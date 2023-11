Trading pour Débutants – Trader la Livre Sterling en Période de Craintes de Récession

Novembre 07, 2023 08:11

La valeur de la livre sterling par rapport à d'autres devises majeures telles que le dollar américain et l'euro a souffert du fait que l'économie britannique est confrontée à des chiffres d'inflation élevés et à l'impact de la politique monétaire stricte de la Banque d'Angleterre (BoE).

Le 2 novembre, le Comité de Politique Monétaire (MPC) de la BoE a annoncé qu'il maintiendrait les coûts d'emprunt à leur niveau actuel, alors que les prévisions de croissance économique montrent qu'une récession pourrait se profiler à l'horizon 2024.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur l'économie britannique et sur le trading de la livre sterling dans un contexte de craintes de récession.

Les Taux de la BoE Devraient Rester Elevés Pendant Une Période Prolongée

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré dans ses remarques post réunion que le comité de politique monétaire avait décidé de maintenir les taux d'intérêt, comme cela avait été largement anticipé par les économistes. La BoE a maintenu ses taux inchangés pour la deuxième fois consécutive et à leur niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008.

Si la décision de la BoE n'a pas surpris les marchés financiers, c'est un autre élément du rapport post-réunion qui a attiré l'attention des analystes de marché. Les prévisions de croissance économique indiquent qu'il y a un risque accru qu'une récession frappe l'économie britannique l'année prochaine.

Les prévisions de croissance du PIB de la BoE suggèrent que le taux de croissance pourrait stagner tout au long de l'année 2024, avec une probabilité de récession de 50-50 après les élections de printemps.

Andrew Bailey a commenté la politique monétaire de la BoE : "Il est bien trop tôt pour envisager des baisses de taux. Les taux d'intérêt plus élevés fonctionnent et l'inflation diminue. Mais il faut que l'inflation continue à baisser jusqu'à notre objectif de 2%. Nous avons maintenu les taux inchangés ce mois-ci, mais nous suivrons de près l'évolution de la situation pour déterminer si de nouvelles hausses de taux sont nécessaires. Mais nous ne devrions pas maintenir une politique monétaire restrictive pendant trop longtemps. Nous devons être attentifs à l'équilibre des risques entre en faire trop peu et en faire trop".

Quelles sont les Prévisions des Analystes Concernant l'Économie Britannique et la Livre Sterling ?

Les analystes d'ING suggèrent que des taux d'intérêt plus élevés pourraient freiner de plus en plus l'activité au Royaume-Uni. Dans un rapport publié le 3 novembre, ils notent : "Le cycle de hausse des taux de la Banque d'Angleterre est presque certainement terminé et l'attention se porte désormais sur les baisses de taux. Les décideurs politiques sont catégoriques sur le fait que ces réductions sont encore loin, une opinion à laquelle les marchés ont largement adhéré. Bien que nous ayons assisté à une forte révision à la baisse des prévisions de taux au Royaume-Uni cet été, les investisseurs s'attendent toujours à ce que le taux directeur reste au nord de 4% au cours des trois prochaines années".

Les économistes de TD Securities ont déclaré que la BoE a soutenu la livre sterling avec sa position "hawkish", ajoutant que "si l'on regarde les attentes du marché en matière de réductions au cours de l'année prochaine, il semble qu'il y ait encore plus d'optimisme sur l'économie britannique que sur celle de la zone euro, alors que nous nous attendons à ce que la BoE soit à la tête du cycle de réduction global parmi ses homologues. Par conséquent, nous voyons une certaine hausse de l'EUR/GBP alors que les marchés continuent de modérer les attentes hawkish pour le Royaume-Uni. Nous préférons une baisse de la livre sterling par rapport à des devises comme l'AUD et le NZD, où les résultats en matière de croissance et d'inflation ne semblent pas aussi faibles et où un certain rattrapage est à venir".

Les économistes de la Danske Bank ont estimé que la décision de la BoE était conforme à leurs attentes. Commentant la paire EUR/GBP, ils ont écrit que "nous continuons à voir les taux relatifs comme un élément positif modéré pour l'EUR/GBP, avec une marge pour de nouvelles réductions prévues pour 2024. Nous pensons toujours que la performance relative de la zone euro et de l'économie britannique sera un facteur important. Nous visons une hausse modeste de l'EUR/GBP à 0,89 en 2024".

Les analystes de MUFG ont publié un rapport dans lequel ils réitèrent que "les messages de politique actualisés de la Fed et de la BoE étaient tous deux similaires à notre avis, signalant qu'il était plus probable qu'aucune nouvelle hausse ne soit nécessaire, mais n'allant pas jusqu'à l'exclure complètement. Les développements soutiennent notre perspective d'un nouvel affaiblissement de la livre. Le marché des taux britanniques prévoit actuellement des réductions d'environ 55 points de base d'ici la fin de l'année prochaine. Nous nous attendons toujours à ce que la BoE procède à davantage de réductions l'année prochaine que ce qui est actuellement prévu".

Les analystes monétaires de Commerzbank ont suggéré qu'il pourrait y avoir une marge pour une reprise temporaire de la livre sterling. Dans leur note aux traders, ils mentionnent que "le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a souligné à plusieurs reprises au cours de la conférence de presse que la stabilité des prix était le mandat de la BoE plutôt que la prévention d'une récession par exemple. En outre, il est prématuré d'envisager des baisses de taux. Le marché semble l'accepter. La question est de savoir si la BoE s'en tiendra à ces commentaires si l'inflation s'avère plus tenace. Pour l'instant, cependant, le marché semble satisfait et la livre sterling pourrait avoir la possibilité de se redresser temporairement".

Gestion des Risques et Trading de la GBP

La livre sterling est l'une des devises les plus échangées au monde. Les paires de devises qui incluent la livre sterling, telles que GBP/USD et EUR/GBP, sont parmi les plus populaires auprès des traders. Ces paires bénéficient d'une publicité dans les médias dans la mesure où de nombreux traders ont tendance à les inclure dans leurs portefeuilles, d'où l'abondance d'informations et d'articles analytiques.

Si vous avez décidé d'inclure la livre sterling dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader la livre sterling, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers. Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, telles que des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

