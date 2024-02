Trading de l'AUD : Le Dollar Australien va-t-il Rebondir ?

Février 06, 2024 02:00

L'économie australienne est l'une des plus fortes de la région de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Malgré son potentiel, l'économie australienne n'a pas été épargnée par les conditions économiques défavorables qui ont influencé les performances des principales économies du monde.

En conséquence, le dollar australien, surnommé "Aussie" par les traders, a eu du mal à reprendre du terrain face au dollar américain et semble être loin de retrouver son plus haut niveau pluriannuel de septembre 2017, lorsqu'il s'échangeait à 0,80 dollar contre son homologue américain.

Dans cet article, nous allons examiner comment l'économie australienne s'est comportée au cours des derniers mois, et quels seront les défis à relever pour le dollar australien.

La Reserve Bank of Australia se Prononce sur les Taux d'Intérêt

Mercredi, la Reserve Bank of Australia (RBA) annoncera sa décision sur les coûts d'emprunt. La RBA a été l'une des premières banques centrales à mettre en œuvre une politique monétaire stricte pour lutter contre les pressions inflationnistes.

Les économistes estiment que le conseil de la banque centrale australienne devrait maintenir les taux inchangés à l'issue de sa prochaine réunion. La RBA n'a pas ajusté ses taux au cours des derniers mois, dans la mesure où elle surveille l'effet des coûts d'emprunt élevés sur l'économie du pays.

Les analystes de marché d'ANZ suggèrent qu'il serait trop tôt pour la banque centrale australienne de "pivoter" sa politique vers des réductions de taux d'intérêt, car l'inflation dans certains domaines clés est restée supérieure à son objectif. Commentant la politique de la RBA, ils notent : "Il est probable que la RBA maintienne son biais de resserrement et son ton hawkish dans le communiqué de février. Cela dit, les risques pourraient commencer à pencher en faveur d'un début plus précoce de réductions de taux".

L'IPC Australien Baisse, Mais pas Suffisamment pour le Moment

Un rapport publié par l'Australian Bureau of Statistics (ABS) le 31 janvier montre que l'inflation australienne a chuté à 4,1% au quatrième trimestre, sur une base annualisée. Ce chiffre a surpris les analystes qui s'attendaient à une inflation de 4,3%. Ce chiffre plus bas que prévu semble repousser les attentes d'une réduction des taux d'intérêt puisque les niveaux de prix semblent reculer sans que la politique monétaire ne soit assouplie.

Commentant les données sur l'inflation australienne, le trésorier du pays, Jim Chalmers, a écrit sur X : "Les résultats d'aujourd'hui sont encore meilleurs que les attentes du marché, mais nous savons que les consommateurs sont toujours sous pression, et c'est pourquoi les réductions d'impôts sur le coût de la vie du @AustralianLabor pour la classe moyenne australienne sont si importantes".

Le trésorier australien a ajouté que "les nouvelles données de l'@ABSStats montrent que nous faisons des progrès très encourageants dans la lutte contre l'inflation, les politiques du gouvernement aident, mais ce n'est pas une mission accomplie parce que nous savons que les consommateurs sont toujours sous pression".

Les économistes d'EY (Ernst & Young) ont déclaré aux journalistes du Guardian que les données sur l'inflation montraient que les 13 hausses de taux de la RBA depuis mai 2022 avaient fonctionné et qu'il n'y avait pas de raison de relever le taux d'escompte la semaine prochaine, ajoutant que "les sources nationales de pressions inflationnistes sont toujours présentes - y compris la forte demande continue pour le logement, l'augmentation des primes d'assurance et un marché du travail tendu".

Que Notent les Analystes à Propos du Dollar Australien ?

Les économistes de CIBC Capital Markets ont déclaré dans un rapport qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le dollar australien s'affaiblisse par rapport au dollar américain et qu'ils maintenaient leurs prévisions pour le premier trimestre inchangées. Dans leur rapport, ils notent que "nous ne prévoyons pas de réductions de la RBA avant le troisième trimestre ou plus tard (après la Fed). La stabilité de la politique de la RBA au milieu des réductions de la Fed et la force du secteur des services australien signifient que le dollar australien devrait être relativement stable, malgré la faiblesse persistante de la Chine. Nous pensons que l'AUD/USD continuera de réagir aux attentes de la Fed - avec le pricing du FOMC de mars à 50% de chances de réduction, nous pensons que la baisse de l'AUD est limitée, et nous maintenons notre prévision AUD/USD de 0,6600 au 1er trimestre".

Source : Plateforme MetaTrader 5 Admirals, AUDUSD, Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 2 février 2024, consultée le 2 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Un rapport publié par Rabobank semble aller dans le sens des prévisions de la CIBC concernant la résistance du dollar australien. Les économistes de Rabobank ont écrit : "Au milieu des spéculations selon lesquelles les nouvelles prévisions de la RBA pourraient impliquer qu'il faudrait un peu plus de temps que prévu pour que l'inflation revienne à l'objectif, les taux du marché suggèrent que la RBA restera probablement plus optimiste que la Fed ou la BCE en ce qui concerne sa politique. À première vue, cela devrait soutenir l'AUD/USD. Toutefois, nous pensons que le marché devrait continuer à anticiper certaines des baisses de taux de la Fed qui avaient été prévues pour le premier semestre de cette année. Cela laisse présager un raffermissement de l'USD à court terme".

Source : Plateforme MetaTrader 5 Admirals, AUDUSD, Graphique D1 – Période : du 22 septembre 2023 au 2 février 2024, consultée le 2 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de la Danske Bank suggèrent que la croissance économique et les taux d'intérêt relatifs, tels que ceux de la Fed, pourraient peser sur la devise australienne. Commentant la dynamique de la paire de devises AUD/USD, ils notent que "les indicateurs avancés australiens pointant fermement vers le bas, et les données économiques américaines restant solides, nous nous attendons à ce que les taux relatifs et la croissance pèsent sur l'AUD/USD à l'avenir. La paire reste fermement liée au sentiment de risque mondial, où les perspectives d'inflation et de réduction des taux restent un facteur clé. Nous pensons généralement que la Fed optera pour un rythme plus progressif de réduction des taux, ce qui constituera un facteur de soutien pour l'USD au sens large. Nous maintenons inchangé notre profil de prévisions à la baisse".

Trading du Dollar Australien avec Admirals

La paire de devises dollar australien/dollar américain (AUD/USD) est l'une des plus tradées par les cambistes. L'Australie étant l'une des économies les plus fortes de la région et étant étroitement liée à la Chine, les références au dollar australien dans les médias financiers sont courantes.

Les traders débutants qui souhaitent inclure la paire AUD/USD ainsi que les paires AUD/NZD, EUR/AUD, AUD/JPY dans leurs portefeuilles devraient se concentrer sur l'apprentissage des principes fondamentaux du trading et se renseigner sur les informations relatives aux devises susmentionnées.

Les courtiers donnent accès à une vaste gamme de ressources pédagogiques telles que des articles, des guides, des webinaires et d'autres vidéos qui aident les traders débutants à comprendre le fonctionnement du trading. Renforcer ses connaissances dans le domaine du trading permet de comprendre comment élaborer une stratégie et gérer le risque en utilisant des ordres stop loss et take profit.

