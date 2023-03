Trading pour Débutants – Platine : Le Métal va-t-il Briller en 2023 ?

Mars 03, 2023 23:20

Le trading du platine et les variations de prix de ce métal font souvent la une de l'actualité financière. Il s'agit de l'une des matières premières les plus populaires auprès des traders. Le platine appartient au groupe des métaux précieux. Il est légitime que les traders débutants se demandent pourquoi le platine fait l'objet de toutes les attentions ces derniers temps. Cet article a pour but de vous fournir des informations utiles sur le platine, afin d'élargir vos horizons de trading.

Les fondamentaux du platine

Le platine est un métal stable et rare qui, en raison de ses caractéristiques chimiques et physiques diverses et distinctives, est souvent utilisé en bijouterie ainsi que dans le secteur médical, électrique et chimique.

Le platine est l'un des éléments les plus rares de la croûte terrestre. On peut le trouver dans certains minerais de nickel et de cuivre, en plus de certains gisements natifs, dont la majorité se trouve en Afrique du Sud, pays responsable d'environ 80% de la production mondiale. En raison de sa rareté dans la croûte terrestre, seules quelques centaines de tonnes sont produites chaque année. Grâce à ses nombreuses applications, sa valeur est très élevée et il s'agit de l'un des métaux précieux les plus importants.

Plus de la moitié du platine extrait est utilisé dans les convertisseurs catalytiques, ces pièces automobiles qui transforment les gaz dangereux en émissions moins toxiques. Selon les chiffres du United States Geological Survey (USGS), plus de 30% des 8,53 millions d'onces de platine produites chaque année dans le monde proviennent de sources recyclées.

Trading du platine : Variations de prix

Le 16 mars 2020, le prix du platine a chuté de près de 27%, atteignant son niveau le plus bas depuis 18 ans, les investisseurs se débarrassant des métaux précieux pour obtenir des liquidités après que la deuxième baisse en urgence des taux d'intérêt décidée par la Réserve Fédérale n'ait pas réussi à apaiser les craintes liées au coronavirus sur les marchés.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Platine (100 oz) vs USD, Graphique MN – Période : du 1 janvier 2018 au 2 mars 2023, consultée le 2 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le prix spot du platine a commencé l'année 2022 aux alentours de 957 USD l'once. La guerre en Ukraine a fait grimper les prix du platine jusqu'à 1 121 USD l'once le 27 février, différents pays ayant imposé des sanctions à l'encontre de la Russie, le 2e plus grand fournisseur au monde après l'Afrique du Sud.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Platine (100 oz) vs USD, Graphique D1 – Période : du 7 octobre 2022 au 2 mars 2023, consultée le 2 mars 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Cependant, les prix du platine ont chuté au cours des mois suivants, enregistrant leur plus bas niveau de 2022 le 28 août (837 USD l'once). Au cours des derniers mois de 2022, les prix du platine ont regagné un peu de terrain pour terminer l'année autour de 1 068 USD l'once.

Commerzbank : Un potentiel de hausse limité à court terme

Les analystes de Commerzbank ont écrit dans un rapport : "Nous ne voyons qu'un potentiel de hausse limité à court terme. Le platine devrait se trader à 1 050 USD d'ici le milieu de l'année prochaine. Avec la hausse du prix de l'or, le platine devrait continuer à gagner du terrain au cours du second semestre et se trader à 1 150 USD à la fin de l'année. La différence de prix avec l'or serait alors de 700 USD, ce qui signifierait que le platine rattraperait dans une certaine mesure l'or".

Mitsubishi Corporation : Le platine est essentiel pour la transition énergétique verte

Le platine est un métal essentiel utilisé dans l'électrolyse, le processus de séparation de l'hydrogène des molécules d'eau. Selon certains analystes spécialisés dans le domaine de l'énergie, la demande d'hydrogène dans le cadre de la transition énergétique verte pourrait apporter un soutien à long terme au platine. Les analystes en métaux précieux de Mitsubishi Corporation ont écrit dans leurs prévisions pour 2023 : "Le platine continuera à susciter de nouveaux achats, et éventuellement un intérêt pour les investissements grâce au secteur de l'hydrogène".

Un déficit de l'offre de platine en 2023 ?

Les analystes de marché de la Standard ICBC Bank ont noté dans un rapport inclus dans l'étude LBMA 2023 que "du côté de l'offre, la production des mines de platine restera limitée en 2023 en raison des coupures de courant et de la maintenance des mines en Afrique du Sud. Le marché mondial du platine passera à un déficit cette année".

Selon les prévisions de prix du platine de TD Securities pour 2023, le prix du platine pourrait tomber à 875 USD au premier trimestre de 2023, puis remonter à 1 100 USD à la fin du quatrième trimestre.

Formation pour les traders débutants

Pratiquer le trading comporte un certain niveau de risque. Les traders débutants doivent être conscients que les marchés financiers peuvent être très volatils, les prix pouvant parfois évoluer plus rapidement que prévu. Cette volatilité peut créer des opportunités, mais également générer un risque élevé. Les traders débutants étant inexpérimentés, la possibilité d'erreurs augmente considérablement, ce qui peut conduire à la perte d'une partie du capital.

C'est pourquoi l'élaboration d'une stratégie de trading complète doit inclure la gestion du risque. Cependant, comment concevoir la bonne stratégie de trading si vous commencez tout juste à explorer le monde du trading ? La meilleure solution consiste à étudier les principes fondamentaux. Vous devez apprendre le jargon du trading et la façon dont les conditions de marché peuvent influencer votre stratégie.

Il existe un large éventail de ressources disponibles en ligne pour vous aider dans votre démarche. Certains courtiers proposent des ressources qui incluent notamment des articles rédigés par des professionnels du trading. Votre objectif principal doit être de lire et de comprendre le fonctionnement du trading et des marchés ainsi que la manière dont vous pouvez limiter les risques à l'aide d'outils avancés de gestion des risques, tels que les ordres stop-loss. Consacrez-vous à l'amélioration de vos connaissances en matière de trading. Il sera par la suite plus facile d'élaborer une stratégie et d'utiliser des outils spécifiques pour mettre toutes les chances de votre côté et atteindre vos objectifs financiers.

