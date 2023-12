Trader le Secteur des Jeux Vidéo et l'Engouement pour Grand Theft Auto VI

Décembre 12, 2023 03:19

Le trading du secteur des jeux vidéo gagne du terrain alors que des entreprises telles que Microsoft et Sony se battent l'une contre l'autre pour obtenir une plus grande part du marché en lançant des consoles de jeux avancées et en rachetant des studios. Il y a quelques années, le trading de l'industrie du jeu aurait probablement figuré sur la liste des priorités les moins importantes, mais la situation a changé. Des événements tels que la récente diffusion de la bande-annonce de Grand Theft Auto VI par Rockstar Games font la une des médias car, stimulée par la pandémie, cette industrie s'est développée à un niveau sans précédent.

Compte tenu de l'engouement récent suscité par le premier aperçu de Grand Theft Auto VI, nous vous proposons dans cet article de découvrir des informations précieuses sur le sujet.

COMMENCER À TRADER

La Bande-Annonce de GTA 6 Affole Internet, Mais Pas les Marchés

Le 5 décembre était le jour J pour la majorité des joueurs de jeux vidéo qui attendaient la sortie de la bande-annonce de Grand Theft Auto 6 de Rockstar. Alors que certains estiment que GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie, la bande-annonce elle-même a battu un record : celui de la vidéo non musicale la plus regardée sur YouTube en 24 heures, avec 85 millions de vues. Les vues de la bande-annonce ont déjà dépassé le nombre de vues de la bande-annonce de GTA 5, un jeu commercialisé en 2013, qui demeure toujours une grande source de revenus pour Take-Two Interactive. Take-Two Interactive possède Rockstar Games ainsi que 2K, deux des labels d'édition les plus importants de l'industrie du jeu vidéo.

Il convient de noter que la sortie de GTA 5 sur les consoles Playstation de Sony, Xbox de Microsoft et PC a généré pour Take-Two Interactive un revenu proche de 8 milliards de dollars avec plus de 185 millions d'exemplaires vendus. GTA 5 continue de générer des revenus grâce aux abonnements annuels et aux achats dans le jeu.

Toutefois, la bande-annonce de GTA 6 n'a pas été accueillie avec enthousiasme sur les marchés. Alors que certains s'attendaient à ce que le cours de l'action Take-Two Interactive grimpe en flèche à l'apparition de la première vidéo du jeu à succès tant attendu, cela n'a pas été le cas. Le cours de l'action de Take-Two Interactive (TTWO) a chuté de près de 4% dans les échanges de pré-marché, avant de regagner du terrain et d'enregistrer une perte de 1%.

Écran Final de la Bande-Annonce de Grand Theft Auto 6 (Source : YouTube)

Quelle est la raison de cette chute ? Certains analystes ont suggéré que l'écran final "Coming 2025" était à l'origine de la chute, dans la mesure où les joueurs du monde entier et les investisseurs anticipaient la sortie de GTA 6 d'ici la fin de l'année 2024. Des fuites d'informations sur les réseaux sociaux suggèrent que le coût de production de GTA 6 dépassera les 2 milliards de dollars, compte tenu du fait que les développeurs de Rockstar travaillent déjà sur ce jeu depuis près de 10 ans.

Que Disent les Analystes de Marché à Propos de Take-Two Interactive et de GTA 6 ?

Ce n'est un secret pour personne que les investisseurs aimeraient voir GTA 6 disponible pour les fêtes de fin d'année, à Noël 2024. L'impact du jeu en termes de ventes devrait dépasser celui de son prédécesseur, tandis que la sortie de GTA 6 pourrait stimuler les ventes de consoles.

L'action de Take-Two Interactive a progressé de 52% cette année, surpassant certains indices populaires tels que le Nasdaq. Les dirigeants de Take-Two ont annoncé la sortie de la bande-annonce de GTA 6 au cours de la première semaine de novembre et, depuis lors, l'action a augmenté de 16%.

