Trading pour Débutants – Prix du Pétrole et Tensions au Moyen Orient

Octobre 14, 2023 03:40

Alors que les taux d'intérêt élevés et l'inflation galopante perturbaient déjà l'économie mondiale, le conflit au Moyen-Orient qui a éclaté il y a quelques jours a peut-être ajouté un autre facteur problématique que les décideurs politiques et les acteurs du marché du monde entier pourraient avoir à prendre en considération : les prix du pétrole.

Les développements géostratégiques en Israël ont fait bondir les prix du pétrole de près de 4% le 9 octobre, suscitant un débat sur l'avenir des prix de l'énergie dans l'éventualité d'un conflit prolongé qui pourrait avoir un impact sur les politiques monétaires des pays du monde entier. Bien que les prix aient baissé au cours des trois jours suivants, les marchés financiers restent inquiets et surveillent les développements dans la région.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les prévisions des analystes de marché en ce qui concerne les prix du pétrole.

Prix du Pétrole : La Crise du Pétrole et la Guerre du Kippour en 1973

La région du Levant est tristement célèbre pour les tensions géopolitiques qu'elle a connues au cours des dernières décennies. Bien que le dernier conflit majeur ait eu lieu en 2006, il y a eu un certain nombre de tensions de moindre intensité qui ont tenu les populations locales en haleine.

Historiquement, la guerre qui a été associée aux prix du pétrole est la guerre du Kippour en 1973. Le conflit a commencé le jour de Yom Kippour (6 octobre) lorsque des forces militaires de plusieurs pays arabes ont franchi les frontières avec Israël. La guerre a duré deux semaines et cinq jours, les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, ravitaillant leurs alliés. Malgré les graves difficultés rencontrées par Israël pour défendre ses territoires, le pays sort victorieux de la guerre.

En octobre 1973, l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole (OPAEP), dirigée par l'Arabie Saoudite, a annoncé un embargo sur le pétrole à l'encontre des pays qui avaient soutenu Israël dans la guerre. L'embargo a duré six mois, déclenchant la crise pétrolière de 1973 qui est entrée dans l'histoire. À la fin de l'embargo, les prix du pétrole avaient augmenté de 300%.

En conséquence, les grosses cylindrées produites principalement aux États-Unis ont cessé de se vendre, les pays touchés par l'embargo ont été contraints d'économiser l'énergie, tandis que les réductions de la demande des consommateurs ont eu un effet sur les taux de croissance économique. Certains économistes suggèrent que la crise pétrolière de 1973 a été l'un des principaux facteurs de la crise boursière de 1974.

Une Nouvelle Crise du Pétrole à Venir ?

La réponse est qu'il est trop tôt pour le savoir et que de nombreux facteurs devraient intervenir pour déterminer les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Le bond de 4% enregistré lundi a été suivi de baisses mardi, mercredi et jeudi (du 10 au 12 octobre), les investisseurs se montrant prudents quant à la manière dont la crise pourrait s'aggraver.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CFD Pétrole Brent (100 barils), USD, Graphique D1 – Période : du 5 juillet 2023 au 12 octobre 2023, consultée le 12 octobre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le conflit au Moyen-Orient vient s'ajouter aux réductions de la production de pétrole déjà mises en œuvre par la Russie et l'Arabie Saoudite. Les deux pays ont convenu de réduire leur production de pétrole de 1,3 million de barils, soit un peu plus de 1% de la demande mondiale, jusqu'à la fin de 2023. Le 11 octobre, le président russe Vladimir Poutine a laissé entendre que les réductions se poursuivraient probablement comme prévu, malgré les inquiétudes du marché concernant une nouvelle hausse des prix du pétrole. Toutefois, l'Arabie Saoudite s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour stabiliser le marché.

En août, les États-Unis ont assoupli les restrictions imposées au pétrole iranien, dans la mesure où l'offre de pétrole brut n'était pas en mesure de répondre à la demande mondiale, ce qui a eu pour effet de réduire les réserves pétrolières américaines à un niveau record. Selon le dernier rapport de la réserve stratégique de pétrole (Strategic Petroleum Reserve - SPR), les stocks se situent toujours à leur niveau le plus bas depuis près de 40 ans, soit 351,3 millions de barils. Un rapport de Reuters citant les données de l'American Petroleum Institute et publié le 12 octobre indique que les stocks de pétrole brut américains ont progressé de 12,9 millions de barils au cours de la semaine dernière, soit bien plus que les 500 000 barils attendus par les analystes interrogés par Reuters.

