Trader le Titre Boeing suite à ses Nouveaux Contrats & Résultats du 3ème Trimestre

Décembre 15, 2022 02:08

Boeing a affiché une perte massive dans ses derniers résultats du troisième trimestre. Toutefois, cela n'a pas empêché l'action de progresser de plus de 60% par rapport à ses plus bas niveaux de l'année jusqu'à présent.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur la perte trimestrielle de 3,3 milliards de dollars de Boeing, la nouvelle commande d'avions de plusieurs milliards de dollars d'Air India et de United Airlines, les prévisions des analystes pour le titre et les dernières activités des fonds spéculatifs.

Action : Boeing Co. Symbole sur le compte Invest.MT5 : BA Date du trade potentiel : 13 décembre 2022 Horizon de temps : 1-6 mois Niveau d'Entrée : 190 USD Niveau de Take Profit : 281 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Source: Cours de l'action Boeing sur la plateforme TradingView

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Avantages et Inconvénients de l'Action Boeing

Boeing est une société du secteur de l’aérospatial qui dispose de multiples sources de revenus réparties en quatre catégories différentes :

Livraisons d'avions commerciaux Défense, espace et sécurité Services globaux Boeing Capital

Dans son dernier rapport sur les résultats du troisième trimestre, Boeing a annoncé une perte de 2,8 milliards de dollars dans sa division défense, espace et sécurité. Le principal client de Boeing dans cette catégorie est le ministère américain de la défense, auquel la société fournit des armes et des avions militaires.

La perte est principalement due au contrat Air Force One négocié avec l'administration Trump. Dans la mesure où il s'agit d'un contrat à prix fixe, il ne tient pas compte de l'évolution de l'inflation. Les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre augmentant dans le monde entier, Boeing a dû absorber cette perte.

Cependant, la division des avions commerciaux a augmenté ses revenus trimestriels à 6,3 milliards de dollars grâce à la livraison de plusieurs nouveaux jets commerciaux 787. La livraison de ces jets a repris après deux ans de retard de la part de la FAA en raison de problèmes de sécurité.

Ce chiffre ne tient pas compte d'un nouvel accord annoncé avec Air India, le deuxième plus grand transporteur d'Asie en dehors de la Chine. La compagnie aérienne prépare une commande de 500 avions auprès de Boeing et de son rival européen Airbus. Il est également question d'un accord majeur avec United Airlines pour son jet 787 Dreamliner.

Certaines préoccupations pourraient toutefois peser sur le cours de l'action Boeing. Il s'agit notamment des relations des États-Unis avec la Chine. Historiquement, la Chine représentait plus de 20% des recettes commerciales de Boeing. Cependant, les récentes sanctions prises par Pékin à l'encontre d'un cadre de Boeing dans le domaine de la défense affectent ses revenus en provenance de Chine.

Participations des Fonds Spéculatifs dans Boeing

Le dernier formulaire 13F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission par 468 fonds spéculatifs montre que ces derniers ont augmenté leurs participations dans Boeing de 201,0k actions au cours du dernier trimestre.

La tendance générale, trimestre après trimestre, est à la hausse depuis le début de l'année. Mais cela pourrait être dû au fait que le cours de l'action s'est effondré de 80% entre 2019 et 2020.

Source : TipRanks, 13 déc. 2022

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Boeing ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Boeing au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 12 notes d'achat, 3 de maintien et 1 de vente sur le titre. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Boeing est de 281 USD et le plus bas de 121 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Boeing est de 198,73 USD.

Source : TipRanks, 13 déc. 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Boeing

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Boeing :

Acheter l'action lors d'une cassure au-dessus de 190 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle du marché.

Visez l'objectif de prix le plus élevé des analystes à 281 USD.

Gardez votre risque faible, à un maximum de 5% de votre compte total.

Ligne de temps = 1 - 6 mois

Si vous achetez 10 actions de Boeing :

Si l'objectif est atteint = 910 USD de profit potentiel (281 USD - 190 USD *10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère que Boeing a perdu 50% de sa valeur entre janvier et juin 2022.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Invest.MT5 d'Admiral Markets, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Boeing entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Boeing en 4 Étapes

Avec Admiral Markets, vous pouvez acheter des actions de sociétés telles que Boeing avec une faible commission de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte de trading chez Admiral Markets pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Boeing au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admiral Markets. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Boeing est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admiral Markets.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