S'adressant aux journalistes de Forbes, les analystes d'Oppenheimer & Co. Inc. ont déclaré que la bande-annonce publiée "montre un jeu dont la qualité dépasse les attentes malgré les fuites antérieures et les exigences élevées", ajoutant qu'un retard au-delà du début de l'année 2025 pourrait être à l'ordre du jour.

Dans le même rapport Forbes, les économistes de la Deutsche Bank ont suggéré que "GTA VI générera plus d'un milliard de dollars de commandes nettes supplémentaires au cours de sa première année sur le marché, un moteur de croissance des ventes potentiellement massif étant donné que Take-Two a enregistré 5,3 milliards de dollars de commandes nettes totales au cours de l'exercice fiscal précédent".

Les économistes de Bank of America (BofA) ne semblent pas partager l'optimisme de leurs confrères. Un rapport de BofA a rétrogradé l'action de Take-Two Interactive d'Achat à Neutre dans la mesure où "tous les investisseurs ne sont pas prêts à prolonger la durée au-delà de 15 mois", suggérant que GTA 6 pourrait être lancé vers l'automne 2025 au lieu du premier trimestre de l'année, selon le consensus des analystes.

L'enquête note que "d'après les demandes des investisseurs, la participation s'est élargie de manière significative depuis que l'action a atteint son niveau le plus bas il y a un an. Nous nous attendons à ce que la participation s'élargisse encore lors du lancement, ce qui atténue le risque de baisse des prix, mais nous ne voyons pas de potentiel de hausse significatif pour l'instant".

Sony vs Microsoft - PS5 vs Xbox : La Guerre Fait Rage

Les jeux vidéo tels que GTA 6 ont tendance à stimuler les ventes de consoles. Le jeu sortira sur la PS5 de Sony et la Xbox de Microsoft, mais il n'y a toujours pas d'information concernant la sortie sur PC. Selon un rapport de Sony, l'entreprise a vendu 4,9 millions de PS5 au cours de son deuxième trimestre financier, qui s'est achevé le 30 septembre. Le nombre total de consoles vendues depuis 2020 s'élève à 46,6 millions. Il y a tout juste un mois, Sony a présenté la version slim de la PS5, la rendant plus attrayante pour les personnes manquant d'espace, car la première version de la console était assez volumineuse. Certains analystes suggèrent qu'une version améliorée de la PS5 Pro sortira en novembre 2024.

Microsoft fait figure d'outsider, puisque la Xbox Series X|S s'est vendue à 23,90 millions d'exemplaires, la société américaine détenant une part de marché de 35%. Les ventes de Xbox ont chuté de 5% sur une base annuelle l'année dernière. Microsoft a promis d'inverser la tendance en acquérant d'importants studios tels qu'Activision Blizzard.

COMMENCER À INVESTIR

Outils de Gestion des Risques et Élaboration de Stratégies de Trading

Contrairement aux jeux vidéo, le trading comporte des risques. Les traders débutants sont encore plus exposés aux risques puisqu'ils n'ont pas nécessairement les connaissances nécessaires pour juger de la bonne ligne de conduite à adopter. Le manque de connaissances ou d'expérience peut conduire à des erreurs ; c'est pourquoi les traders débutants doivent consulter des ressources éducatives préparées par des traders expérimentés, telles que des articles, des guides pratiques et des webinaires.

Les traders débutants ne doivent pas omettre d'apprendre à utiliser les outils de gestion du risque tels que les ordres stop-loss ou take-profit qui sont proposés sur les plateformes de trading les plus populaires. Ces outils permettent de contrôler les pertes lorsque les marchés évoluent à l'encontre des prévisions. Les outils de gestion du risque donnent davantage de liberté sur la manière de positionner ses fonds et aident les traders à appréhender leur activité avec moins de stress.

Vous souhaitez mettre en pratique vos compétences en trading sans risquer votre capital ? Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo sans risque avec Admirals et commencer à tester vos stratégies de trading avec des fonds virtuels !

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.