Dans le même temps, l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2023, notant dans son rapport qu'elle pourrait atteindre 2,3 millions de barils par jour (bpj). Toutefois, l'AIE a revu à la baisse la croissance de la demande de pétrole pour 2024, la faisant passer de 1 million de bpj à 880 000 bpj. Les analystes de l'AIE ont noté que la baisse de la demande s'est reflétée dans le recul des prix du pétrole enregistré en septembre.

Que Pensent les Analystes à Propos des Prix du Pétrole ?

Le Fonds Monétaire International (FMI) a déclaré qu'il suivrait de très près la situation en Israël et à Gaza, ajoutant qu'il serait trop tôt pour évaluer l'impact économique. L'économiste en chef du FMI, Pierre Gourinchas, a suggéré qu'une augmentation de 10% des prix du pétrole pèserait sur la production mondiale d'environ 0,2% en 2024, tout en augmentant l'inflation mondiale de 0,4%.

Les analystes d'ING ont souligné le rôle potentiel de l'Iran dans le conflit, écrivant dans leur rapport : "La prime de risque continue de s'éroder, le conflit étant largement circonscrit à Israël et au Hamas. Les rapports selon lesquels le gouvernement iranien a été surpris par l'attaque du Hamas pourraient également apaiser les craintes que les États-Unis appliquent les sanctions contre l'Iran de manière plus agressive, bien que des rapports contradictoires aient été publiés ces derniers jours concernant l'implication de l'Iran".

Source : MetaTrader 5 Admirals, CFD Pétrole Brent (100 barils), USD, Graphique MN – Période : du 1 novembre 2017 au 12 octobre 2023, consultée le 12 octobre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de la banque ANZ ont suggéré que "l'augmentation du risque géopolitique au Moyen-Orient devrait soutenir les prix du pétrole... on peut s'attendre à une plus grande volatilité". Les analystes du marché de l'énergie du Crédit Suisse ont noté que "la prime de risque sur le pétrole augmente en raison de la perspective d'une conflagration plus large qui pourrait s'étendre aux principaux pays producteurs de pétrole voisins tels que l'Iran et l'Arabie Saoudite".

Les économistes de la Commonwealth Bank ont souligné le rôle de l'Iran en tant que pays producteur de pétrole et l'impact des sanctions potentielles à son encontre. "Si les États-Unis commencent à pointer du doigt l'Iran, nous pourrions voir les exportations de pétrole iranien commencer à chuter. Et c'est là notre plus grande préoccupation à l'heure actuelle lorsque nous examinons les marchés pétroliers et les implications de ce conflit", ont-ils fait remarquer. Les analystes de la Commonwealth Bank ont suggéré que les exportations de pétrole de l'Iran pourraient diminuer de 500 000 à 1 million de bpj, si les États-Unis vont de l'avant avec la mise en œuvre des sanctions ; une telle limitation de l'offre pourrait amplifier les problèmes d'approvisionnement en pétrole observés après les décisions de l'OPEP.

Gestion des Risques et Trading du Pétrole

Le pétrole est l'une des matières premières les plus appréciées des traders. En période de difficultés économiques, les traders ont tendance à l'ajouter à leurs portefeuilles, beaucoup le considérant comme une valeur refuge. Toutefois, dans la mesure où les traders débutants n'ont pas nécessairement le niveau de connaissances requis pour identifier les opportunités et le bon moment, il serait préférable qu'ils se concentrent sur leur propre apprentissage en matière de trading. Les ressources ne manquent pas, de nombreux courtiers et centres de formation proposant des guides pratiques et des articles susceptibles d'aider les traders débutants à approfondir leurs connaissances.

Apprendre à trader n'est pas le seul facteur susceptible de jouer un rôle dans l'exécution d'une stratégie réussie. Une baisse soudaine ou inattendue du marché peut coûter de l'argent et compromettre les plans d'un trader. C'est pourquoi les traders qui viennent de commencer leur parcours devraient consacrer du temps à apprendre à utiliser les outils de gestion du risque, tels que l'ordre stop-loss, qui sont largement disponibles sur les plateformes de trading modernes. Investissez dans vos connaissances avant de commencer à trader afin de mettre toutes les chances de votre côté, de réduire votre stress et d'apprécier le parcours qui vous attend.

