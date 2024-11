La RBA Garde le Cap, les Marchés se Concentrent sur les Elections Présidentielles Américaines

Novembre 06, 2024 00:54

Cette semaine sera marquée par de nombreuses décisions importantes sur les taux d'intérêt, sans oublier les répercussions des élections présidentielles américaines, qui devraient affecter les marchés boursiers du monde entier.

Alors que les citoyens américains votent déjà, la Banque de Réserve d'Australie (RBA) a été la première banque centrale à annoncer sa décision de maintenir les taux inchangés. La déclaration post-réunion indiquait que les coûts d'emprunt devront rester restrictifs pour le moment, la banque estimant que l'inflation reviendra durablement dans sa fourchette cible en 2026. Le dollar australien a gagné du terrain face au dollar américain après l'annonce de la RBA.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision de la RBA sur les Taux d'Intérêt

Le conseil d'administration de la RBA a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés après sa réunion de mardi matin. C'est la huitième fois consécutive que la banque centrale australienne garde les coûts d'emprunt stables. La décision était conforme aux attentes du marché.

La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, n'a donné aucun indice concernant des hausses ou baisses de taux potentielles en 2025. Elle a précisé que l'inflation avait nettement baissé depuis le pic de fin 2022, mais a ajouté que “l'inflation sous-jacente au troisième trimestre est encore trop élevée.”

En réponse aux questions des journalistes sur les éventuelles divergences entre les politiques économiques du gouvernement et celles de la RBA, Michele Bullock a déclaré : "Je pense qu'ils se concentrent sur ce qui se passe avec la demande privée, qui est particulièrement faible. Nous disons que la demande globale est encore supérieure à la capacité de l'économie à fournir. Donc, même si elle ne croît pas, elle reste au-dessus de l'offre globale."

La RBNZ Evoque une Economie Impactée par de Multiples Facteurs

La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a publié son rapport semestriel de stabilité financière, indiquant divers facteurs ayant fragilisé l'économie du pays. Le rapport mentionne que les difficultés financières ont contribué à une augmentation du chômage et retardé les projets d'investissement des entreprises.

Les analystes de la RBNZ ont souligné que "la hausse du chômage commence à engendrer des difficultés financières aiguës pour certains ménages" et ont ajouté que l'environnement commercial est devenu plus difficile, la demande étant faible et la rentabilité en baisse.

Lundi, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré aux journalistes que l'économie réelle était en retard par rapport aux baisses de taux d'intérêt et que ce décalage était préoccupant, en précisant : "vous ne voulez pas de surprises ou de chocs à la baisse durant cette période." La banque centrale néo-zélandaise prévoit une contraction de l'économie au troisième trimestre et a déjà réduit les taux de 75 points de base depuis août.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision de l'OPEP+ Entraînant la Hausse des Prix du Pétrole

L'OPEP+ a décidé de prolonger d'un mois les réductions volontaires de production. Cela signifie qu'une partie de la production pétrolière, prévue pour entrer sur le marché en décembre, a été retardée d'un mois, et certains analystes suggèrent peut-être même plus longtemps.

Le secrétaire général de l'OPEP+, Haitham Al Ghais, a déclaré lors d'un événement de l'industrie énergétique aux Émirats arabes unis qu'"il y a certains défis, mais le tableau n'est pas aussi sombre que certains le prétendent." En commentant la demande pétrolière, Ghais a évoqué que "cela me rappelle tout le discours sur le pic de l'offre il y a de nombreuses années. Le pic de l'offre ne s'est jamais produit et le pic de la demande ne se produira pas non plus tant que le monde continue de croître", ajoutant que le groupe reste optimiste quant à l'économie mondiale avec la croissance des économies américaine et chinoise.

Trader sur un Compte Démo Admirals Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.