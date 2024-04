Fed vs BCE : Le Débat sur les Taux d'Intérêt se Poursuit

Avril 16, 2024 03:47

La Banque Centrale Européenne (BCE) va-t-elle devancer la Réserve Fédérale en ce qui concerne la baisse des taux d'intérêt ? C'est la question qui agite les analystes, dans la mesure où la banque centrale de la zone euro pourrait abaisser les coûts d'emprunt au début de l'été, alors que les prévisions concernant les taux de la Fed ont changé depuis le début de l'année 2024.

La raison de ce débat est que la Fed a été témoin de la publication de plusieurs rapports économiques décrivant l'économie américaine comme ne s'essoufflant pas autant que nécessaire, bien que la banque centrale ait relevé ses taux au niveau le plus élevé enregistré depuis des années.

Dans cet article, nous allons partager quelques informations intéressantes concernant les politiques de la Fed et de la BCE ainsi que les prévisions des analystes.

La BCE Maintient ses Taux d'Intérêt

Le 11 avril, le conseil des gouverneurs de la BCE s'est réuni pour discuter de la politique monétaire. À l'issue de la réunion, la BCE a annoncé qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés, une décision largement attendue par les économistes. Bien que les marchés aient anticipé cette décision, la plupart des analystes s'attendaient à ce que les responsables de la politique monétaire de la BCE donnent des indications sur une éventuelle baisse des taux lors des prochaines réunions.

La BCE n'a pas déçu puisque dans sa déclaration post-réunion, il a été mentionné : "Si l'évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire réalisée par le conseil renforçait encore la conviction que l'inflation converge durablement vers l'objectif fixé, il conviendrait de réduire le niveau actuel de restriction de la politique monétaire".

Commentant le contenu de la déclaration, certains économistes ont suggéré qu'elle ne contenait pas les termes forts que certains avaient peut-être anticipés, mais qu'elle n'excluait pas une baisse des taux d'intérêt en juin. Comme la BCE s'est engagée à rester "dépendante des données" en ce qui concerne ses décisions, il est devenu clair qu'elle prévoit d'ajuster sa politique en se basant principalement sur les données relatives à l'inflation, mais aussi sur la croissance des salaires, etc.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, Graphique D1 – Période : du 23 novembre 2023 au 12 avril 2024, consultée le 12 avril 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Lagarde : Pas besoin d'attendre l'IPC pour Décider des Taux

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que le conseil des gouverneurs n'attendrait pas que l'inflation tombe à l'objectif de 2% pour prendre des mesures. Mme Lagarde a indiqué que le conseil ne s'engagerait pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière, ajoutant que certains membres du conseil "se sont sentis suffisamment confiants sur la base des données limitées que nous avons reçues en avril" pour soutenir une baisse des taux.

La présidente de la BCE a souligné que la banque centrale de la zone euro ne dépendait pas de la Réserve Fédérale et que personne ne pouvait supposer que l'inflation de la zone euro refléterait l'inflation américaine. Mme Lagarde a souligné qu'elle ne spéculerait pas sur ce que les autres banques centrales pourraient faire et a répété que l'inflation aux États-Unis et dans le bloc euro ont des caractéristiques différentes.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURUSD, Graphique MN – Période : du 1 novembre 2015 au 12 avril 2024, consultée le 12 avril 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La Fed Fait Face à Une Économie qui s'Emballe

Aux Etats-Unis, la Fed est confrontée à des problématiques différentes en matière de conjoncture économique. Même si l'inflation s'est rapprochée de l'objectif de la banque il y a un an, l'économie semble s'emballer, faisant preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle malgré le niveau de taux le plus élevé enregistré au cours des dernières décennies.

Le mercredi 10 avril, le Bureau of Labour Statistics (BLS) a publié le rapport sur l'inflation de mars, révélant que les prix ont augmenté de 3,5% sur une base annuelle. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes et a anéanti les espoirs d'une réduction du coût de l'emprunt à l'été. Alors que les salaires moyens réels sont restés stables en mars selon un rapport du BLS du 10 avril, les chiffres du NFP ont constitué une autre mauvaise surprise pour le conseil d'administration de la Fed. Le rapport a montré que 303 000 emplois ont été créés, soit 30% de plus que ce que prévoyaient les économistes.

Au début de l'année 2024, de nombreux économistes avaient suggéré que la Fed pourrait abaisser ses taux en juin, mais suite à la publication des données de l'IPC de cette semaine, l'outil FedWatch du CME ne donne plus que 20% de chances (12.04) pour que cela se concrétise.

Les Économistes Soulignent les Différences entre les US et la Zone Euro

DeAnne Julius, ancien membre du comité de politique monétaire (MPC), a déclaré aux journalistes de CNBC que la Fed pourrait réduire les taux d'intérêt avant la BCE. "Je pense que la Fed sera la première à vraiment réduire ses taux. Le marché du travail s'ajuste plus rapidement. Je ne pense pas que la Fed bougera beaucoup, mais je pense qu'il pourrait y avoir un petit mouvement, quelque part, vers la seconde moitié de l'année. La BCE a besoin d'un certain temps pour parvenir à un consensus. En effet, l'inflation est encore beaucoup trop élevée dans certains pays et inférieure à l'objectif de 2% dans d'autres. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une analyse économique, mais plutôt d'une analyse politique et d'une pondération interne des différentes économies et des différentes politiques dans les différentes économies", a-t-elle fait remarquer.

Au contraire, Yannis Stournaras, l'un des responsables du conseil d'administration de la BCE, a déclaré : "Il est temps de diverger. Les situations dans la zone euro et aux États-Unis sont complètement différentes. Aux États-Unis, la demande est beaucoup plus forte, principalement en raison d'une impulsion budgétaire. Ce n'est pas le cas en Europe. Et l'inflation dans la zone euro a été principalement induite par l'offre - et non par la demande, ni par les salaires".

ING : Réduction Possible en Juin, mais Incertaine par la suite

Les économistes d'ING ont noté que "si Mme Lagarde a cherché à souligner un découplage entre la dynamique de l'inflation dans la zone euro et celle des Etats-Unis, elle a continué à préciser que tout ce qui est important se retrouverait dans les prochaines projections de juin. Nos économistes ont souligné que l'inflation américaine avait une bonne avance de six mois sur la direction générale des développements de l'inflation dans la zone euro".

Dans leur rapport, publié le 11 avril, ils suggèrent que "nous pourrions assister à une divergence de politique entre la BCE et la Fed dans les mois à venir, ce qui accentuerait la pression sur le spread UST-Bund à 10 ans, qui s'est élargi à 210 points de base après la réunion. Mais l'élargissement du spread pourrait être un peu moins important que si la BCE avait signalé une plus grande confiance dans la dynamique de l'inflation nationale et un assouplissement potentiel au-delà de juin".

