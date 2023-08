Les Investisseurs Attendent les Principaux Discours du Symposium Jackson Hole

Août 23, 2023 22:38

Il ne fait aucun doute que les économistes du monde entier ont les yeux rivés sur le Symposium de Jackson Hole. Au cours d'une semaine qui comporte peu de publications importantes et à quelques jours du début de l'automne, la réunion annuelle de la Réserve Fédérale attire l'attention. Les analystes de marché seront à la recherche d'indices concernant la politique monétaire de la Fed, qui tente de faire baisser les chiffres de l'inflation.

Le Symposium de Jackson Hole Commence Demain

Le Symposium Économique de Jackson Hole 2023 se déroulera du 24 au 26 août. Les économistes devraient écouter les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, concernant la politique monétaire de la banque centrale et la manière dont elle devrait influencer l'économie américaine au cours des prochains mois. Cependant, les analystes de Nomura suggèrent que "malgré les nombreux discours de la Fed qui sont susceptibles de se dérouler lors de l'événement, nous pensons qu'il est peu probable qu'il y ait beaucoup de nouvelles orientations sur la politique à court terme".

Il convient de noter que les minutes de la Fed de la semaine dernière ont révélé que la majorité des responsables de la Fed étaient en fait favorables à de nouvelles hausses de taux, suggérant que l'inflation restait excessivement élevée et qu'il existait des "risques significatifs à la hausse pour l'inflation".

Christine Lagarde, de la Banque Centrale Européenne (BCE), devrait également participer à la conférence et certains experts du marché suggèrent que son discours pourrait être encore plus intéressant que celui de M. Powell, dans la mesure où la BCE tente également de s'attaquer à l'inflation élevée.

Mardi, le président de la Réserve Fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que "si l'inflation reste élevée et que la demande ne donne aucun signe de baisse probable, cela nécessiterait un resserrement de la politique monétaire. Les dépenses de consommation et la force de l'économie font qu'il est possible que l'économie américaine ré-accélère avant que l'inflation ne se calme".

Vers un Maintien des Taux de la RBA en Septembre ?

Les analystes de UOB ont suggéré dans une note aux investisseurs que la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait maintenir les taux d'intérêt inchangés lors de la prochaine réunion de son conseil d'administration en septembre.

Le rapport indique que "la RBA a maintenu ses taux inchangés pendant deux mois consécutifs, et suite à la série de données, nous pensons qu'elle maintiendra sa politique inchangée lors de ses deux prochaines réunions le 5 septembre et le 3 octobre, à moins que nous n'ayons des surprises inflationnistes avec les données de l'IPC de juillet (le 30 août) et celles de l'IPC d'août (le 27 septembre). En termes de timing, cela devrait se produire lors de la réunion du 7 novembre, après la publication de l'IPC du T2 2023, le 25 octobre".

Rapport sur l'Inflation de Tokyo

Jeudi, le Japanese Statistics Bureau publiera son rapport sur l'inflation de Tokyo pour le mois d'août. Selon les prévisions des économistes, l'IPC de Tokyo devrait tomber à 3% sur une base annuelle. Si ce chiffre est confirmé, il sera inférieur de 0,2% à celui de juillet.

Les prix à la consommation de base du Japon ont progressé de 3,1% en juillet sur une base annuelle, selon un rapport publié par le ministère des affaires intérieures et des communications. L'inflation de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 4,3% en glissement annuel. Cette hausse correspond aux prévisions des analystes et fait suite à une augmentation de 3,3 % le mois précédent.

