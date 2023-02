La RBNZ Relève son Taux d'Intérêt, Focus sur les Minutes du FOMC

Février 23, 2023 08:13

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a relevé les coûts d'emprunt de 0,5% pour atteindre le niveau le plus élevé enregistré au cours des 14 dernières années. Le conseil d'administration de la RBNZ a déclaré que les conditions monétaires doivent être resserrées davantage dans la mesure où l'inflation reste trop élevée. Le conseil s'attend à ce que l'inflation globale diminue à 4,2% d'ici mars 2024. La décision de la RBNZ a dopé le dollar néo-zélandais (NZD) par rapport aux autres devises majeures.

Les investisseurs et les traders se pencheront sur le compte rendu du Federal Open Market Committee (FOMC) qui doit être publié plus tard dans la journée. Les opérateurs de marché suivront les déclarations concernant la possibilité que la Réserve Fédérale (Fed) revienne à des hausses de 50 points de base.

La RBNZ augmente le taux officiel de 50 points de base

Le conseil d'administration de la RBNZ a annoncé sa décision de relever son taux d'intérêt directeur de 50 points de base, pour atteindre 4,75%. Cette décision était conforme aux attentes des analystes. Le rapport qui accompagne la décision de la RBNZ indique que des augmentations de 50 et 75 points de base ont été discutées lors de la réunion, ajoutant que la banque s'attend à ce que le taux d'intérêt atteigne un pic à 5,5%.

Le gouverneur de la RBNZ, Andrew Orr, a indiqué que le conseil d'administration anticipait toujours une récession sur une période de 9 à 12 mois et a souligné qu'il était trop tôt pour déterminer l'impact du cyclone Gabrielle sur l'économie du pays. L'économiste en chef de la RBNZ, Paul Conway, a indiqué que "les pressions à court terme sur les prix resteront élevées".

L'IPC du Japon est attendu jeudi

Jeudi, Statistics Japan publiera son rapport sur l'inflation pour le mois de janvier. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale s'établisse à 4,5% sur une base annuelle. L'IPC du Japon a atteint 4,0% en glissement annuel en décembre, soit le plus haut niveau en 41 ans et le double de l'objectif de la Banque du Japon (BOJ).

Dans son rapport économique de février, le Cabinet Office a souligné que l'économie japonaise "reprend modérément" malgré certains signes de faiblesse. Les responsables du Cabinet ont noté que les prix de gros restent à des niveaux élevés par rapport à l'année précédente, mais sont stables par rapport au mois précédent.

Selon un rapport publié la semaine dernière, l'économie japonaise s'est redressée au cours du dernier trimestre de 2022, enregistrant une croissance de 0,6%.

Rapport sur le PIB allemand vendredi

Vendredi (24 février), le Federal Statistics Office allemand publiera une série de données relatives au PIB du pays. Les analystes de marché suggèrent que l'économie allemande a progressé de 1,1% au quatrième trimestre de 2022 sur une base annuelle.

Un rapport publié par la Commission Européenne (CE) à la mi-février suggère que l'économie allemande devrait connaître une croissance modérée en 2023. Les chiffres de la CE ont montré une croissance anticipée du PIB de 0,2%, améliorant ainsi la prévision précédente de -0,6%. Le rapport ajoute que le PIB allemand devrait subir une autre légère baisse au début de 2023 et prévoit une expansion de 1,3% en 2024.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.