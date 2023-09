Focus sur la Décision de Taux de la BoC et sur le PIB au Japon

Septembre 06, 2023 22:27

La décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC) ainsi que le rapport sur le PIB du Japon pour le deuxième trimestre de l'année figureront parmi les données financières les plus importantes pour le reste de la semaine.

Les médias saoudiens ont rapporté que les autorités du Royaume ont décidé de prolonger la réduction volontaire de 1 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année. Le Brent a dépassé les 90 dollars le baril pour la première fois depuis novembre 2022.

Aux États-Unis, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré aux journalistes de Börsen-Zeitung que "nous pourrions devoir aller un peu plus haut, et ainsi devoir augmenter le taux directeur un peu plus". Le membre du conseil d'administration de la Réserve Fédérale a précisé qu'il restait du temps pour évaluer la situation jusqu'à la prochaine réunion. Mme Mester a également ajouté que "si nous finissons par trop augmenter les taux d'intérêt et que l'économie perd de l'élan plus que nécessaire, nous pourrons abaisser les taux d'intérêt".

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoC

Le conseil d'administration de la Banque du Canada devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi après-midi. Les analystes de marché suggèrent que cette dernière laissera probablement les taux d'intérêt inchangés à l'issue de sa réunion. Les données financières provenant du Canada suggèrent que l'économie locale a commencé à ralentir après 10 augmentations de taux sur une période de 16 mois.

Les économistes d'ING ont écrit dans un rapport que "l'économie canadienne s'est étonnamment contractée au deuxième trimestre, les dépenses de consommation ayant fortement ralenti et l'investissement résidentiel s'étant effondré. Conjugué au refroidissement du marché du travail, ce phénomène devrait atténuer les craintes de la Banque du Canada en matière d'inflation et conduire à une décision de statu quo le 6 septembre".

La Chine et la Zone Euro Confrontées à un Ralentissement Economique ?

Dans le reste de l'actualité, les analystes de Goldman Sachs craignent que la Chine ne soit confrontée à un "ralentissement plus persistant", qu'ils comparent à celui qui a affecté l'économie japonaise ces dernières années. Selon leur rapport, "la Chine est confrontée à des défis à court et à long terme liés à son marché immobilier et à ses perspectives démographiques. Bien qu'un "arrêt brutal" reste improbable, nous voyons des risques d'un ralentissement plus persistant à la japonaise".

Le ralentissement semble être un mot clé non seulement pour la Chine, mais aussi pour la zone euro, puisque François Villeroy de Galhau, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré que "il y a un ralentissement, mais pas de récession. Nous devons ramener l'inflation à un niveau de 2% d'ici à 2025. Dans notre lutte contre l'inflation, le maintien des taux pendant une période suffisamment longue compte désormais plus que de nouvelles hausses significatives".

J'ouvre mon compte démo maintenant

Rapport sur le PIB du Japon pour le T2 2023

Jeudi soir, le gouvernement japonais publiera des données concernant la croissance de l'économie au deuxième trimestre 2023. Selon les économistes, la croissance du PIB japonais devrait s'établir à 1,3% sur une base trimestrielle et à 5,5% sur une base annuelle.

Les données préliminaires publiées il y a trois semaines ont montré que la troisième économie mondiale a vu son PIB progresser de 6% en rythme annualisé au cours de la période. Les économistes ont noté que la faiblesse du yen japonais a stimulé les exportations et que la baisse des prix des matières premières a également joué un rôle dans l'expansion significative de l'économie.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.