Les Marchés en Attente de la Banque d'Angleterre

Mai 11, 2023 05:59

Les investisseurs et les traders se concentrent sur le "Super Jeudi" de la Banque d'Angleterre (BoE), dans la mesure où la plupart des économistes s'attendent à ce que la banque centrale augmente les coûts d'emprunt, dans le sillage de la Réserve Fédérale (Fed) et de la Banque Centrale Européenne (BCE).

Les analystes de marché de la Deutsche Bank et de BNP Paribas ont déclaré aux journalistes de CNBC que le communiqué post-réunion pourrait donner des indices sur la question de savoir si les décideurs politiques de la BoE pensent que l'inflation pourrait revenir à l'objectif de 2% dans les deux ou trois prochaines années.

Plus tard dans la journée, le US Bureau of Labour Statistics (BLS) publiera les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'avril. Ce rapport crucial sur l'inflation pourrait jouer un rôle clé en influençant les attentes du marché quant à la prochaine décision de politique monétaire de la Fed.

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre

Le conseil d'administration de la BoE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi après-midi. Les économistes suggèrent que la banque centrale britannique relèvera son taux d'intérêt de 25 points de base pour le porter à 4,50%, dans le but de contrôler la hausse des prix à la consommation. Si cette prévision se confirme, il s'agirait de la douzième hausse de taux consécutive pour la BoE.

Un sondage Reuters a montré que les économistes prévoyaient unanimement une hausse des taux. Toutefois, ils suggèrent que le comité de politique monétaire sera divisé à 7 contre 2, car tous les membres ne seront probablement pas d'accord pour resserrer la politique monétaire. Il convient de noter qu'il y a deux semaines, un sondage similaire réalisé par Reuters montrait que seule une faible majorité prévoyait une hausse des coûts d'emprunt.

Les analystes de marché de la Banque Royale du Canada ont déclaré : "Auparavant, nous avions vu le comité de politique monétaire maintenir le taux directeur à 4,25%, mais les données d'avril sur le marché du travail et les données de mars sur l'inflation étaient trop importantes pour être ignorées. Pour garder ses options ouvertes, nous pensons que le comité de politique monétaire évitera toute référence, explicite ou non, à une pause dans son cycle de resserrement. Au lieu de cela, nous nous attendons à ce qu'il conserve un biais de resserrement global".

Un rapport publié par la Commonwealth Bank of Australia (CBA) a déclaré : "Notre hypothèse de base est qu'il s'agira de la dernière hausse du cycle. Toutefois, les risques vont dans le sens d'un nouveau resserrement. Nous nous attendons à ce que la communication qui suivra la réunion soit moins optimiste, compte tenu de l'ampleur du resserrement déjà opéré par la BoE. Les marchés financiers prévoient actuellement une augmentation supplémentaire de 25 points de base après la réunion de cette semaine. Une BoE moins optimiste pourrait faire baisser les prix du marché pour les hausses de taux et peser temporairement sur la paire GBP/USD".

Rapport sur l'inflation d'avril en Chine

Le National Bureau of Statistics (NBS) chinois publiera son rapport sur l'inflation du mois d'avril. Les économistes prévoient que l'inflation a progressé de 0,3% en glissement annuel, mais qu'elle est restée inchangée en glissement mensuel. L'inflation des prix à la consommation en Chine a chuté en mars pour atteindre le niveau le plus bas des 20 derniers mois, en raison de la faiblesse des prix des denrées alimentaires.

Les analystes de marché de Bank of America (BoA) ont déclaré que "les banquiers centraux chinois semblaient peu préoccupés par la déflation, à en juger par les rapports trimestriels sur la politique monétaire de la PBoC et les comptes rendus des réunions ; ils s'attendent à ce que les pressions inflationnistes augmentent à mesure que l'écart de production se rétrécit au deuxième semestre de l'année 23, en particulier en raison du démarrage d'un nouveau cycle de crédit".

Rapport préliminaire sur le PIB du Royaume-Uni au T1 2023

L'Office for National Statistics (ONS) devrait publier des données préliminaires concernant le PIB du Royaume-Uni au premier trimestre 2023. Les analystes de marché s'attendent à une croissance de 0,1% sur une base trimestrielle. Une autre série de données devrait montrer un taux de croissance du PIB de 0,1% en mars sur une base mensuelle.

Les ventes au détail et le secteur des services ont bien résisté au cours des premiers mois de 2023, soutenant l'économie du pays qui tente d'échapper à la récession.

