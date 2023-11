Trader le Titre Disney suite à la Performance du T4 Fiscal

Novembre 16, 2023 06:33

Les derniers résultats de Disney pour le quatrième trimestre 2023 sont les premiers à être présentés selon la nouvelle structure de reporting financier mise en place par le PDG Bob Iger. Les bénéfices de la société sont désormais répartis entre trois secteurs d'activité principaux : le divertissement, les expériences et les sports. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les résultats du quatrième trimestre fiscal de Disney et sur les prévisions des analystes pour l'action.

Action : The Walt Disney Co. Symbole sur le compte Invest.MT5 : DIS Date du trade potentiel : 14 Novembre 2023 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 92 USD Niveau de Take Profit : 122 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Disney sur la plateforme TradingView

Performance de Disney pour le T4 Fiscal 2023

Voici quelques-uns des principaux éléments du dernier rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal de Disney :

Bénéfice par action (BPA) de 82 cents contre 70 cents attendus

Chiffre d'affaires de 21,24 milliards de dollars contre 21,33 milliards de dollars prévus

Bénéfice net de 264 millions de dollars, contre 162 millions de dollars à la même période de l'année précédente

Nombre total d'abonnés à Disney+ : 150,2 millions contre 148,15 millions anticipés

Ajout de 7 millions de nouveaux abonnés Disney+ au cours du dernier trimestre

Baisse des recettes publicitaires du réseau ABC de Disney

Augmentation des mesures agressives de réduction des coûts de 2 milliards de dollars supplémentaires

Disney a dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne le bénéfice par action et le nombre total d'abonnés à Disney+. Les investisseurs apprécient généralement que les sociétés de streaming fassent état d'un plus grand nombre d'abonnés, dans la mesure où cela se traduit par une augmentation des recettes. Cependant, Disney n'est pas seulement une société de streaming, puisqu'elle possède d'autres actifs dans les domaines de l'expérience et du sport.

Dans l'ensemble, Disney a publié des chiffres de revenus inférieurs aux prévisions. Les recettes publicitaires ont été nettement inférieures en raison de la baisse des recettes de la publicité politique, ce qui a conduit le PDG Bob Iger à déclarer que la société pourrait être disposée à vendre ses actifs télévisuels. L'action a grimpé à la suite de cette nouvelle, car les investisseurs préfèrent que les entreprises se débarrassent de leurs actifs non performants.

Toutefois, le problème majeur est que la baisse des recettes est la deuxième consécutive pour l'entreprise. C'est la première fois que Disney enregistre un manque à gagner consécutif depuis le début de l'année 2018. C'est, entre autres, la raison pour laquelle Disney a annoncé 2 milliards de dollars supplémentaires de mesures de réduction des coûts pour porter l'objectif total à 7,5 milliards de dollars - une somme importante.

Cela souligne certains problèmes sous-jacents liés au modèle économique général actuel de Disney et les investisseurs devraient en tenir compte.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Disney ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Disney au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 18 notes d'achat, 6 de maintien et 1 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Disney est de 122 USD et le plus bas de 71 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Disney est de 106,86 USD.

Source : TipRanks, 14 novembre 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action Disney

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Disney :

Achat de l'action en cas de dépassement du niveau 92 USD atteint suite à la publication des résultats, pour tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif le plus élevé des analystes, à 122 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Disney achetées : Si l'objectif est atteint = 300 USD de profit potentiel (122 USD – 92 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère les deux pertes de revenus consécutives subies par Disney.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Disney en 4 Étapes

Source : Plateforme Admirals, Disney, Graphique MN – Période : de janvier 2017 à novembre 2023, consultée le 14 novembre 2023.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Disney est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES:

