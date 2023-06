Qu'Attendre des Rapports sur le PIB des Etats-Unis et du Royaume Uni ?

Juin 28, 2023 22:49

Les rapports sur le PIB des États-Unis et du Royaume-Uni seront au cœur de l'actualité financière pour le reste de la semaine. En effet, ces rapports sont pris en compte par les décideurs des banques centrales lorsqu'il s'agit d'ajuster leurs politiques monétaires.

L'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne (BCE), Philip Lane, a déclaré que "nous aurons une période prolongée pendant laquelle les taux devront rester restrictifs pour s'assurer que nous n'avons pas de nouveau choc qui nous éloigne des 2% et que la durabilité de la restriction est très importante". En ce qui concerne la possibilité d'une baisse des taux, M. Lane a indiqué qu'il ne prévoyait pas de baisse rapide des taux au cours des deux prochaines années.

Ouvrir mon Compte Démo Gratuit

Rapport sur le PIB américain du T1 2023

L'économie américaine devrait afficher une croissance de 1,3% au premier trimestre de l'année sur une base annuelle, selon les prévisions des analystes de marché. Alors que les économistes attendront le rapport du US Bureau of Economic Analysis (BEA) pour confirmer ce chiffre jeudi, l'économie américaine peine à trouver sa voie, affectée par des facteurs tels que la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et un marché de l'emploi assez fort.

Les analystes de HSBC ont écrit dans un rapport que "les Etats-Unis entreront dans une phase de ralentissement au quatrième trimestre, suivie d'une année de contraction et d'une récession européenne en 2024".

Au contraire, les analystes de BoA semblent reconnaître la résilience de l'économie, ce qui les amène à anticiper d'importantes révisions à la hausse du PIB américain. La troisième estimation du PIB du deuxième trimestre devrait être révisée à la hausse de manière significative à 1,8% sur une base trimestrielle en taux annuel corrigé des variations saisonnières, sous l'impulsion des dépenses de construction résidentielle et non résidentielle, comme ils le suggèrent dans un rapport.

Rapport sur le PIB du Royaume-Uni pour le T1 2023

L'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport sur le PIB pour le premier trimestre 2023. Les analystes de marché suggèrent que l'économie britannique a progressé de 0,1% sur une base trimestrielle et de 0,2% sur une base annuelle.

Les analystes de Wells Fargo ont écrit dans un rapport : "La Banque d'Angleterre étant prête à relever encore sensiblement les taux, nous nous attendons à ce que l'économie britannique subisse de nouvelles pressions d'ici la fin de 2023 et prévoyons une stagnation de la croissance, voire une contraction de l'économie".

Contrairement aux prévisions de Wells Fargo, les économistes de l'Economics Observatory ont suggéré que "notre prévision actualisée d'une croissance de 0,1% au deuxième trimestre est cohérente avec l'idée que la croissance du PIB restera proche de zéro en 2023".

Le taux de chômage de la zone euro inchangé en mai ?

Eurostat publiera son rapport sur le taux de chômage pour le mois de mai. Les économistes prévoient que le taux de chômage de la zone euro restera inchangé à 6,5%. Selon un rapport d'EY, "la zone euro est officiellement entrée en récession au premier trimestre 2023 et, même si le ralentissement devrait être très superficiel et de courte durée, les marchés européens continuent d'être confrontés à une inflation élevée et à une hausse sans précédent des taux d'intérêt".

Selon un rapport de Reuters publié le 23 juin, "l'activité économique est faible et la BCE a clairement échoué dans son objectif de resserrer sa politique juste assez pour contenir les pressions sur les prix sans pousser le bloc dans la récession. Un autre problème est qu'une récession devrait normalement faire augmenter le chômage, ce qui faciliterait la tâche de la banque. Mais les entreprises semblent accumuler de la main-d'œuvre, se souvenant parfaitement des difficultés rencontrées pour réembaucher des travailleurs après la pandémie et n'offrant guère de répit à la BCE".

L'IPC de Tokyo progresse en juin ?

Le rapport sur l'inflation de Tokyo pour le mois de juin sera publié par le Bureau des Statistiques du pays jeudi. Les analystes prévoient un taux d'inflation de 3,8% en rythme annuel, en hausse par rapport au taux de 3,2% enregistré en mai. L'indice des prix à la consommation de base (IPC), qui exclut les aliments frais mais inclut les produits énergétiques, a augmenté de 3,2% en mai sur une base annuelle, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 3,4% enregistrés en avril, mais dépasse les prévisions du marché qui tablaient sur une hausse de 3,1%.

Ce chiffre est bien supérieur à l'objectif d'inflation de 2% fixé par la Banque du Japon. Les économistes de Moody's Analytics ont noté que "bien que les pressions sur les prix s'intensifient, l'inflation reste néanmoins essentiellement déterminée par l'offre. Avec une économie encore plus petite qu'avant la pandémie, les ajustements politiques sont encore loin".

J'ouvre mon compte démo maintenant

Ventes au détail en Australie pour le mois de mai

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) annoncera les données relatives aux ventes au détail jeudi matin. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail de mai ont progressé de 0,1% d'un mois sur l'autre, gagnant un peu de terrain par rapport à la stagnation d'avril. Certains analystes suggèrent que plusieurs détaillants australiens ont connu une baisse de 20 à 30% de leurs ventes au cours de l'année dernière.

Le conseil d'administration de la Reserve Bank of Australia (RBA) se réunira la semaine prochaine et devrait maintenir les taux d'intérêt. Si c'est le cas, il s'agira de la deuxième pause de la RBA dans le cycle actuel de hausse des taux d'intérêt, qui a vu la banque augmenter son taux directeur de 4% au cours des 13 derniers mois.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.