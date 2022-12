Wall Street Interrompt sa Chute en Affichant des Gains Modestes

Décembre 22, 2022 07:23

Wall Street a mis fin mardi à une baisse de quatre jours, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones affichant tous des gains modestes de respectivement 0,01%, 0,10% et 0,28%. Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont continué à progresser, le rendement des obligations à 10 ans atteignant son niveau le plus élevé du mois.

L'un des éléments dominants de cette année a sans aucun doute été les prix de l'énergie. En mars, les prix du pétrole brut ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela a donc exacerbé l'inflation qui était déjà hors de contrôle en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée par la pandémie de Covid-19.

Cependant, depuis juin, les prix du pétrole sont en baisse. Le Brent et le WTI ont tous deux chuté de respectivement 37,5% et 38,4% par rapport à leurs sommets de mars. Ce faisant, les deux valeurs de référence ont presque entièrement effacé leurs gains de l'année.

Hier, le Brent a clôturé la séance avec un gain de 2,8% depuis le début de l'année, tandis que la performance du WTI était de 1,4%. Ainsi, les prix du pétrole brut ne sont pas loin de leur niveau du début de l'année, mais avec des perspectives très différentes.

Il y a près d'un an, nous écrivions que le Brent se dirigeait vers un envol en 2022 et semblait viser les 80 dollars le baril. Cependant, un an plus tard, il semble que la dynamique se soit inversée.

Principalement, la perspective d'une récession mondiale pèse lourdement sur les prix du pétrole. Pour faire simple, lorsque l'économie se contracte, la demande de pétrole diminue, ce qui pousse naturellement les prix à la baisse.

En outre, une recrudescence des cas de Covid-19 en Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, a également suscité des inquiétudes quant aux perspectives de la demande. Néanmoins, la baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut américains a soutenu les prix hier, ce qui suggère que la demande de pétrole reste robuste.

Compte tenu des perspectives économiques, il ne serait pas surprenant de voir les prix du pétrole brut continuer à lutter à l'aube de la nouvelle année. En plus de surveiller la situation en Chine, les traders de pétrole voudront être attentifs à la prochaine réunion de l'OPEP+ prévue en février, au cours de laquelle l'organisation est susceptible de discuter de ses objectifs de production.

Malgré les gains enregistrés hier à Wall Street, Tesla, qui fait partie du S&P 500, a chuté de plus de 8%, les investisseurs craignant que le PDG Elon Musk ne se soit finalement éparpillé.

Outre Tesla, Musk est également PDG de Twitter et de SpaceX, fondateur de The Boring Company - une startup de construction de tunnels - et cofondateur de Neuralink, une startup de neurotechnologie.

C'est la plus récente de ces positions qui semble avoir retourné les marchés contre le constructeur de véhicules électriques. Le dernier repli intervient après qu'un certain nombre d'agences de notation aient abaissé leurs objectifs de cours sur l'action Tesla cette semaine, en prenant particulièrement note de la distraction de Musk sur Twitter.

Le cours de l'action Tesla a dégringolé de plus de 60% en 2022, sous-performant massivement le marché boursier au sens large, et a chuté de près de 40% depuis que M. Musk a finalisé l'acquisition de Twitter et s'est autoproclamé PDG à la fin du mois d'octobre.

Cependant, moins de deux mois après avoir pris les rênes de l'entreprise, avec une poignée de décisions controversées à son actif, Musk a organisé un sondage sur Twitter ce week-end, demandant à ses followers s'il devait quitter son poste de PDG de Twitter.

Plus de 57% des 17,5 millions de votants ont répondu par l'affirmative, et M. Musk a confirmé hier qu'il se conformerait au résultat et quitterait ses fonctions lorsqu'il aurait trouvé un remplaçant adéquat.

Cette décision est susceptible de profiter aux actions de Tesla sur le long terme, en permettant à Musk de se concentrer davantage sur Tesla dans un climat économique compliqué et en réparant certains des dommages que les récentes actions de Musk ont causés à l'entreprise. Cependant, tant qu'un successeur n'aura pas été nommé, la situation risque de perdurer.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.