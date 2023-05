Réunion des Autorités Financières au Japon, le Yen se Renforce

Le Ministère des Finances japonais a annoncé que des fonctionnaires du ministère allaient rencontrer des membres de la Banque du Japon (BoJ) et de l'Agence des Services Financiers pour discuter des marchés financiers internationaux. Des sources médiatiques suggèrent que le briefing qui suivra la réunion pourrait inclure des avertissements concernant les mouvements spéculatifs contre le yen japonais.

Il convient de noter que la devise japonaise s'est renforcée lorsque la réunion à venir a fait la une des journaux financiers. Le yen japonais oscille autour de son plus bas niveau depuis vendredi.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a réaffirmé que la banque centrale "maintiendra patiemment sa politique monétaire souple, dans la mesure où il reste encore du chemin à parcourir pour parvenir à une inflation stable de 2%". M. Ueda a également indiqué que la BoJ poursuivrait ses opérations d'achat d'obligations.

FMI : L'économie américaine devrait croître de 1,7% en 2023

Un rapport publié par le FMI indique que l'économie américaine devrait croître de 1,7% en 2023 et de 1,0% en 2024. Les économistes du FMI ont suggéré que, malgré la baisse anticipée de l'inflation des prix à la consommation au cours de cette année, l'inflation restera supérieure à l'objectif de 2% de la Fed jusqu'à l'année prochaine.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré : "L'inflation reste obstinément élevée, le PCE nous dit que le travail n'est pas encore terminé... Franchement, nous devons continuer à suivre les données et voir ce qu'il faudrait pour ramener l'inflation à l'objectif". Le directeur du FMI a averti que "les pertes non réalisées sur les titres à long terme augmenteraient à la fois dans les banques et les institutions non bancaires et que le coût des nouveaux financements pour les ménages et les entreprises pourrait devenir ingérable. Un tel resserrement des conditions financières pourrait entraîner une augmentation des faillites [et] détériorer la qualité du crédit".

Le Credit Suisse actualise ses prévisions de taux pour la BoE

Suite à la hausse inattendue de l'inflation au Royaume-Uni le mois dernier, les économistes du Credit Suisse ont revu et actualisé leurs prévisions de taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE). Comme ils l'ont indiqué dans une note aux investisseurs, "nous avons relevé notre prévision de taux final de la BoE de 4,75% à 5,0%. Nous prévoyons désormais deux hausses supplémentaires de 25 points de base de la part de la BoE (en juin et en août), contre une seule auparavant, et aucune baisse de taux en 2023. Ceci est dû à la surprise de l'inflation britannique".

Les analystes du Credit Suisse ont également déclaré "mais nous nous attendons à ce que la BoE relève les taux à un niveau inférieur à celui du marché (qui prévoit des taux maximums de 5,4%). Nous nous attendons à ce que l'inflation globale continue de baisser et à ce qu'une partie de la force de l'inflation de base s'inverse au cours des prochaines échéances. Nous prévoyons également une légère récession qui devrait permettre à la BoE de faire une pause en août".

Bank of America : Hausse des taux d'intérêt de la Fed en juin ?

Les analystes de Bank of America ont suggéré qu'une hausse des taux en juin pourrait être une décision difficile à prendre pour la Fed. Selon BoA, "trois conditions doivent être remplies pour une hausse des taux de la Fed. La première serait la publication de données économiques solides, la deuxième serait des rapports de données économiques solides et, la troisième, un stress modéré de la part des banques régionales".

Selon ses analystes de marché, l'inflation reste trop persistante pour que la Fed s'engage dans une pause prolongée des augmentations de taux, ajoutant que si la banque centrale américaine décide de renoncer à une augmentation de taux en juin, la possibilité d'une augmentation en juillet serait toujours d'actualité.

Perspectives de Nomura concernant les taux de la BCE et de la BoE

Les économistes de Nomura ont suggéré dans un rapport que les conseils d'administration de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la BoE sont devenus plus dépendants des données au cours des derniers mois lorsqu'il s'agit d'ajuster leurs politiques monétaires.

Ils notent : "Des données plus faibles et de récents commentaires moins hawkish ont conduit la BCE à pivoter en mai, et nous prévoyons deux hausses supplémentaires de 25 points de base pour atteindre un pic de 3,75% en juillet. À la suite des derniers chiffres de l'inflation, nous avons changé d'avis et prévoyons désormais que la BoE relèvera ses taux de 25 points de base lors de chacune des trois prochaines réunions. Nous prévoyons donc des taux maximums de 3,75% pour la BCE et de 5,25% pour la BoE. Nous supposons que les deux banques centrales réduiront leurs taux un peu plus d'un an après la dernière hausse (à 2,75% pour la BCE et à 4% pour la BoE)."

