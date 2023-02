Trading pour Débutants – Palladium : Les Défis à Relever en 2023

Février 24, 2023 11:13

Le trading du palladium n'est peut-être pas aussi populaire que celui de l'or ou de l'argent. Pourtant, le palladium reste un métal important qui contribue à la fabrication de nombreux produits que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Un grand nombre d'applications et une offre limitée de palladium attirent donc l'attention des investisseurs.

Dans cet article, nous allons partager avec vous quelques informations qui pourraient améliorer vos connaissances sur le palladium.

Les fondamentaux du Palladium

Le palladium (Pd) a été découvert en 1802 par William Hyde Wollaston, un chimiste anglais qui cherchait à analyser des échantillons de minerai de platine obtenus en Amérique du Sud. Wollaston a nommé le métal d'après l'astéroïde 2 Pallas, qui avait été découvert deux mois plus tôt (mars 1802).

Le palladium est un métal blanc argenté appartenant à la famille des métaux du groupe du platine (MGP ou PGM en anglais, pour Platinum Group Metals). Il est ductile et facile à travailler. Le palladium est principalement utilisé dans les convertisseurs catalytiques des voitures, qui permettent de transformer le monoxyde de carbone en eau et en dioxyde de carbone. Ce métal est également utilisé en bijouterie, dans les contacts électriques, etc.

Les plus grands gisements de palladium se trouvent en Russie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe et dans l'État du Montana aux États-Unis. La société russe Nornickel produit la majorité du palladium mondial. Plus de 50% de tout le palladium extrait en une année est transformé en convertisseurs catalytiques.

Trading du Palladium : Variations de prix

Fin juillet 2022, le prix du palladium a atteint 2 021 dollars l'once, soit près de 300 dollars de plus que l'or à cette époque. La flambée des prix du métal en 2022 a contraint certains constructeurs automobiles à le remplacer par du platine, moins cher.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Palladium (100 oz) vs USD, Graphique MN – Période : du 1 février 2018 au 23 février 2023, consultée le 23 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les trois derniers mois n'ont pas été favorables aux prix du palladium. En décembre 2022, le cours a chuté de 3%, tandis que janvier a été pire, perdant encore plus de terrain (-9%).

Source : MetaTrader 5 Admirals, Palladium (100 oz) vs USD, Graphique D1 – Période : du 25 octobre 2022 au 23 février 2023, consultée le 23 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Février pourrait être le troisième mois consécutif où le prix du palladium recule étant donné que, au 23 février, il a perdu près de 8% de sa valeur. Il convient de noter que, le 14 février, les prix du palladium ont touché 1 468,94 USD, soit le plus bas niveau enregistré depuis août 2019.

Nornickel prévoit une baisse de la production de palladium en 2023

Le 10 février, Nornickel a annoncé qu'elle s'attendait à une baisse de sa production de palladium en 2023 en raison de la rénovation prévue de son usine métallurgique de Nadezhda. Selon un rapport de Reuters, la production de palladium de la société devrait chuter de 8 à 14% par rapport à 2022, dans une fourchette de 2 407 à 2 562 koz. La production de palladium de Nornickel a bondi de 7% en 2022, sur une base annuelle.

En commentant les chiffres de production de 2022, les analystes de Nornickel ont noté que "nous avons augmenté la production de tous les métaux clés : la production de cuivre et de platine était conforme aux prévisions, tandis que la production de nickel et de palladium les a dépassées". Le rapport révisé publié par la société (10 février) a suggéré que "nous prévoyons que l'équilibre production/consommation de palladium se réduise à un déficit de 0,3 moz cette année".

Les voitures électriques pèsent sur la demande de palladium

Les économistes de Commerzbank suggèrent que la demande de palladium pourrait diminuer car "le palladium est de plus en plus remplacé par le platine et, le nombre de voitures électriques augmentant, moins de palladium sera probablement nécessaire pour produire les nouveaux véhicules".

L'étude 2023 sur les métaux précieux de la London Bullion Market Association (LBMA) note : "Les prix du palladium devraient baisser cette année selon les analystes, avec une prévision de prix moyen de 1 809,8 USD pour 2023 - une baisse non négligeable de 14,3% par rapport au prix moyen réel en 2022".

Trading du palladium et gestion des risques

Vous vous demandez peut-être si le trading du palladium est rentable ou s'il est risqué. Le trading d'instruments financiers comporte des risques ; le trading du palladium ne fait pas exception à la règle. Des variations rapides sur le marché allant à l'encontre de vos prévisions ou une évaluation inexacte du marché de votre part pourraient vous faire perdre une partie de votre capital.

Comment pouvez-vous vous assurer que le trading du palladium ou de tout autre instrument ne mettra pas en péril vos objectifs financiers ? La réponse pourrait être une combinaison de formation et d'utilisation des outils de gestion des risques à votre disposition. Lire des articles détaillés sur les techniques de trading ou même des conseils sur la manière d'élaborer votre stratégie peut vous aider à devenir le trader que vous souhaitez être.

Les courtiers épaulent les traders en leur fournissant des outils de gestion des risques qui les aident à réduire leurs pertes en cas de mouvement qui va à l'encontre de leur analyse. Par exemple, les ordres stop-loss ou le drawdown maximum vous aident à améliorer votre gestion personnelle du risque tout en élaborant des stratégies qui pourraient vous rapprocher de la réalisation de vos objectifs financiers. Trader le platine ou tout autre instrument ne requiert pas seulement des connaissances et de l'inspiration, mais aussi une préparation complète.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.