Trading pour Débutants – Taux d'Intérêt de la Fed : Nouvelle Hausse ou Pause ?

Juin 06, 2023 02:38

Au cours des derniers mois, les taux d'intérêt ont considérablement progressé dans certaines des économies les plus puissantes du monde. Certaines banques centrales ont relevé les coûts d'emprunt pour tenter de lutter contre les chiffres élevés de l'inflation qui ont pesé sur les budgets des consommateurs. La Réserve Fédérale américaine (Fed) a ouvert la voie en resserrant sa politique monétaire et en augmentant ses taux d'intérêt de manière consécutive.

Alors que les consommateurs américains tentent de faire face à l'augmentation du coût de la vie, les entreprises sont également confrontées à des problèmes de taux d'intérêt élevés qui rendent les prêts plus onéreux. La grande question est de savoir si la Fed pourrait faire une pause dans le resserrement de sa politique monétaire ou si d'autres hausses de taux sont à prévoir.

À quelques jours de la prochaine réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), qui se tiendra le 14 juin, notre article vous propose de découvrir des informations précieuses sur les taux d'intérêt et la politique monétaire mise en œuvre par la Fed.

Tous les regards sont tournés vers la Fed

Ce n'est un secret pour personne que la plupart des banques centrales examinent les actions de la Réserve Fédérale et ajustent parfois leurs politiques en tenant compte des données pertinentes. La Fed est considérée comme l'une des banques centrales les plus importantes au monde. Le dollar américain étant la devise la plus utilisée dans les transactions internationales, les décisions de la Fed affectent sa valeur par rapport aux autres devises majeures.

La banque centrale américaine a relevé ses taux 10 fois de suite depuis mars 2022 pour tenter de lutter contre les chiffres de l'inflation les plus élevés enregistrés depuis 40 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, qui a remplacé Janet Yellen en 2018, ne s'attendait probablement pas à des pressions inflationnistes aussi fortes juste après que la pandémie de coronavirus ait perturbé l'activité économique dans le monde entier.

En mars 2022, le conseil d'administration de la Fed a décidé de commencer à resserrer la politique monétaire alors que les premiers signes d'une hausse de l'inflation devenaient évidents. En l'espace de trois mois seulement, l'inflation globale a atteint 9,1% sur une base annuelle, ce qui constituait un record sur quatre décennies.

Que disent les responsables de la Fed et quelles sont les prévisions ?

Bien entendu, les investisseurs et les traders ne peuvent pas prédire quelle sera la future ligne de conduite de la Fed. Le conseil d'administration de la Fed prend ses décisions sur la base des chiffres de l'inflation, des statistiques du marché du travail, de la productivité, du taux de chômage et d'autres facteurs de ce type.

Il y a quelques jours, Jerome Powell a indiqué qu'il n'était pas encore certain que les taux d'intérêt américains doivent être relevés davantage.

Dans le cadre d'une conférence de recherche de la Fed, il a indiqué que "nous sommes confrontés à une incertitude quant aux effets décalés de notre resserrement jusqu'à présent, et quant à l'ampleur du resserrement du crédit à la suite des récentes tensions bancaires. Aujourd'hui, nos orientations se limitent donc à identifier les facteurs que nous surveillerons pour évaluer dans quelle mesure un durcissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié pour ramener l'inflation à 2%. Les risques d'en faire trop ou pas assez sont de plus en plus équilibrés et notre politique a été ajustée pour refléter cela".

Les "faucons" (hawks) de la Fed veulent plus de hausses de taux

La présidente de la Réserve Fédérale de Cleveland, Loretta Mester, s'est entretenue avec des journalistes du Financial Times au sujet des taux d'intérêt et a déclaré qu'il n'y avait pas de raison majeure justifiant d'attendre une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

"Je ne vois pas vraiment de raison valable de faire une pause, c'est-à-dire d'attendre d'avoir plus de preuves pour décider de ce qu'il faut faire. Je verrais plutôt une raison valable d'augmenter les taux et de les maintenir pendant un certain temps jusqu'à ce que l'incertitude sur l'évolution de l'économie s'estompe". La seule raison de ne pas augmenter les taux lorsque la nécessité d'un resserrement est évidente serait une volatilité extrême des marchés ou un autre choc. Je pense simplement qu'il faudra peut-être aller plus loin. À ce stade, je ne vois pas nécessairement de raison convaincante pour laquelle nous ne voudrions pas faire un autre petit pas pour contrer une partie de cette pression inflationniste vraiment ancrée et tenace", a-t-elle déclaré aux journalistes du FT.

