Les chiffres élevés de l'inflation des services et la croissance des salaires continuent de poser des risques pour une résurgence de l'inflation.

Le Conseil de la BoJ Évalue la Situation

La banque centrale du Japon est l'une des rares banques centrales à avoir cherché activement à augmenter les taux d'intérêt alors que la plupart des banques tentent de faire exactement le contraire. Néanmoins, les analystes de marché ne s'attendent pas à ce que le conseil d'administration de la BoJ modifie sa politique monétaire lors de la réunion de vendredi.

Le yen japonais, qui a souffert plus tôt dans l'année face au dollar américain, s'est apprécié au cours des dernières semaines, ce qui donne à la banque centrale du temps supplémentaire pour ajuster sa politique monétaire. Cependant, les économistes pensent que les actions liées à un nouveau resserrement de la politique monétaire ne seront pas tardives.

Les économistes de la Société Générale ont déclaré à MarketWatch que "la prochaine action de la BoJ consistera à relever les taux, mais pas cette semaine. Franchement, avec les données de la CFTC montrant qu'à partir d'énormes shorts, le marché des contrats à terme a maintenant constitué sa plus grande position longue sur le yen depuis 2016, ils n'ont vraiment pas besoin d'ajouter de l'huile sur le feu. Le yen monte si vite qu'il emporte avec lui l'AUD, le NZD et le CNH, et ne nuit pas non plus à l'euro".

