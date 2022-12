Actualité Économique pour Débutants – Pourquoi les Taux d'Intérêt Affectent-ils le Marché Boursier ?

Décembre 02, 2022 08:29

Hier, Wall Street a clôturé le mois en beauté, les trois principaux indices ayant terminé dans le vert pour le deuxième mois consécutif. Plus précisément, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq composite ont clôturé la séance d'hier avec des gains quotidiens respectifs de 2,18%, 3,09% et 4,41%.

La poussée de mercredi à Wall Street a été déclenchée par les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lors d'un discours au think tank Brookings Institute à Washington, concernant les perspectives de l'économie américaine.

Les investisseurs étaient à l'affût de tout indice sur les prochaines mesures de la Réserve Fédérale avant sa réunion de politique monétaire dans quelques semaines. Ils n'ont pas été déçus.

M. Powell a annoncé que "il est logique de modérer le rythme de nos hausses de taux à mesure que nous nous approchons du niveau de contrainte qui sera suffisant pour faire baisser l'inflation", avant d'ajouter "le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait survenir dès la réunion de décembre".

Bien que ces commentaires soient largement conformes aux remarques précédentes émanant de la Fed ces dernières semaines, les investisseurs ont acclamé le ton dovish. La réponse de Wall Street a été presque instantanée, puisque les trois principaux indices américains ont commencé à s'envoler peu après le discours de Powell.

Mais pourquoi les investisseurs sont-ils si préoccupés par les hausses de taux d'intérêt ? Comment et pourquoi ces dernières affectent-elles le marché boursier ?

Inflation, Taux d'Intérêt et Marché Boursier

Les taux d'intérêt sont l'outil le plus important dont dispose une banque centrale dans la lutte contre l'inflation. Lorsque l'inflation est élevée, comme c'est le cas actuellement, les banques centrales augmentent les taux pour tenter de ramener l'inflation vers leur niveau cible d'environ 2%.

Des taux d'intérêt plus élevés ont pour effet de réduire la consommation et l'investissement, ce qui, à son tour, exerce une pression à la baisse sur les prix. La hausse des taux d'intérêt permet de lutter contre la hausse des prix de plusieurs manières :

Elle augmente le coût des emprunts, ce qui décourage les nouveaux emprunts pour l'achat d'articles coûteux, tels qu'une maison ou une voiture.

Les taux d'intérêt plus élevés augmentent également le coût du remboursement des dettes existantes, ce qui réduit les revenus discrétionnaires des consommateurs. Moins de revenus discrétionnaires = moins de dépenses, en particulier pour des articles non essentiels.

Les consommateurs gagnent davantage d'intérêts sur les dépôts d'épargne à la banque, ce qui les encourage à épargner de l'argent plutôt que de le dépenser ou de l'investir.

Comme nous l'avons décrit ci-dessus et constaté d'innombrables fois cette année, les variations des taux d'intérêt ont également un impact sur le marché boursier.

D'une manière générale, les deux ont une relation inversement corrélée. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le marché boursier a tendance à évoluer dans la direction opposée, et vice versa. Mais quelle est la logique derrière ce phénomène ?

Hausse des Taux et Prix des Actions

Nous avons souligné ci-dessus comment des taux d'intérêt plus élevés réduisent la consommation et, par conséquent, exercent une pression à la baisse sur les prix. Nous avons examiné cette question du strict point de vue du consommateur, mais les taux d'intérêt affectent tout le monde, y compris les entreprises.

Une hausse des taux d'intérêt - et, par conséquent, une hausse du coût des emprunts - se répercute sur les entreprises de plusieurs manières :

Augmentation des coûts d'exploitation

Moins de capitaux à investir dans la croissance future

Baisse du chiffre d'affaires en raison de la diminution du revenu discrétionnaire et de l'incitation à emprunter.

Examinons ces éléments un par un.

Augmentation des Coûts d'Exploitation

La grande majorité des entreprises ont un certain niveau d'endettement dans leurs bilans. La hausse des taux augmente le coût du remboursement de cette dette, ce qui fait grimper les coûts d'exploitation et, par conséquent, réduit la rentabilité de l'entreprise.

Moins d'Investissement dans la Croissance Future

Une baisse des bénéfices signifie moins d'argent à réinvestir dans l'entreprise pour sa croissance future. En outre, en raison de l'augmentation du coût de l'emprunt, l'entreprise peut être moins disposée à augmenter son crédit à des fins d'investissement.

Baisse des Ventes

La hausse des taux d'intérêt signifie que les consommateurs ont moins d'argent à dépenser et qu'ils consomment donc moins. Qui en subit les conséquences ? Les entreprises.

Une consommation plus faible se traduit naturellement par une baisse des ventes, ce qui entraîne une diminution des recettes et, par conséquent, des bénéfices. Cela renforce l'effet décrit ci-dessus. En plus de l'augmentation des coûts d'exploitation qui pèse sur les bénéfices, la baisse des ventes pèse également, et il y a encore moins de ressources disponibles pour investir dans la croissance future.

Et donc ?

La baisse des bénéfices et la diminution des investissements dans la croissance future réduisent les flux de trésorerie futurs estimés d'une entreprise. Toutes choses égales par ailleurs, cela rend l'entreprise moins intéressante du point de vue de l'investissement. Les actionnaires existants peuvent être incités à vendre leur participation et les investisseurs potentiels peuvent chercher une autre destination pour leur capital, ce qui entraîne une chute du cours des actions.

Naturellement, tout ce qui précède met un certain temps à se faire ressentir après une hausse des taux d'intérêt. Cependant, le marché boursier n'attend pas que ces répercussions se produisent réellement, il les anticipe et s'adapte en conséquence.

C'est pourquoi tout signe de changement des taux d'intérêt entraîne généralement une réaction du marché boursier, les investisseurs tentant d'évaluer les conséquences attendues. Ainsi, hier, nous avons assisté à une réaction très positive à Wall Street alors que les investisseurs digéraient les commentaires de Powell sur les hausses de taux d'intérêt.

Si les taux vont apparemment continuer à augmenter, le fait que ces augmentations seront plus limitées que les précédentes a suffi à améliorer le sentiment des investisseurs.

Investir avec Admiral Markets

Avec le compte Invest.MT5 d'Admiral Markets, les investisseurs peuvent acheter des actions de plus de 3 000 sociétés et des parts de plus de 300 Fonds Négociés en Bourse (ETF) dans le monde entier ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour en savoir plus :

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.