Certains décideurs de la Fed sont prudents quant à la hausse des taux d'intérêt

Au contraire, le gouverneur de la Réserve Fédérale Philip Jefferson, nommé par le président Joe Biden à la vice-présidence de la Fed, ne semble pas partager l'opinion de Loretta Mester. M. Jefferson a suggéré qu'une pause dans les hausses de taux offrirait l'espace et le temps nécessaires pour analyser davantage de données avant de prendre une décision sur l'ampleur d'un resserrement supplémentaire, ajoutant qu'une pause ne signifiait pas que le resserrement était terminé.

"Une décision de maintenir notre taux directeur constant lors d'une prochaine réunion ne doit pas être interprétée comme signifiant que nous avons atteint le taux maximum pour ce cycle. En effet, l'absence de hausse des taux lors d'une prochaine réunion permettrait au Comité de disposer de davantage de données avant de prendre des décisions sur l'ampleur d'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire", a-t-il noté.

Moody's : Le resserrement de la politique monétaire est à l'ordre du jour

Selon les experts, la Réserve Fédérale pourrait devoir maintenir des taux d'intérêt élevés pendant une période plus longue que prévu afin de réduire l'inflation persistante.

Les analystes de Moody's ont mis en garde contre les dangers du cycle des taux pour le système financier, comme en témoigne la récente volatilité du secteur bancaire américain. Ils notent qu'un marché du travail américain robuste peut retarder une récession, mais qu'il y a un risque que cela conduise à une augmentation de l'inflation et force la Fed à relever encore les taux d'intérêt.

"Le ralentissement de l'activité économique et l'affaiblissement du marché du travail sont des conditions nécessaires à l'atténuation des pressions inflationnistes dans l'économie. Une trop grande résilience pendant trop longtemps nécessiterait une politique monétaire encore plus stricte", indique le rapport.

Trading et hausse des taux d'intérêt de la Fed

La hausse des taux d'intérêt a contraint certaines entreprises à modifier leurs stratégies et de simples particuliers à réduire leurs dépenses. À mesure que les banques centrales telles que la Fed, la BoE et la BCE relèvent leurs taux d'intérêt et réévaluent leurs politiques d'assouplissement quantitatif, la valeur des devises majeures fluctue, parfois en se renforçant, parfois en s'affaiblissant.

Les traders débutants peuvent parfois manquer d'expérience dans le choix des instruments de trading et dans l'élaboration d'une stratégie efficace. Des choix erronés peuvent entraîner une perte de fonds susceptible de compromettre leurs objectifs financiers.

L'un des moyens de limiter ces risques est d'améliorer vos connaissances en la matière. Cependant, le trading n'est pas qu'une question de rapidité, d'instinct et de connaissance approfondie du marché. En effet, vos fonds sont à risque chaque fois que vous tradez. Toutefois, des outils de gestion des risques sont à votre disposition et vous devriez être à même de les utiliser lorsque nécessaire.

Comment apprendre à les utiliser ? Les courtiers proposent une vaste gamme de contenu pédagogique, tels que des articles rédigés par des professionnels expérimentés. En améliorant vos compétences en matière de trading et en apprenant à utiliser ces outils, vous pouvez limiter votre risque, bénéficier d'une certaine tranquillité d'esprit et de moins d'anxiété, tout en profitant pleinement de votre expérience de trader et en ayant une plus grande clarté d'esprit pour ajuster votre stratégie de trading comme vous le souhaitez.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.